Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (X/ @Rommel_Pacheco)

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Los 62 atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 recibirán una beca de apoyo económico por su sola participación, sin importar los resultados que obtengan en la competencia, anunció Rommel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En el evento de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en Dakar 2026, el director de la CONADE acabó con la controversia que rodeó a su institución y al Comité Olímpico Mexicano (COM) por la presunta falta de recursos para que atletas y entrenadores puedan participar en la competencia.

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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, participó en el evento y reafirmó la postura del gobierno de la presidenta de México que es el de apoyar a los jóvenes, por lo que refrendó el apoyo con becas, los montos individuales aún están pendientes de definición.

Delgado informó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó el apoyo para cada integrante de la delegación. “Ha autorizado la presidenta de México que en su maleta de viaje, además de todo lo que necesitan para su competencia y uniformes nacionales, se llevan todas y todos una beca de apoyo. Independientemente del resultado, llevan una beca de apoyo”, declaró durante el abanderamiento.

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Director de CONADE pide olvidar conflicto con el COM por diferencias con los recursos (X/ @CONADE)

Becas para los 62 atletas mexicanos

Rommel Pacheco confirmó que el beneficio llegará a todos los seleccionados por su participación en la justa juvenil, sin condicionarlo a medallas ni posiciones. El propósito, explicó, es contribuir a la continuidad de sus carreras deportivas.

“Lo que sí es definitivo es que todos y cada uno de los 62 atletas van a contar con una beca, independientemente del resultado, por participar, para que continúen con su preparación”, afirmó el exatleta olímpico. Las cantidades individuales se darán a conocer más adelante.

El pronunciamiento se produjo tras un intercambio público de posturas entre la CONADE y el COM sobre el financiamiento del traslado. El organismo olímpico informó que el costo total asciende a 13 millones 800 mil pesos, de los cuales el 70% será cubierto por la iniciativa privada y el 30% restante por el propio comité.

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La ausencia de recursos federales disponibles para cubrir los gastos del viaje provocó diferencias públicas entre las dos instituciones, situación a la que Pacheco se refirió durante el acto de abanderamiento de la delegación.

Integrantes de la delegación juvenil mexicana visten los uniformes oficiales durante el anuncio sobre los apoyos económicos para la competencia de Dakar 2026. (X/ @COM_Mexico)

Director de CONADE pide olvidar conflicto con el COM por diferencias con los recursos

El funcionario llamó a concentrar la atención en los 62 atletas que representarán a México en Senegal, después de la controversia entre ambos organismos por los recursos destinados al viaje. Pacheco sostuvo que el foco debe estar puesto en la participación de la delegación nacional en la competencia internacional.

Pacheco insistió en dejar atrás las diferencias con el Comité Olímpico Mexicano (COM) por el financiamiento del viaje. La presencia de ambas instituciones en el abanderamiento mostró una postura conjunta ante los atletas, aunque no se informó de un acuerdo presupuestal definitivo.

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“Yo les pediré a todos los medios, ya tuvieron la declaración del COM y de la CONADE en días previos, que no continuemos más con ese tema. Ya, como se dieron cuenta hoy en el abanderamiento, las dos instituciones están en pro del deporte”, expresó el director de la CONADE, quien también pidió dar seguimiento a los juegos autóctonos e indígenas que se celebran en Chiapas.

La delegación competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026, en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y la primera justa olímpica en celebrarse en territorio africano. El apoyo económico para los 62 atletas queda garantizado antes de que arranque la competencia.

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La directora del COM participó en el abanderamiento de la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 (X/ @COM_Mexico)

Cómo empezó el conflicto entre la CONADE y el COM por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Olímpico y la CONADE protagonizaron una confrontación por los recursos para la delegación que acudirá a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: el organismo olímpico sostuvo que requiere 11.1 millones de pesos adicionales, mientras la dependencia afirmó que hay recursos disponibles tras la asignación previa para Santo Domingo 2026.

Rommel Pacheco argumentó que la diferencia parte del uso de los fondos entregados para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El COM aseguró que ejerció la totalidad del presupuesto conforme al convenio, pero la CONADE señaló que la información presentada por el propio comité indicó un remanente suficiente para atender la nueva petición.

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El organismo encabezado por Mary José Alcalá afirmó, en un comunicado dirigido a la opinión pública, que los 60 millones de pesos asignados para Santo Domingo se destinaron por completo a los gastos de la delegación mexicana en esa competencia. También sostuvo que ese ejercicio presupuestal es independiente de la solicitud para Dakar.

Un comunicado de la CONADE en México detalla la suficiencia presupuestaria para apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (X/ @Rommel_Pacheco)

El comité explicó que comenzó gestiones ante la CONADE desde marzo de 2026 para obtener un apoyo de cinco millones de pesos, cuando la delegación contemplaba a 32 atletas. La cifra de clasificados aumentó después a 62 deportistas.

El COM indicó que informó personalmente sobre ese incremento a Rommel Pacheco, director general de la CONADE, durante una reunión celebrada el 23 de junio en las instalaciones del organismo olímpico. El 2 de septiembre presentó una solicitud actualizada por 11 millones de pesos para cubrir las necesidades de la representación mexicana.

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Rommel Pacheco difundió en redes sociales documentos sobre las solicitudes presupuestales del COM y rechazó que la dependencia haya dejado sin respaldo al comité o a los deportistas.

La CONADE señaló que, en febrero de 2026, el organismo olímpico pidió 5.2 millones de pesos y que en septiembre presentó una segunda solicitud por 11.1 millones de pesos .

La dependencia calculó que la modificación implicó un aumento de 5.9 millones de pesos respecto de la cantidad originalmente solicitada y comprometida. Afirmó que realizó las gestiones administrativas necesarias para garantizar la suficiencia presupuestaria requerida y que existen condiciones para transferir el dinero destinado a Dakar.

Con base en la información atribuida al propio COM, la CONADE aseguró que de los 60 millones de pesos entregados se ejercieron 40 millones de pesos . Bajo ese cálculo, quedarían 20 millones de pesos , monto con el que podría cubrirse la petición para Dakar y quedar un remanente aproximado de 8.9 millones de pesos.

Tras una serie de declaraciones y documentos que probaban la asignación del presupuesto, Mary José lamentó que se hayan mal interpretado algunas declaraciones sobre el apoyo que recibieron de patrocinadores y sector público para financiar la competencia y negó diferencias con Rommel Pacheco.