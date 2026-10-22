El desgarrador mensaje que compartió Mariazel tras la hospitalización de su hija: “Eres muy fuerte, muy valiente”

La conductora compartió imágenes de la adolescente, a días de cumplir 14 años, tras la intervención a que se realizó luego de varias horas de atención médica. (Instagram/ @mariazel)

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La noche del 21 de octubre cambió de rumbo para Mariazel y su familia cuando Laia, su hija mayor, ingresó a urgencias por un dolor abdominal intenso.

Tras varias horas de observación y estudios, los médicos determinaron que la adolescente tenía apendicitis y debía entrar al quirófano para cirugía.

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La conductora y Adrián Rubio concentran sus cuidados en la evolución de Laia antes de dar a conocer la fecha de alta médica. (Instagram/@mariazelel)

Desde la habitación, la conductora compartió imágenes de su hija con bata hospitalaria, cubrebocas y una vía en la mano. Laia, quien está a pocos días de cumplir 14 años, levantó los dedos en señal de paz mientras su familia aguardaba las primeras horas de recuperación.

El dolor que llevó a Mariazel a una noche de preocupación: qué le pasó a su hija

El episodio comenzó cuando Laia presentó un malestar abdominal que no disminuía. Mariazel explicó que su hija tuvo que recibir atención médica inmediata y que los especialistas decidieron mantenerla bajo observación para conocer el origen del dolor.

La espera se extendió durante varias horas. La adolescente pasó por una serie de estudios hasta que los médicos determinaron que el problema estaba en el apéndice, un diagnóstico que llevó a tomar la decisión de operarla.

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La intervención no estaba prevista por la familia. La propia Mariazel compartió que el cuadro tomó por sorpresa a todos, pues el dolor se presentó de forma repentina y avanzó hasta requerir una cirugía de emergencia.

Los especialistas médicos mantuvieron a la adolescente bajo observación durante varias horas para determinar el origen del malestar. (Instagram/ @mariazelzel)

La conductora publicó una fotografía de Laia después del procedimiento. La joven aparece recostada en una cama, cubierta con una manta gris y con una expresión de tranquilidad.

En el mensaje que acompañó la imagen, Mariazel confirmó que su hija había sido operada de apendicitis. También señaló que el procedimiento terminó de manera favorable y agradeció los mensajes de apoyo que comenzó a recibir la familia.

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Laia está a pocos días de cumplir 14 años y, por ahora, su madre no informó cuándo recibirá el alta médica ni cuánto tiempo requerirá para volver a sus actividades habituales después de la operación.

Laia reapareció desde el hospital y habló de su recuperación

La actualización que compartió Mariazel permitió ver a Laia con mejor ánimo después de las horas más difíciles. Desde la habitación del hospital, la conductora grabó una breve conversación con su hija para conocer cómo evolucionaba tras salir del quirófano.

La adolescente respondió que se sentía “mucho mejor”. Sus palabras reflejaron el alivio de la familia después del dolor que la llevó a urgencias y de la incertidumbre previa a conocer el diagnóstico.

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La intervención médica de emergencia ocurre a pocos días de que la joven cumpla 14 años. (Instagram)

La joven también buscó restarle dramatismo a la experiencia. En otra publicación desde el hospital, compartió una broma sobre el apéndice, luego de que los médicos tuvieran que retirárselo durante la intervención.

Mariazel aprovechó el episodio para llamar la atención sobre los dolores abdominales persistentes, intensos o que se vuelven más fuertes con el paso de las horas. En el caso de Laia, la atención hospitalaria permitió detectar la apendicitis y realizar el procedimiento a tiempo.

La hospitalización de Laia llega meses después del ingreso de André

El episodio de octubre es el segundo ingreso hospitalario que Mariazel comparte sobre sus hijos durante 2026. A inicios de año, André, el menor de la familia, también pasó por una emergencia médica.

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El 3 de marzo , Mariazel informó que fue hospitalizado. En ese momento no reveló el diagnóstico, pero confirmó que el niño ya estaba fuera de peligro y se recuperaba.

“Fue un día muy difícil, muy, muy complicado. No se lo deseo a ningún padre” , expresó entonces la actriz, quien vivió esa jornada mientras se estrenaba Corazón de Oro .

Meses después, la familia también decidió aplazar un viaje que planeaba realizar con Laia a África. La medida respondió a una alerta sanitaria por ébola y no a un contagio dentro de la familia.

Mariazel explicó que la cancelación entristeció a Laia porque esperaba ese viaje, aunque la familia optó por priorizar la prevención y reorganizar el plan para otro momento.

La hospitalización de Laia sucede meses después del ingreso médico de su hermano menor, André, ocurrido este 3 de marzo.

De esta manera, la operación de apendicitis volvió a poner a Mariazel frente a una noche de preocupación. Ahora, la atención de la conductora y Adrián Rubio está puesta en la recuperación y mejoría de Laia, con su madre agradeciendo el cariño recibido y aguardando su evolución antes de comunicar una posible fecha de alta.