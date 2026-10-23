Emanuel Navarrete se niega a perder sus títulos contra O’Shaquie Foster: “Los defenderé con sangre, sudor y corazón”

Los pugilistas buscarán los campeonatos unificados del peso superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jueves 22 de octubre, el boxeador mexicano, Emanuel Vaquero Navarrete, compareció a la conferencia de prensa previa a su combate frente al estadounidense, O’Shaquie Foster, en el que estarán en disputa los títulos unificados del peso superpluma, en las 130 libras, desde San Antonio, Texas.

El orgullo de Zitlaltepec expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El Vaquero advirtió que defenderá con pundonor sus títulos de la división y buscará conquistar el fajín CMB que ostenta O’Shaquie Foster.

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“Voy a ponerme al cien por ciento, voy a estar ahí al frente defendiendo con el corazón estos títulos que me han costado bastante”, declaró Emanuel Navarrete. Será la primera vez que el mexicano defienda sus dos títulos superpluma tras destronar al Sugar, Eduardo Núñez, en febrero de este año para portar el cinturón de la FIB.

“El orgullo, la aportación de la W, de la FIB, que ahora está en mi poder. Los voy a defender con sangre, con sudor, con mucho corazón y también tratando de brindar pues a todo mi público que viene a visitarme, a verme desde lejos”, señaló el Vaquero.

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Emanuel Navarrete desea alcanzar la grandeza en el boxeo profesional

El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su estancia en San Antonio, Texas el Vaquero Navarrete compartió sus emociones acerca de la pelea contra O’Shaquie Foster, en la que pondrá en juego los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El pugilista dijo estar nervioso por exponer dos títulos de las 130 libras, aunque se siente motivado porque si retiene sus campeonatos obtendrá el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y esas pruebas permiten que cualquier boxeador se asome a la grandeza.

“El saber que pones dos (títulos) y posiblemente llevas uno más o te quitan todo es difícil, la verdad. Pero así es el boxeo, es algo que, pues de alguna forma tienes que pasar para alcanzar la grandeza total”, comentó en entrevista con TV Azteca.

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En esa misma línea, Emanuel Navarrete afirmó que no caerá en las provocaciones de O’Shaquie Foster tras las declaraciones del estadounidense en la previa del combate. El boxeador mexicano aseguró que responderá arriba del cuadrilátero, donde buscará demostrar quién es digno de portar los tres fajines de la categoría superpluma y convertirse en el campeón unificado de las 130 libras.

“Generalmente los peleadores ocupamos una máscara antes de subir al ring y ya cuando estamos en él, pues nos quitamos esa máscara y demostramos lo que realmente es. Entonces, es algo muy cotidiano dentro del boxeo. Siempre pasa o normalmente está pasando todo el tiempo. Estoy contento que ya viene la pelea, ya viene el verdadero Foster”, indicó el Vaquero Navarrete.

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¿Cuándo será la pelea de Emanuel Navarrete contra O’Shaquie Foster?

Apostarán los títulos de las 130 libras en San Antonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combate de boxeo por los títulos unificados del peso superpluma, en las 130 libras, se llevará a cabo este sábado 24 de octubre desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Navarrete apostará los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En cambio, el estadounidense, O’Shaquie Foster, pondrá en juego el fajín del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Emanuel Navarrete tratará de aumentar su marca de victorias en paralelo a cosechar un nuevo título para hacerse de tres cinturones de la categoría superpluma. Antes de pelear ante Foster, el Vaquero cuenta con un récord de 40 triunfos (33 por nocaut y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado en 44 compromisos dentro del box profesional.

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Por su parte, O’Shaquie Foster registra 28 peleas oficiales en el pugilismo profesional. En 25 de ellas alzó el puño al cielo (12 veces por la vía rápida). No obstante, perdió en tres ocasiones ante Samuel Teah, Rolando Chinea y Robson Conceição.

Emanuel Navarrete, el Vaquero que pasó de trabajar como albañil a conquistar tres divisiones del boxeo mundial

El Vaquero buscará arrebatar el título CMB a O’Shaquie Foster (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emanuel Navarrete Martínez nació en San Juan Zitlaltepec, Estado de México, donde comenzó su trayectoria en el boxeo local. Antes de consolidarse como profesional, combinó los entrenamientos con su trabajo como albañil en el negocio familiar de construcción.

El Vaquero no creció en una familia dedicada al boxeo. Aunque sus hermanos practicaron esta disciplina, fue Emanuel quien alcanzó mayor proyección. Su carrera profesional comenzó en febrero de 2012, cuando debutó con una victoria frente a Misael Ramírez.

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Navarrete aprendió sus primeros pasos dentro del pugilismo entre los 7 y 8 años. Antes de dar el salto al profesional, él ejecutó “más de 100 peleas” a nivel amateur, a raíz de una preparación que incluía enfrentar a rivales con mayoría de edad.

“Entre los 13 y 14 años peleaba con tipos de 22, 25 años, ya fuertes, grandes, y ahí me di cuenta que lo hacía bien”, comentó el mexicano en el canal de Youtube Desde El Ring. “A veces ni entrenaba. Hubo semanas donde no iba al box y me llevaban aun así”, añadió.

Emanuel Navarrete Martínez se proclamó campeón en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual retuvo entre 2018 y 2020.

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Emanuel Navarrete podría ser portador de tres títulos superpluma. Fotos:Getty Images

Posteriomente, el Vaquero se adjudicó la faja del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la mantuvo mediante defensas exitosas entre 2020 y 2023. Ese año incursionó en la categoría superpluma y obtuvo el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A principios de este año, Emanuel Navarrete sumó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en el mes de febrero al vencer por nocaut técnico al mexicano, Eduardo Sugar Núñez. Ahora, saldrá en busca del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo contra O’Shaquie Foster en Estados Unidos.

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