México

De qué murió Karina Vázquez: los motivos por los que la familia exige investigar como feminicidio el deceso de la ex reina de belleza en Tlaxcala

Las versiones iniciales mencionaron broncoaspiración y consumo de alcohol, pero cercanos rechazan que sean conclusiones definitivas

La ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019, de 28 años, fue localizada en una vivienda de Jesús Tepactepec; mientras la Fiscalía llevaría una investigación con perspectiva de género. (Redes Sociales)
La ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019, de 28 años, fue localizada en una vivienda de Jesús Tepactepec; mientras la Fiscalía llevaría una investigación con perspectiva de género. (Redes Sociales)
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El fallecimiento de Karina Vázquez Sánchez dejó una serie de preguntas que todavía no tienen una respuesta oficial.

La abogada y ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019 fue hallada sin vida en una vivienda de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, y sus allegados exigen que las autoridades aclaren cada detalle antes de dar por válida cualquier explicación.

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La joven abogada Karina Vázquez Sánchez fue localizada sin vida en una vivienda en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. (Redes Sociales)
La joven abogada Karina Vázquez Sánchez fue localizada sin vida en una vivienda en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. (Redes Sociales)

En las horas posteriores al hallazgo circularon hipótesis sobre una posible broncoaspiración y otras causas médicas. Sin embargo, su familia las cuestionó, pidió acceso a los dictámenes forenses y reclamó una investigación con perspectiva de género que contemple la posibilidad de un feminicidio.

La causa de muerte de Karina Vázquez Sánchez no ha sido confirmada oficialmente

Karina Vázquez tenía 28 años cuando fue localizada sin signos vitales en un inmueble de la calle Libertad. Personal de emergencia acudió al lugar después de una llamada al 911 y confirmó su fallecimiento.

  • En las primeras versiones se mencionó una posible broncoaspiración, una referencia que surgió durante la atención inicial y que no equivale a una conclusión pericial sobre la causa de muerte.
  • También se difundieron versiones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. La familia rechazó que esas explicaciones se presentaran como hechos definitivos antes de conocer los estudios médico-forenses.
  • Tadeo Vázquez Sánchez, hermano de Karina, sostuvo que la información divulgada sobre el caso no coincidía con los datos conocidos por sus familiares y pidió que se respetara la memoria de la joven.
  • Los familiares solicitaron conocer los resultados apropiados de la necropsia, las pruebas reunidas en el inmueble y las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Una mujer con vestido de noche y una banda con el texto Señorita Tlaxcala 2019 camina en una pasarela con iluminación morada
La familia de la ex Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones rechaza las versiones preliminares sobre una supuesta broncoaspiración o intoxicación alcohólica. (Facebook)

Hasta que la Fiscalía comunique una conclusión sustentada en los peritajes, no corresponde afirmar que Karina Vázquez murió por broncoaspiración, congestión alcohólica, asfixia u otra causa. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.

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Las dudas sobre las versiones iniciales llevaron a pedir una investigación con perspectiva de género

La exigencia de la familia no parte de una causa de muerte confirmada, sino de las inconsistencias que identificó en la información difundida tras el hallazgo. Sus integrantes solicitaron que las autoridades revisen testimonios, indicios y posibles contradicciones.

  • Armando “N” fue la persona que, según los reportes iniciales, llamó a los servicios de emergencia después de encontrar a Karina sin respuesta en la vivienda.
  • Algunas publicaciones lo identificaron como pareja sentimental de Karina. La familia sostuvo que era compañero de trabajo, mientras él afirmó que ambos mantuvieron una relación en el pasado.
  • Armando “N” declaró que la noche previa consumieron bebidas alcohólicas y que, al despertar, encontró a la joven inconsciente. Esa versión deberá ser contrastada con los dictámenes, testimonios y demás elementos de la carpeta de investigación.
  • La familia pidió que no se descarte la posibilidad de un feminicidio y que las diligencias se conduzcan bajo el protocolo aplicable a muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

La aplicación de ese protocolo no confirma que se haya cometido un feminicidio. Implica que la autoridad debe analizar si existieron elementos vinculados con violencia de género, sin cerrar otras hipótesis antes de contar con pruebas.

La detención de Armando “N” no estuvo ligada directamente con la muerte de Karina

El caso sumó otro elemento cuando Armando “N” fue detenido el 17 de octubre. Las autoridades estatales precisaron que ese procedimiento correspondía a un asunto distinto al fallecimiento de Karina Vázquez.

  • La detención estuvo relacionada con la presunta posesión de un arma de fuego, de acuerdo con la información difundida por autoridades de Tlaxcala.
  • El Gobierno estatal aclaró que esa investigación no implicaba una imputación por la muerte de la abogada ni determinaba alguna responsabilidad en el caso.
  • El 20 de octubre, la defensa de Armando “N” informó que recuperó la libertad. Esa decisión tampoco resuelve las circunstancias del fallecimiento ni descarta responsabilidades que la Fiscalía pudiera establecer después.
  • En un video publicado en redes sociales, Armando “N” negó haber agredido a Karina o tener responsabilidad en su muerte. Sus declaraciones forman parte de su versión y no sustituyen las conclusiones ministeriales.

En Jesús Tepactepec, la muerte de Karina dejó una carpeta abierta y una familia que reclama respuestas. Los resultados forenses y las diligencias pendientes deberán poner nombre a lo que ocurrió aquella madrugada, lejos de las versiones que circularon antes de que la investigación tuviera una conclusión.

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