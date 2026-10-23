Jesse Huerta anuncia la carrera de su hija Hanna como cantante en medio de la polémica por la separación de Joy

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Jesse Huerta reveló que está trabajando junto a su hija mayor Hanna Huerta León, e impulsará su carrera como cantante; esto en medio de la polémica que atraviesa el compositor tras anunciar la separación del grupo Jesse & Joy, tras 20 años trabajando con su hermana Joy Huerta.

En una entrevista con N+, Jesse comentó que está trabajando en un proyecto junto a Hanna, y aunque no dio más detalles al respecto, aseguró que está cien por ciento disponible para ella si lo necesita.

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Jesse se encuentra dando sus últimos conciertos junto a Joy programados para este 2026, para después dejar definitivamente el dúo, y dedicarse a su proyecto personal: Jesse and The Supernovas. Mientras Joy seguirá con la gira de la agrupación en el 2027 sin la presencia de su hermano.

Jesse anuncia la carrera como cantante de su hija mayor Hanna

Hanna Huerta, hija de Jesse (@iamhannahuerta)

El anuncio ocurre durante una entrevista con el medio N+, grabada en la casa y estudio del cantante, donde Hanna aparece cantando sin que se revele qué interpreta.

“Estamos trabajando juntos para su proyecto, que en su momento van a poder conocer”, declara Jesse, quien agrega que necesita estar “al 100%” disponible para su hija.

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El concierto del 21 de octubre marcó uno de los últimos shows juntos

La víspera del anuncio sobre Hanna, Jesse y Joy Huerta ofrecieron su concierto número 18 agotado en el Auditorio Nacional, como parte de El Despecho Tour. El show cerró con la canción Espacio Sideral, lanzada en 2006, mientras el público coreaba más de dos décadas de éxitos.

Al final de la presentación, los hermanos extendieron una bandera de México y Joy se cubrió con el lábaro patrio. Jesse se acercó para abrazarla, le dio un beso en la cabeza y le susurró algo al oído; ella no correspondió el gesto y continuó despidiéndose del público.

El dúo ofreció un concierto cargado de nostalgia en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

La escena generó reacciones divididas en redes sociales. El episodio ocurre en el contexto de la pausa indefinida que Jesse anunció el 15 de septiembre “para cuidar su paz y su salud mental y emocional”, tras 20 años de carrera compartida con su hermana.

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Joy confirma que seguirá con la gira como solista

Joy Huerta, de 40 años, confirmó que Jesse & Joy continuará bajo su liderazgo después de la salida definitiva de su hermano, prevista para el 5 de diciembre. “Jesse & Joy continúa sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke”, declaró en un video difundido en sus redes.

La cantante anunció además una gira propia para 2027 con más de 25 fechas, bajo el nombre El Amor de México. “Las historias a veces cambian, a veces se escriben versiones nuevas. Es una nueva etapa, le llamaremos una nueva forma de vida”, expresó.

Joy Huerta

Antes de esa nueva etapa, el dúo todavía cumplirá fechas pendientes en Lima, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Tucumán y varias ciudades de España, hasta cerrar su etapa europea en Londres el 17 de noviembre. El 4 de diciembre, en Ciudad Juárez, Jesse ofrecerá su último concierto como integrante activo del dúo, un día antes de que su salida se haga efectiva.

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El 6 de diciembre, Joy regresará al Auditorio Nacional con el show navideño ¿Con quién se queda el reno?, su primera presentación en solitario al frente del proyecto. Joy señaló que ya conocía los planes de su hermano sobre su proyecto solista desde hace tiempo, pero no la forma en que decidió anunciar su salida: “Él no nos había dado fechas, nosotros no teníamos fecha de cuándo él iba a continuar”.

Jesse impulsa dos proyectos en paralelo: su banda y el debut de su hija

Mientras acompaña a Hanna en su incursión musical, Jesse Huerta avanza también con su propio proyecto, Jesse and The Supernovas, cuyo primer sencillo, Interestelar, salió el 21 de octubre como adelanto del álbum Sombrero. El concepto lleva dos años en desarrollo y fue presentado por primera vez en el Festival de Viña del Mar.

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Jesse Huerta - (Instagram)

“Siempre fue mi plan hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse & Joy, pero la vida y Dios y todo también tienen sus tiempos”, expuso el cantante en la misma entrevista con N+. También habló de una crisis nerviosa que vivió años atrás y que, según dijo, influyó en su decisión de replantear su lugar en el dúo.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el género musical, las canciones ni la fecha de lanzamiento del proyecto de Hanna. En Instagram, donde tiene cerca de 30,000 seguidores, la joven comparte fotos de su vida cotidiana sin adelantar información sobre su debut como cantante.

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