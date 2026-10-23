“Reclamándonos a gritos”: Maru Campos revela detalles de su reunión con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

María Eugenia Campos revela detalles inéditos de la reunión privada que sostuvo con la presidenta Sheinbaum. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, reveló en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola los pormenores de su reunión del 19 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez, un encuentro que describió como tenso y marcado por reproches mutuos en torno al caso de la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado en la entidad.

“Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos”, narró Campos para Latinus. La entrevista se dio minutos después de que un juez federal dictara prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal César Jáuregui, acusado de traición a la patria.

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Cómo se gestó el encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez

(Captura de pantalla)

La reunión no formaba parte de la agenda oficial de la gira presidencial. Campos relató que su equipo se enteró de la visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez por los medios de comunicación, sin recibir invitación formal previa, algo inusual porque “siempre regularmente te das cuenta por los medios de comunicación o alguien avanza”, pero normalmente ese tipo de reuniones se avisan “un día antes o 12 horas antes”.

“Enviamos una carta a Palacio Nacional solicitando una reunión con ella, ya que iba a estar en Ciudad Juárez”, explicó la gobernadora. La petición incluía que la presidenta conociera la Torre Centinela, infraestructura tecnológica de videovigilancia y combate al crimen organizado, propuesta que no se concretó.

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Sheinbaum había descartado inicialmente sostener encuentros privados o mesas de trabajo con la mandataria estatal, delegando las demandas de Chihuahua a la Secretaría de Gobernación. La presidenta reconoció públicamente antes del viaje: “Hemos tenido diferencias muy importantes, relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo”.

El encuentro finalmente se realizó en una oficina contigua al aeropuerto juarense. Campos describió el espacio como austero: “Una oficina lúgubre, sin material en los escritorios, como que abandonada, sucia”, con un escritorio pequeño, papeles y lápices sobre la mesa. Era la primera vez que ambas se veían en persona desde el 19 de abril, casi cinco meses antes.

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Los reproches a gritos dentro de la oficina

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria rechaza que el tema genere fricciones bilaterales y sostiene que el llamado de la gobernadora Maru Campos forma parte de una campaña partidista. (Infobae-Itzallana)

“Me siento a esperarla y entra a los 5 minutos y bueno, pues fue, hubo una conversación muy fuerte”, relató Campos sobre el inicio del diálogo, que calificó de directo por parte de la presidenta. “Nos levantamos la voz las dos”, admitió la gobernadora, quien describió el intercambio como un momento de “reclamándonos a gritos”, prolongado entre 8 y 10 minutos de reproches consecutivos. Ambas se hablan de tú, dijo Campos, por la relación previa cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Según la versión de Campos, el reclamo central de Sheinbaum fue haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses “por la puerta de atrás” durante el operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos. La presidenta le habría dicho también: “Eres la única gobernadora con la cual no puedo tener una buena relación”.

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Un segundo agravio de la mandataria federal fue que Campos la llamara públicamente “la presidenta de la muerte”. La gobernadora reconoció haber usado la expresión, aunque pidió que se revisaran sus declaraciones completas: “Yo le dije: bueno, eso es algo muy fuerte. Yo tendría conciencia de que eso se lo dije, pero bueno, pues yo le pido una disculpa”.

Por su parte, Campos reclamó la falta de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara y la ausencia de apoyo de la Sedena en la zona de Guadalupe y Calvo. “¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la sensibilidad?”, relató haberle preguntado a la presidenta, a gritos, según su propio testimonio.

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El punto más tenso llegó cuando Campos acusó directamente a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de tener vínculos con el crimen organizado en Chihuahua. “Le dije exactamente, y subidito el tono de voz, que Ariadna Montiel estaba metida en el narco. Sí, así con su letra”, afirmó la gobernadora, quien aseguró que la respuesta de Sheinbaum fue “muy a la defensiva”.

Campos relató que ese momento marcó el punto más álgido de la discusión: “María Eugenia, esto ya ahora sí que extralimitó todo límite”, le habría respondido la presidenta, pidiéndole bajar el tono de la conversación.

La sospecha de una agenda electoral detrás del reclamo presidencial

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.

Campos aseguró haber percibido, en medio del enojo de Sheinbaum por el tema de los agentes estadounidenses, un cálculo político de cara al proceso electoral en Chihuahua. “Sentí perfectamente que había una carga política electoral en su agenda y fue cuando me preocupó”, relató la gobernadora.

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La presidenta le habría reclamado falta de resultados en la investigación estatal sobre el operativo: “¿Qué has hecho con la investigación? No has hecho nada”, según la versión de Campos, quien interpretó esa exigencia como una señal de que “alguien tenía que pagar” por el caso. “Esto huele a política y esto huele a electoral y esto huele a mucha hambre”, resumió la gobernadora sobre su lectura del momento.

Campos añadió que, como parte de los compromisos verbales alcanzados tras la reunión, la presidenta le habría dicho que distintos funcionarios federales la recibirían en los días siguientes para dar seguimiento a los acuerdos de seguridad: la entonces secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario Omar García Harfuch, representantes de la Conagua y la fiscal Ernestina Godoy. Según la gobernadora, ese seguimiento nunca se concretó.

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La despedida sin pacto político, según la gobernadora

La gobernadora Maru Campos busca acordar una reunión oficial con Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )

Al salir de la oficina, Campos notó que Sheinbaum se había quedado sola, sin su equipo cerca. Le preguntó entonces a una persona del aeropuerto “¿y a dónde va a llevar a la presidenta?”, y terminó ofreciéndose ella misma a acompañarla por cortesía política, “para no dejarla sola”.

El cierre del encuentro quedó marcado por un gesto que Campos calificó de extraño. “Se quedó a un lado de la oficina y se quedó mirándome... con una cara de molestia muy fuerte”, describió sobre el momento en que la presidenta se retiró sin articular una despedida cordial. Campos relató además una frase suelta e inconclusa que le habría dicho Sheinbaum al despedirse: “¿No tienes un pelo de...?”, sin completarla.

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La gobernadora definió ese gesto final como “un abrazo de Acatempan”, en referencia irónica a una rendición forzada, y negó categóricamente la existencia de cualquier pacto político con Morena derivado de ese encuentro. “Queda claro que ante ese ambiente no pudo haber un pacto político. Ni lo hubiera hecho, Carlos, porque soy completamente ajena, no puedo comulgar con esos valores de Morena”, sostuvo.

Campos también reveló que ambas acordaron no divulgar el contenido de los reclamos mutuos. “Ella y yo quedamos de no hablar lo que ella había dicho ni lo que yo había dicho en la reunión. Ahí sí hubo un pacto de no decir”, explicó, aunque matizó que decidió romper ese acuerdo ante lo que consideró ataques desproporcionados de Morena en su contra tras la detención del exfiscal. La reunión, calculó la gobernadora, duró cerca de una hora, y no quedó grabada porque no anticipó que terminaría de esa forma: “No dejé ahí el celular prendido. No sabía que iba a suceder así”.

La versión pública que ambas dieron el mismo día del encuentro contrastó con lo narrado ahora por Campos. La gobernadora había declarado entonces: “Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y mucha firmeza... reconocimos la necesidad de mejorar nuestros canales de comunicación sin renunciar a nuestras convicciones”. Sheinbaum, por su parte, se había limitado a señalar que acordaron coordinación entre Gobernación y Seguridad Pública “para el bienestar de las y los chihuahuenses”.

Campos interpretó la posterior exoneración pública que hizo Sheinbaum sobre su responsabilidad en el caso como una estrategia electoral. “Es para simular el pacto y para generarme todo el costo político a mí y disminuir los puntos que tiene Acción Nacional en el estado de Chihuahua”, afirmó la gobernadora.

El caso que detonó el encuentro deriva del operativo del 17 al 19 de abril en El Pinal, donde murieron el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes encubiertos de la CIA identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

El exfiscal César Jáuregui permanece recluido en el penal del Altiplano tras ser imputado por traición a la patria, con audiencia de vinculación a proceso fijada para este sábado 24 de octubre.