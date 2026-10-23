México

Metro CDMX: ruptura de catenaria suspende servicio en tramo de la Línea A

El servicio opera de manera provisional mientras personal del Metro trabaja para restablecer el servicio

Metro Pantitlán Línea A suspensión de servicio
Metro Pantitlán Línea A suspensión de servicio (especial)
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La ruptura de un elemento de la catenaria provocó la suspensión provisional del servicio de trenes en un tramo de la Línea A del Metro de la Ciudad de México, por lo que la operación quedó dividida en dos segmentos: de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no hay circulación de trenes entre las estaciones Canal de San Juan y Santa Marta, mientras personal técnico realiza trabajos para restablecer el servicio en toda la línea.

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La afectación ocurre después de que el organismo reportara marcha lenta de los trenes y revisiones en la zona de vías. En ese momento, también informó sobre maniobras para retirar un tren y realizar cambios de vía en algunas estaciones.

Estas condiciones ocasionaron complicaciones para los usuarios de la Línea A, quienes reportaron que fueron desalojados de los vagones en distintas estaciones.

¿Qué estaciones de la Línea A tienen servicio?

Metro CDMX Línea A suspensión de servicio
Metro CDMX Línea A suspensión de servicio (@JekzielJehu/X)

De acuerdo con el aviso difundido por el Metro, la operación se mantiene de manera provisional en dos tramos, mientras continúan los trabajos para solucionar la falla.

Los segmentos que permanecen en funcionamiento son:

  • Pantitlán a Canal de San Juan: los trenes circulan en este tramo.
  • Santa Marta a La Paz: el servicio opera entre estas estaciones.
  • Canal de San Juan a Santa Marta: no hay servicio de trenes.

La interrupción afecta la continuidad de los recorridos entre Pantitlán y La Paz, por lo que las personas que utilizan la línea para trasladarse entre el oriente de la Ciudad de México y municipios del Estado de México deben considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos.

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Hasta el momento del aviso, el organismo no había informado cuánto tiempo tomarían las reparaciones ni a qué hora podría restablecerse la circulación completa.

Metro reportó marcha lenta antes de la suspensión

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (Redes sociales)

Minutos antes de comunicar la operación provisional en dos tramos, el STC había advertido sobre la marcha lenta de los trenes en la Línea A debido a una revisión en la zona de vías.

En ese primer reporte, el organismo señaló que se realizaban maniobras para retirar un tren y efectuar cambios de vía en algunas estaciones, situación que afectaba la circulación.

“Se realizan maniobras para el retiro de un tren y cambios de vía en algunas estaciones de la Línea A, por lo que la circulación es lenta”, indicó el Metro en su aviso previo.

Posteriormente, el sistema informó sobre la ruptura de un elemento de la catenaria, componente de la infraestructura eléctrica que permite suministrar energía a los trenes, y confirmó la interrupción del servicio en el tramo comprendido entre Canal de San Juan y Santa Marta.

La secuencia de avisos dio cuenta de un cambio en las condiciones de operación: primero se reportaron demoras y trabajos en las vías y, después, se confirmó la suspensión de la circulación en una parte de la línea.

Usuarios también señalaron que fueron bajados de los trenes en distintas estaciones, en medio de las afectaciones al servicio.

Piden tomar previsiones a usuarios de la Línea A

Ante la interrupción, el Metro pidió a los pasajeros tomar previsiones mientras continúan las labores para normalizar el servicio.

Se recomienda consultar los canales oficiales del STC para conocer cualquier actualización sobre la circulación de trenes y la recuperación de las operaciones.

La Línea A conecta Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, con La Paz, en el Estado de México, y constituye una vía de transporte importante para miles de pasajeros que se desplazan diariamente entre ambas entidades.

Por ello, la suspensión parcial puede generar retrasos en los traslados de quienes dependen de este medio para llegar a sus hogares.

El personal del Sistema de Transporte Colectivo mantiene los trabajos para restablecer la circulación en toda la Línea A. Sin embargo, hasta el último reporte disponible, no se había precisado una hora para la reanudación completa del servicio, que por la hora podría restablecerse hasta el día de mañana viernes a primera hora.

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