Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Brian Rodriguez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

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El arbitraje mexicano se encuentra en el ojo de la opinión pública luego de las recientes actuaciones y decisiones controversiales en partidos de la Liga MX. A lo largo del Apertura 2026, diferentes silbantes han sido protagonistas de inconsistencias y faltas para ejercer el reglamento de juego, lo que ha desencadenado una serie de señalamientos.

Uno de los incidentes más controversiales fueron los insultos que Brian Rodríguez realizó al cuarto árbitro del partido América vs Monterrey. Ahora, se dio a conocer que Yonatan Peinado, juez que recibió los insultos, habría sido inhabilitado temporalmente y quedaría fuera de las designaciones del resto del Apertura 2026 por no reportar al árbitro central los insultos que el futbolista uruguayo le dirigió durante el empate 1-1 entre América y Monterrey, correspondiente a la Jornada 11.

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El incidente ocurrió en el Estadio Azteca cuando Rodríguez se dirigió de manera agresiva a Yonatan Peinado con expresiones captadas por las cámaras de televisión. Peinado no notificó lo sucedido a Óscar Mejía, árbitro central del partido, por lo que el atacante azulcrema permaneció en la cancha sin recibir sanción disciplinaria alguna.

El árbitro Óscar Mejía expulsa al delantero colombiano Miguel Borja en el partido que América empató ante Monterrey en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 10 de octubre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre la actuación arbitral y la ausencia de un castigo para Rodríguez, cuya conducta pudo ameritar tarjeta roja. Rayados de Monterrey también expresó inconformidad por distintas decisiones del encuentro, incluida la falta de sanción contra el jugador uruguayo.

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La explicación de Yonatan Peinado y la revisión de las imágenes

De acuerdo con información del reportero David Medrano, la Comisión de Arbitraje citó a Peinado para que explicara por qué no reportó las agresiones verbales. El silbante habría argumentado que no escuchó los insultos ni advirtió directamente el incidente porque atendía otro sector del campo.

Sin embargo, las imágenes de televisión habrían contradicho esa versión al mostrar al cuarto árbitro frente a Rodríguez durante el intercambio. Para las autoridades arbitrales, las inconsistencias en su explicación habrían representado una falta grave, más allá de la decisión de no sancionar al jugador durante el partido.

Jugadores de Santos se dirigen al brasileño tras hacer señas al público (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista David Medrano difundió que Peinado quedaría fuera de las designaciones arbitrales por el resto del torneo, medida relacionada con las irregularidades detectadas en su reporte y las explicaciones ofrecidas posteriormente. No se ha difundido una resolución oficial que precise el alcance definitivo del castigo.

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Durante el segundo tiempo, el futbolista uruguayo del América expresó su molestia después de que el cuerpo arbitral no sancionara una falta. El jugador se dirigió al cuarto árbitro, Yonatan Peinado, y le lanzó un insulto.

Las cámaras de televisión captaron con claridad sus palabras: “La conc** de tu madr*, chup* pija”. Pese a la agresión verbal, Peinado no informó el incidente al árbitro central, Óscar Mejía García.

Mikel Arriola ordenó a la FMF y a la Comisión de Árbitros reformar el sistema arbitral de la Liga MX tras las polémicas de la Jornada 13 del Apertura 2026, cuando una tarjeta roja al primer minuto en la Comarca Lagunera derivó en reclamos, decisiones cuestionadas y una agresión del cuerpo técnico de Pumas contra los jueces.

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Las medidas incluyen incentivos para la certificación internacional, criterios de decisión más claros, reportes uniformes sobre incidentes y la creación de un Comité Técnico de Arbitraje con representantes de los clubes, integrantes de la Comisión de Árbitros y asesores independientes.

La Comisión de Árbitros también impondrá reglas para que los silbantes soliciten permiso antes de intervenir en partidos ajenos a las ligas afiliadas y limiten sus publicaciones en redes sociales. El incumplimiento puede derivar en que no reciban designaciones para encuentros posteriores.

Arriola instruyó a la liga coordinarse con el área arbitral para elevar la calidad de las evaluaciones, vigilar la aplicación del reglamento y mejorar la comunicación entre las áreas involucradas.

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Los clubes participarán en un comité sobre decisiones arbitrales

El Comité Técnico de Arbitraje será el mecanismo de participación directa de los clubes en la discusión institucional sobre el trabajo de los jueces. Su función será reforzar la comunicación entre las partes y contribuir a mejorar el arbitraje mexicano.

La instrucción forma parte de una reforma de gobierno corporativo que recientemente incorporó cuatro comités para reforzar la toma de decisiones en el organismo. El comunicado sostiene que ese proceso ha consolidado a la Liga MX como una competencia “transparente y participativa”.

Arriola se comprometió a respaldar las iniciativas de manera cotidiana. “Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros recursos humanos es lo más importante para la consecución de los objetivos de la FMF”.

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La FMF y la Comisión de Árbitros deberán informar de forma permanente al comisionado sobre el avance de las tareas. El primer eje busca fortalecer los incentivos ligados a la certificación internacional y al desempeño en la Liga MX, con el propósito de mejorar la designación de árbitros para cada partido.

El segundo punto plantea que los criterios arbitrales deben comunicarse continuamente a los jueces durante su capacitación y a los clubes, que reciben de manera directa las resoluciones en la cancha. La intención es que las decisiones tengan mayor previsibilidad.

La tercera medida exige uniformar la documentación de incidentes e indisciplinas durante los partidos. Los árbitros deberán trabajar bajo esos criterios para que la forma de registrar los hechos coincida con su aplicación en la cancha.

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La creación del nuevo órgano quedó definida en el comunicado de la FMF: “Instaurar un Comité Técnico de Arbitraje con la participación de los Clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes, para fortalecer la comunicación institucional entre las partes interesadas y contribuir a la mejora del arbitraje mexicano”.