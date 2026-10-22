México

Festival de Día de Muertos en Xochimilco: horarios para disfrutar teatro, música y danza gratis

El Festival Biocultural Noche de Muertos Memoria Viva de Xochimilco se celebrará el 31 de octubre en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl

Personas caminan entre altares con flores amarillas y velas bajo guirnaldas de luces y un cartel de la Noche de Muertos en Xochimilco
Xochimilco tendrá una jornada gratuita de Día de Muertos con espectáculos, ofrendas, talleres y actividades deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival Biocultural Noche de Muertos se realizará el 31 de octubre de 2026 en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, en Xochimilco, con actividades gratuitas de 15:00 a 22:00 horas.

La jornada reunirá teatro, música, danza, talleres, representaciones, patinaje, artesanías y comida, incluida una función de la obra Coco.

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La celebración propone actividades relacionadas con el Día de Muertos en distintos espacios del recinto. El público podrá asistir a espectáculos escénicos, recorrer ofrendas y participar en talleres de calaveras elaboradas con productos tradicionales.

La sede será el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, ubicado en avenida Año de Juárez 1900, en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. La entrada al festival será gratuita.

El teatro al aire libre tendrá música, baile urbano, danza y canto

El teatro al aire libre iniciará sus actividades a las 16:00 horas. Este espacio concentrará propuestas de música en movimiento, baile urbano, danza, canto y cabaret.

La primera actividad será Sur y no sur: Música en movimiento. Después se presentará GMS Xochimilco con una propuesta de baile urbano.

La programación prevista para el teatro al aire libre es la siguiente:

  • 16:00 a 17:00 horas: Sur y no sur: Música en movimiento.
  • 17:00 a 17:30 horas: GMS Xochimilco, baile urbano.
  • 18:00 a 19:00 horas: Yo me llamo cumbia.
  • 18:30 a 18:45 horas: IEMS, grupo de danza.
  • 18:45 a 19:00 horas: Denise Reyes Leyva, cantante.
  • 18:45 a 19:00 horas: Bailabble.
  • 19:00 a 20:00 horas: Cascarita Cabaretera.

Algunas actividades se desarrollarán en horarios coincidentes. Las personas asistentes deberán elegir cuáles espectáculos desean seguir, especialmente durante el periodo entre las 18:30 y las 19:00 horas.

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La agenda combina funciones de distinta duración. Habrá intervenciones breves de danza y canto, además de presentaciones de una hora, como Yo me llamo cumbia y Cascarita Cabaretera.

El teatro oscuro incluirá una función gratuita de la obra Coco y leyendas de películas mexicanas

El teatro oscuro abrirá sus actividades a las 15:45 horas. La programación de este escenario incluirá música, danza, una función de Coco y un espectáculo sobre leyendas de películas mexicanas.

La obra Coco se realizará de 17:00 a 18:00 horas. La función formará parte de las opciones gratuitas previstas durante el Festival Biocultural Noche de Muertos.

Tras la puesta, el espacio recibirá una actividad de música en movimiento y una presentación de música latinoamericana. La jornada en este escenario concluirá con propuestas de baile y relatos inspirados en el cine mexicano.

Estas son las actividades anunciadas para el teatro oscuro:

  • 15:45 a 16:45 horas: Yo me llamo cumbia.
  • 17:00 a 18:00 horas: obra Coco.
  • 18:00 a 19:00 horas: Sur y no sur: Música en movimiento.
  • 19:00 a 20:00 horas: Música Latinoamericana.
  • 20:00 a 20:30 horas: Me muero por bailar.
  • 20:00 a 21:00 horas: Leyendas de películas mexicanas.

Las dos actividades programadas a las 20:00 horas coincidirán parcialmente. Por ello, quienes asistan tendrán que decidir entre el espectáculo Me muero por bailar y Leyendas de películas mexicanas.

El teatro oscuro cerrará a las 21:00 horas. El resto de las actividades del festival continuará hasta las 22:00 horas en las demás áreas del centro ambiental.

El área deportiva y los talleres incluirán patinaje y calaveras de amaranto y chilacayote

El área deportiva contará con una exhibición de la escuela de patinaje. Será una de las primeras actividades de la jornada y se desarrollará durante una hora.

La programación del espacio deportivo es:

  • 15:45 a 16:45 horas: exhibición de la escuela de patinaje.

El área de talleres tendrá actividades dedicadas a la elaboración de calaveras. Las propuestas usarán amaranto y chilacayote, dos elementos presentes en preparaciones tradicionales de la temporada.

Los talleres disponibles serán:

  • Taller de calaveras de amaranto.
  • Taller de calaveras de chilacayote.

El recinto también contará con distintas representaciones vinculadas con la tradición de las ofrendas. Estas instalaciones podrán formar parte del recorrido de las personas asistentes durante la celebración.

Las representaciones previstas son:

  • Representación del panteón.
  • Casa de bombas: ofrenda mayor.
  • Ofrenda tradicional en el acceso del centro.
  • Tapetes elaborados por el Jardín de Niños Cuicacalli, DOP. 4 Preescolar.

El festival tendrá un área de artesanías y otra de comida. Estos espacios complementarán los espectáculos, las actividades deportivas y los talleres programados en el recinto.

Personas ante una mesa de madera con cuencos de barro que contienen semillas, frutos secos y porciones de masa dulce
El área de talleres tendrá actividades dedicadas a la elaboración de calaveras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presentaciones reunirán propuestas de cumbia, cabaret, música y baile

La agenda artística reunirá propuestas de música, danza, canto y representaciones. Algunas actividades tendrán presencia en más de un escenario, con horarios diferentes durante la tarde.

Las presentaciones anunciadas son:

  • Sur y no sur: Música en movimiento.
  • GMS Xochimilco, con baile urbano.
  • Yo me llamo cumbia.
  • IEMS, grupo de danza.
  • Denise Reyes Leyva, cantante.
  • Bailabble.
  • Cascarita Cabaretera.
  • Música Latinoamericana.
  • Me muero por bailar.
  • Leyendas de películas mexicanas.
  • Obra Coco.

La programación permite elegir entre presentaciones musicales, baile urbano, coreografías, canto y propuestas de cabaret. La variedad de formatos se distribuirá entre el teatro al aire libre y el teatro oscuro.

La jornada comenzará con actividades a las 15:00 horas y cerrará a las 22:00 horas. Quienes planeen asistir podrán organizar su visita según los horarios de los espectáculos y los talleres que prefieran.

Las personas interesadas pueden consultar más detalles del evento en los canales oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

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