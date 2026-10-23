Maru Campos niega traición a César Jáuregui: le pidió 8 veces bajarse de candidatura por “vulnerabilidad legal”

María Eugenia Campos niega haber entregado a su exfiscal y revela que nunca fue informada del cargo de traición a la patria que la Fiscalía General de la República le imputó a César Jáuregui. (Gobierno del Estado de Chihuahua)

Guardar

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, negó haber traicionado al exfiscal César Jáuregui, detenido y procesado a nivel federal por el delito de traición a la patria, y reveló que le advirtió en al menos ocho ocasiones que declinara su aspiración a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital por su “vulnerabilidad legal” ante el caso del narcolaboratorio en El Pinal que desencadenó una polémica por la presencia de dos agentes de la CIA que murieron en dicho operativo.

“Nunca lo haría, Carlos. Esto fue meramente un tema jurídico”, respondió Campos a Carlos Loret de Mola en entrevista para Latinus, luego de que el abogado y la esposa del exfiscal la acusaran públicamente de haberlo entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para sacarlo del camino electoral.

PUBLICIDAD

Ocho advertencias con testigos antes de la detención

El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana del 17 de octubre. Crédito: FGR

Campos relató que habló directamente con Jáuregui “más de ocho veces, con testigos, en diferentes lugares, en diferentes momentos”, para pedirle que se bajara de su aspiración política antes de que la investigación por el operativo de abril en la Sierra del Pinal pudiera alcanzarlo en plena campaña.

“Eres muy vulnerable. No sabemos qué va a pasar con la investigación de Pinal de Morelos. No queremos que llegue el mes de marzo o abril, que estés en campaña y entonces vengan por ti y no podamos hacer sustitución de candidato porque ya la ley electoral no te deja”, relató la gobernadora haberle dicho.

PUBLICIDAD

Según Campos, Jáuregui respondió con desafío a cada una de esas advertencias. “De manera un poco soberbia, él decía: ‘Yo enfrento los procedimientos judiciales, yo los enfrento, yo los enfrento’”, contó la mandataria estatal, quien aseguró que otras personas de su entorno también le insistieron al exfiscal frente a ella sin obtener resultado.

“Te lo dije, César. Es desproporcionado lo que sucedió y algo habremos de encontrar para luchar contra Morena, contra la 4T, contra esta injusticia. Pero te lo dije muchas veces y no me hiciste caso”, afirmó Campos sobre los mensajes que le envió a su exfuncionario tras la detención.

PUBLICIDAD

El cargo de traición a la patria tomó por sorpresa al gobierno estatal

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. (Latinus/Captura de pantalla)

La gobernadora explicó que la investigación por el operativo en El Pinal avanzó de forma paralela entre la Fiscalía General del Estado y la FGR, con delitos distintos según el fuero correspondiente. “Había delitos del fuero común y había delitos del fuero federal. El tema de los agentes norteamericanos era un tema federal”, detalló.

Campos sostuvo que ambas fiscalías acordaron presentar resultados el mismo día, pero que el cargo específico de traición a la patria contra Jáuregui nunca fue informado al gobierno estatal con anticipación. “Nunca se nos dijo. Ahí fue una traición, ahora sí, de la Fiscalía General de la República el imputarlo por la traición a la patria”, afirmó.

PUBLICIDAD

La mandataria calificó la acusación federal como desproporcionada frente a los dos delitos que había determinado la fiscalía estatal, ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. “Solamente un gobierno fascista hace lo que hicieron ellos con la traición a la patria. Solamente alguien fuera de sí hace lo que hicieron”, sostuvo Campos.

César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por delitos del fuero común, y un juez estatal negó la prisión preventiva al imponerle medidas cautelares. Minutos después, agentes de la FGR lo detuvieron nuevamente en el estacionamiento de la Ciudad Judicial para trasladarlo al penal del Altiplano por la causa federal, donde un juez dictó en su contra prisión preventiva oficiosa el 21 de octubre.

PUBLICIDAD

La negativa a señalarlo como integrante del crimen organizado

El exfiscal fue detenido el pasado 17 de octubre por delitos del fueron común y posteriormente la FGR lo acusó de traición a la patria. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Ante la pregunta directa de si Jáuregui tiene vínculos con el crimen organizado, Campos evitó una respuesta categórica. “Yo no te puedo asegurar, no, yo no tengo elementos para hablarte de ese tema”, respondió la gobernadora, quien insistió en que la responsabilidad del caso no debería recaer únicamente en mandos operativos.

“La responsable o el responsable no va a ser César Jáuregui, o no va a ser el vicefiscal de Juárez”, planteó Campos, en referencia a que la cadena de responsabilidades por el operativo podría extenderse por encima del propio exfiscal.

Campos también desestimó la versión difundida por el entorno de Jáuregui de que ella lo traicionó por no respaldar su aspiración política. “Sería muy ordinario pensar que yo voy a armar todo este entramado para que un candidato a la alcaldía se vaya a la cárcel”, afirmó, y subrayó que las decisiones sobre candidaturas corresponden a los estatutos internos del PAN, no a un arreglo personal con la fiscalía.

PUBLICIDAD

El caso se originó en el operativo del 17 al 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, donde murieron el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes encubiertos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.