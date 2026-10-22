Alito Moreno condena el ataque armado en Escuinapa y responsabiliza al gobierno de Morena

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, condenó el ataque a balazos contra el transporte público. (Foto: X/@alitomorenoc)

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Alejandro “Alito” Moreno criticó el ataque armado contra un camión de transporte público registrado este jueves por la mañana en Escuinapa, Sinaloa, donde el conductor resultó con una lesión leve, según la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En un mensaje publicado en X, el presidente del PRI afirmó que en la unidad viajaban estudiantes y calificó el hecho como una muestra de la violencia que enfrentan los jóvenes cuando se dirigen a la escuela.

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Moreno acusó al gobierno de Morena de no frenar la inseguridad y exigió que los responsables sean detenidos.

La senadora Lilly Téllez calificó la agresión armada en Escuinapa como un acto de terrorismo. (Archivo Infobae)

“El gobierno de MORENA ha sido incapaz de frenar la violencia que está destruyendo la tranquilidad de millones de familias mexicanas. Han permitido que la delincuencia avance hasta el punto de que nuestros hijos estén expuestos a las balas en sus actividades más cotidianas”, afirmó el presidente del PRI.

La dependencia estatal informó que los datos preliminares indican que la agresión ocurrió contra el chofer del camión. La senadora Lilly Téllez también se refirió al ataque y escribió: “Esto es terrorismo pero narcomorena no lo acepta porque los criminales son sus socios”.

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Gabinete de Seguridad despliega operativos para localizar a los responsables en Escuinapa

Las autoridades federales y estatales realizan recorridos preventivos tras el ataque contra una unidad de pasajeros. (X @michelleriveraa)

El Gabinete de Seguridad de México informó que el 22 de octubre se registró una agresión armada contra el conductor de un autobús de transporte público en Escuinapa, Sinaloa, mientras cubría la ruta El Robalito–Escuinapa, con estudiantes de secundaria y otros pasajeros a bordo.

De acuerdo con el organismo, las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un despliegue en la zona, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para localizar a los responsables y realizar recorridos preventivos. La situación en el lugar se encuentra controlada.

El conductor presentó una lesión leve y recibe atención médica, mientras que los estudiantes y los demás pasajeros resultaron ilesos, según los primeros reportes.

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Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa despliega un operativo tras el ataque en Escuinapa

El chofer Hugo N, de 55 años, recibió atención médica tras el ataque registrado este jueves 22 de octubre, mientras trasladaba a estudiantes de secundaria. (X @michelleriveraa)

El chofer Hugo N, de 55 años, resultó con una lesión leve tras un ataque armado contra el camión que conducía la mañana de este jueves 22 de octubre en Escuinapa, Sinaloa. La unidad trasladaba a alumnos de secundaria hacia la zona escolar y, después de la agresión, los menores bajaron del vehículo en un retén militar para recibir auxilio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el ataque fue dirigido contra el conductor de una unidad de transporte público. El Grupo Interinstitucional trasladó al lesionado para que recibiera atención médica y desplegó un operativo para localizar a los responsables.

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Indicó la dependencia estatal que la agresión fue controlada en el sitio y que mantendrá recorridos preventivos en el municipio. También pidió a la población llamar al 911 ante emergencias y usar el 089 para denuncias anónimas.

De acuerdo con Noroeste, el ataque ocurrió en la zona de las colonias Francisco I. Madero y Roblito. Hugo N habría sufrido heridas menores por fragmentos de la ventana del lado del conductor, la cual recibió impactos de arma de fuego.

El conductor habría dicho que se tiró al piso del camión cuando escuchó el disparo y después retomó el control de la unidad. Condujo hasta el retén militar ubicado en el Puente de Veracruz, que conecta la colonia Francisco I. Madero con el Centro de Escuinapa.

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En ese punto, los alumnos descendieron del camión escolar. Testigos señalaron que varios menores recibieron ayuda debido al temor y la conmoción que les provocó el ataque.

Atentado ocurre tras otros hechos violentos en Escuinapa

El atentado contra el autobús ocurrió en medio de una ola de homicidios registrados en la colonia 10 de Mayo y otras zonas del municipio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión contra el conductor ocurrió un día después del homicidio de una persona en calles de la colonia 10 de Mayo. El hecho se registró luego de cuatro días de aparente calma en el municipio, donde el sábado anterior fue asesinada una mujer identificada como Reina M.

En otro caso, la Fiscalía General del Estado informó que Carlos Omar N, Williams N y Luis David N fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de José Francisco López Bribiesca, coordinador de Protección Civil Municipal de Escuinapa.

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Los tres enfrentan cargos por homicidio calificado con premeditación y ventaja, por hechos ocurridos el domingo 11 de octubre en el sector Centro de la cabecera municipal. Durante la audiencia inicial, el juez de Control consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía había informado el 20 de octubre del cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra Carlos Omar N, de 36 años; Luis David N, de 27, y Williams N, de 19, quienes ya estaban detenidos por otro caso.

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López Bribiesca fue asesinado a balazos horas después de acompañar al presidente municipal Víctor Díaz Simental en recorridos por Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa para revisar puntos de riesgo y trabajos de desazolve.