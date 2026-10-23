Reclasifican delito a Octavio N por golpear a trabajadora del hotel Park Life en Santa Fe

Octavio N fue detenido por agredir a empleada de hotel de Santa Fe, CDMX (especial)

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El juez de control reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones calificadas en el proceso penal contra Octavio N, acusado de golpear a una trabajadora del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada.

La resolución se tomó durante una audiencia de continuación realizada en las salas orales de Doctor Lavista, donde el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) no logró sostener la acusación por feminicidio en grado de tentativa.

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Ante esta situación, la defensa del imputado solicitó que el delito fuera reclasificado. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que los elementos presentados no eran suficientes para mantener la imputación original y resolvió continuar el proceso por lesiones calificadas.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta en una audiencia anterior, quedó vigente, por lo que Octavio N permanecerá recluido mientras avanza el procedimiento judicial.

Asesor de la víctima cuestiona la resolución judicial

Edgar Adaya, abogado de la víctima golpeada en hotel de Santa Fe en la CDMX (especial)

Tras la audiencia, Edgar Adaya, asesor jurídico de la víctima, señaló que durante el procedimiento se expusieron antecedentes de violencia contra la trabajadora en su entorno laboral, argumentos que, desde su perspectiva, respaldaban la hipótesis de feminicidio en grado de tentativa.

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“Nosotros establecimos, argumentamos, sostuvimos que había datos de antecedentes violentos en contra de la víctima en su entorno laboral. Esta era la hipótesis que nosotros sostuvimos; sin embargo, para el juez no fue suficiente”, explicó.

El representante legal manifestó así su desacuerdo con la decisión judicial, luego de que el juzgador determinara que los elementos expuestos no permitían mantener la clasificación del delito planteada inicialmente por la Fiscalía.

La reclasificación modifica el delito por el que será procesado el acusado, aunque no implica que haya quedado en libertad ni que el procedimiento penal haya concluido. La vinculación a proceso permite que la investigación continúe bajo la nueva clasificación jurídica.

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Así ocurrió la agresión en el hotel Park Life Paradox

Jorge Octavio Cortés Jiménez, acusado de agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe. (Infobae / Especial)

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio, cuando Octavio N presuntamente golpeó a una trabajadora en el lobby del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, después de una discusión con la recepcionista.

La agresión quedó registrada en imágenes que posteriormente se difundieron de manera pública, lo que generó atención sobre el caso y permitió que el episodio trascendiera más allá del establecimiento ubicado en Cuajimalpa.

Después de que las imágenes circularon públicamente, el señalado salió de México y escapó a Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia de las autoridades de ese país antes de ser entregado a las autoridades mexicanas.

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El caso generó interés por la violencia ejercida contra la trabajadora y por las acciones emprendidas para localizar al presunto responsable, quien permaneció fuera del territorio nacional durante varios meses.

Octavio N fue entregado a México en octubre

Octavio N golpeó a empleada de hotel en Santa Fe, CDMX (foto: FGJEM)

El imputado fue entregado a las autoridades mexicanas el 16 de octubre en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, luego de permanecer bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Tras su entrega, quedó a disposición de las autoridades judiciales mexicanas para enfrentar el procedimiento penal derivado de la agresión ocurrida en el hotel de Santa Fe.

Con la resolución emitida en la audiencia de continuación, el proceso seguirá por el delito de lesiones calificadas, en lugar de feminicidio en grado de tentativa. Mientras tanto, la prisión preventiva justificada continuará vigente.

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La investigación y las siguientes etapas del procedimiento deberán determinar las responsabilidades penales correspondientes por los hechos del 29 de junio.

El caso también mantiene abierta la discusión sobre la valoración judicial de los elementos presentados por la Fiscalía y la asesoría jurídica de la víctima, particularmente respecto de los antecedentes de violencia que, según su representante, debían considerarse para sostener la acusación inicial.