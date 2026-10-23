Aldo Rendón desmiente a Mariana Ochoa y rechaza ser su stylist: “Ve mi currículum”

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

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El stylist Aldo Rendón desmiente a la cantante Mariana Ochoa y descarta integrarse a su equipo de trabajo tras acusarla de mentir sobre una supuesta petición laboral.

Rendón asegura que solo colabora con proyectos de alta convocatoria como el Auditorio Nacional y desestima presentaciones en foros pequeños con audiencias reducidas tras el concierto de Mariana Ochoa en ‘La Maraka’.

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La controversia surgió después de que Ochoa declaró que el stylist se le acercó al concluir las grabaciones de La Casa de los Famosos México para solicitarle trabajo de manera directa y pedirle una oportunidad profesional.

Rendón negó una petición laboral

El stylist negó haber buscado a Ochoa para encargarse de su vestuario en sus próximas presentaciones artísticas.

Rendón sostuvo que las afirmaciones de la intérprete carecen de sustento y contradicen la postura que mantuvo durante toda la competencia televisiva.

Rendón calificó de falsas las versiones que lo colocan como solicitante de empleo ante la cantante.

El stylist recalcó que su trayectoria profesional no empata con la propuesta musical que Ochoa presenta actualmente en los escenarios del país.

“También la gente qué ignorante es”, declaró Rendón al descalificar las versiones difundidas sobre un supuesto acuerdo laboral entre ambos.

El stylist enfatizó que su carrera cuenta con el respaldo de proyectos de gran escala.

Rendón añadió una crítica directa al tipo de recintos donde la exintegrante del grupo OV7 realiza sus presentaciones en solitario.

El especialista en moda señaló la diferencia de convocatoria entre grandes inmuebles y centros de espectáculos independientes.

“Ve mi currículum, sí vestiría a quien sea, pero si va a cantar en un Auditorio Nacional, no en un bar de la esquina de tu casa para siete personas, lo lleno yo”, expresó Rendón.

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Con esa declaración, el stylist zanjó cualquier posibilidad de incorporarse al equipo de la cantante para sus fechas en territorio mexicano. Rendón reiteró que su postura responde a estándares de trabajo y no a un desacuerdo pasajero.

El stylist enfatizó que su carrera cuenta con el respaldo de proyectos de gran escala. (Captura de pantalla )

Las declaraciones de Mariana Ochoa sobre el acercamiento

La versión de Ochoa surgió durante una conversación donde abordó el trato recibido por sus compañeros tras ganar La Casa de los Famosos México.

La cantante aseguró que Rendón mostró una actitud afectuosa al apagarse las cámaras del foro.

Ochoa relató que el stylist la abrazó y le formuló una propuesta laboral concreta antes de abandonar las instalaciones de la televisora.

Según la intérprete, su respuesta inicial fue positiva para abrirle un espacio dentro de su producción escénica.

“Aldo me abrazó con mucho cariño: ‘Por favor, déjame trabajar contigo’, le dije: ‘Claro, en eso quedamos’”, afirmó Ochoa al recordar el encuentro posterior a la final del programa.

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La actriz admitió que cambió de perspectiva al revisar las grabaciones de las galas y observar los comentarios negativos que sus compañeros hicieron a sus espaldas durante las semanas de competencia.

“Eso no significa que, ahorita que ya empecé a ver videos y eso, que no me hayan dolido varias cosas de las que vi”, señaló Ochoa al explicar el distanciamiento que mantiene con varios integrantes del elenco.

Ochoa relató que el stylist la abrazó y le formuló una propuesta laboral concreta antes de abandonar las instalaciones de la televisora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruptura definitiva tras la presentación en ‘La Maraka’

El desencuentro entre ambos aumentó con la ausencia de Rendón en el concierto que Ochoa ofreció en el centro de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la capital del país. Varios exhabitantes del reality declinaron la invitación de la ganadora.

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Días antes de esa función, Rendón informó de manera pública que no asistiría al evento por compromisos de trabajo. La negativa reavivó los señalamientos de tensiones no resueltas entre los participantes de La Casa de los Famosos México.

El concierto de Ochoa desató discusiones adicionales en plataformas digitales debido a reportes sobre boletaje obsequiado para elevar la asistencia.

Seguidores y detractores de la cantante intercambiaron posturas sobre la respuesta de taquilla en el inmueble capitalino.

Amigos cercanos a la cantante defendieron la presentación y aseguraron que el recinto registró un lleno total.

Los allegados de Ochoa publicaron mensajes dirigidos a los críticos que cuestionaban su capacidad de convocatoria en solitario tras salir del encierro.

Rendón reiteró su molestia ante las constantes preguntas de la prensa sobre su relación con Ochoa. El stylist exigió frenar los cuestionamientos sobre los conflictos surgidos durante el reality de Televisa.

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Acompañantes de la exintegrante de OV7 festejaron el sold out en La Maraka y enviaron un mensaje a los detractores de la cantante tras la final de La Casa de los Famosos México. IG: eesdrasojeda

Los antecedentes del conflicto en La Casa de los Famosos México

Las diferencias entre Ochoa y Rendón iniciaron durante la convivencia diaria dentro del reality. Ambos mantuvieron roces constantes derivados de desacuerdos en las dinámicas grupales y las estrategias de nominación del programa.

A pesar de la salida de Rendón por motivos de salud, la tensión continuó en aumento hasta las semanas finales de la competencia, con acusaciones sobre favoritismo. La victoria de Ochoa generó divisiones que se trasladaron a la vida pública fuera del set.

Las diferencias entre Ochoa y Rendón iniciaron durante la convivencia diaria dentro del reality. (Especial)

Rendón mantiene su decisión de no retomar comunicación con la cantante ni participar en proyectos vinculados a su carrera musical.

El stylist aseguró que continúa enfocado en el asesoramiento de moda para producciones audiovisuales y figuras consolidadas del espectáculo.

Ochoa continúa con la planeación de su agenda artística tras su triunfo en La Casa de los Famosos México. La intérprete prepara nuevas fechas de conciertos y presentaciones en distintas plazas de la República Mexicana.

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