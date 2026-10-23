Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea: “Yo no pienso en la situación”

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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El silencio acabó, Saúl Canelo Álvarez se pronunció sobre la crisis de seguridad que rodea a Riad, Arabia Saudita a tan solo una semana de su pelea por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Canelo expresó su postura ante la incertidumbre y crítica que ha rodeado la realización de la cartelera “México contra el Mundo”, en especial por el reciente ataque al aeropuerto Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, en el este del país.

Álvarez fue firme al asegurar que él estaría ahí el próximo sábado 31 de octubre para enfrentarse a Christian Mbilli por el título de los supermedianos, dejó en claro que no piensa en el tema de seguridad, por lo que su única meta es dar una gran pelea.

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En charla con Rodolfo El Jefe Vargas de Azteca Deportes, el tapatío se sinceró sobre las expectativas personales que tiene de la pelea, por lo que su postura fue firme: llevará a cabo la pelea sin importar el contexto, confía en que existen condiciones para su realización.

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

Canelo Álvarez mantiene firme su postura de pelear en Riad: “Es por honor y gloria”

Canelo confirmó que peleará en Riad pase lo que pase, mostró su plena confianza en los organizadores del evento, por lo que dejó en claro sus objetivos: regresar a México como campeón mundial.

“Yo lo único que sé es que voy a pelear el 31 de octubre por ese campeonato mundial. Sea donde tenga que ser, yo voy a ganar ese campeonato mundial. Es más honor y gloria, es un campeonato mundial, ¿no?“, sentenció.

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Aunque está al tanto de la situación que atraviesa el país de medio oriente y las implicaciones político-sociales, el pugilista de Guadalajara, Jalisco afirmó que hasta que no se le den indicaciones de no viajar, él está preparado para ir a Riad a pelear.

“Obviamente, yo no pienso en la situación que está en este momento. Mientras que no me digan que no se puede, que realmente está muy canijo ir, pues entonces ya veremos, ¿no? Pero yo estoy concentrado, estoy listo para pelear y no me concentro en eso, me concentro en el objetivo", compartió

Por otra parte, evidenció la confianza que tiene Turki Alalshikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí y promotor del evento. Reafirmó que mantiene comunicación con él y está al tanto de lo que pasa: “Mi padrino Turki ha dicho que todo está bien, que va la pelea y pues va la pelea”.

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Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

Finalmente, recalcó que viajará a Arabia Saudita para pelear y arrebatarle el título a Mbilli, por lo que no hay espacio para otro tipo de dudas sobre su pelea. “Realmente esto no es con base de contrato, ¿no? Porque, pues es un campeonato del mundo. Es un campeonato del mundo, es más por honor y por gloria de ir a ganar ese campeonato del mundo. Mientras que a mí no me digan otra cosa, yo voy a ir ahí y voy a ir a, a ganar el campeonato mundial”.

Canelo va por bolsa millonaria ante Mbilli

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título mundial supermediano del CMB. El mexicano buscará recuperar un campeonato y tendría una bolsa de USD 100 millones.

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La cifra formaría parte del contrato que el boxeador tapatío firmó con Turki Al-Sheikh para participar en varias funciones en Arabia Saudita. El pago sería menor a los cerca de USD 150 millones que recibió por enfrentar a Terence Crawford como campeón indiscutido.

La diferencia estaría relacionada con la lesión en el codo que requirió una cirugía, así como con la posición que tendrá frente a Mbilli: Álvarez llegará como retador y sin un campeonato mundial en su poder. Aun con esa reducción, la bolsa se mantendría entre las más altas de su carrera.