México

Cae célula delictiva vinculada con el asesinato de una alumna de la UAEMEX y dos personas más

El novio de la joven asesinada presuntamente formaba parte de la banda de los ahora detenidos y el móvil del crimen sería una disputa por la venta de drogas, perpetrado por un grupo rival

Detenidos por el triple homicidio en el Edomex. Crédito: FGJEM
Detenidos por el triple homicidio en el Edomex. Crédito: FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a seis integrantes de una célula delictiva dedicada a la venta de narcóticos en el municipio de Otumba, vinculada con el asesinato de la joven Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), de su novio Juan Carlos Ortiz Bravo y de un tercer hombre.

Las investigaciones de la FGJEM vincularon los tres homicidios con una disputa por la venta de narcóticos en la zona donde ocurrieron los crímenes, ya que Juan Carlos Ortiz Bravo presuntamente pertenecía a uno de los grupos en conflicto. Los peritajes confirmaron que Joselyn, Juan Carlos y el tercer hombre fueron asesinados con la misma arma de fuego, indicio que permitió a la FGJEM reconstruir el móvil del caso.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que los seis detenidos son integrantes de la célula a la que presuntamente pertenecía Juan Carlos Ortiz Bravo, novio de Joselyn.

Según la reconstrucción oficial, un rival de ese grupo habría levantado a las tres víctimas mientras viajaban juntos, y contra él existe una orden de aprehensión vigente que al momento no se había ejecutado.

Los seis detenidos fueron identificados por la FGJEM como Felipe “N”, Luis Gustavo “N”, Emmanuel “N”, Adrián “N”, Jesús “N” y Martha Yadhira “N”.

Información en desarrollo...

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