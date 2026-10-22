Oficial: Hugo Sánchez será homenajeado por Pumas en el Estadio Olímpico Universitario

Hugo Sánchez será homenajeado por Pumas en el Estadio Olímpico Universitario (REUTERS/Henry Romero)

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Es un hecho, Pumas reconocerá a una de sus leyendas surgidas de la cantera del Pedregal. El Club Universidad Nacional rendirá un homenaje a Hugo Sánchez Márquez por los 50 años de su debut con el equipo, el reconocimiento se realizará en el Estadio Olímpico Universitario en el marco de las actividades de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, el conjunto dirigido por Esteban Solari confirmó el homenaje que se realizará a Hugol en la cancha del Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria. Tal como se filtró previamente, el evento se realizará el sábado 24 de octubre en el partido ante Tigres.

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La directiva auriazul organizó este evento para conmemorar que el 23 de octubre, Hugo Sánchez se estrenó como futbolista profesional en un duelo ante la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Además de la importancia histórica para la institución, el partido ante los regiomontanos tomará gran importancia para sumar puntos y seguir aspirando a un lugar en la liguilla del campeonato.

Hugo Sánchez en Pumas (Foto: @Fut_Vintage)

Pumas recuerda a Hugo Sánchez a 50 años de su debut en CU

El exdelantero disputó sus primeros minutos con la camiseta azul y oro el 23 de octubre de 1976, precisamente frente al mismo rival, en un encuentro celebrado en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hugo Sánchez ingresó al minuto 25 en sustitución de José Geraldo Cándido y participó en la jugada que terminó con la única anotación del partido.

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A partir de aquel debut, Hugo Sánchez, conocido como Hugol, se convirtió en una pieza determinante de una etapa de grandes logros para el conjunto universitario. Durante ese periodo, el club conquistó dos títulos de liga, obtuvo dos subcampeonatos y levantó dos trofeos internacionales: el Campeonato de la Concacaf y la Copa Interamericana.

El exjugador disputó 194 partidos oficiales con los universitarios y marcó 102 goles, varios de ellos con gran espectacularidad, cifras que contribuyeron a su consagración como uno de los ídolos del Club Universidad Nacional. Su último encuentro con el equipo ocurrió el 9 de agosto de 1981, cuando portó el brazalete de capitán y condujo a los felinos hacia la conquista de su segunda corona de liga.

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