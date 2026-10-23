Así se veía Emma Coronel a los 17 años: revive foto inédita de la feria antes de su boda con “El Chapo” Guzmán

En medio de la superación de su libertad condicional, la esposa de Joaquín Guzmán reveló un cartel de su campaña como reina de belleza en la Feria del Café y la Guayaba. (Especial)

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Una imagen de feria, un cartel con su nombre y una reacción cargada de nostalgia llevaron a Emma Coronel de regreso a sus años de juventud.

Durante una transmisión en vivo, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán compartió una foto de cuando tenía 17 años y se sorprendió al reencontrarse con la joven que alguna vez fue candidata a reina en Canelas, Durango.

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Las transmisiones de Coronel abordan recuerdos sobre su vida familiar, su matrimonio y el periodo que pasó en prisión. (IG @emma.coronel.official)

Lejos de los asuntos judiciales y las polémicas que hoy rodean su nombre, la imagen recuperó un momento de campaña, peinados de concurso y cejas delgadas. Coronel miró el retrato, se rió de su estilo y resumió aquel recuerdo con una frase: “Según yo me sentía soñada”.

La imagen de Emma Coronel como candidata de la feria en Canelas

El retrato la muestra en una campaña para reunir votos dentro del concurso local. La leyenda “Vota x Emma” acompaña la fotografía y sitúa la imagen en el período en que Coronel buscaba convertirse en reina de la Feria del Café y la Guayaba.

Al compartirla en su transmisión, recordó que se trataba de una foto de su adolescencia. “De cuando era adolescente, miren”, dijo mientras acercaba la imagen a la cámara y revisaba los detalles de su apariencia.

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La reacción llegó cuando observó sus cejas, mucho más delgadas que las que luce ahora. Entre risas, preguntó: “¿Qué onda con mis cejas? Gente, ¿por qué yo tenía las cejas así? Ay, no”.

La imagen circuló de nuevo en una etapa en la que Coronel retomó una presencia constante en plataformas digitales. Desde agosto participa en vivos donde ha hablado de su vida familiar, su matrimonio, sus años en prisión y versiones que, según ella, se han repetido de manera incorrecta.

La fotografía también la muestra antes de su boda y de la atención internacional que recibió por su vínculo con Guzmán. Aquel cartel de campaña, asociado a una feria local de Canelas, quedó lejos de la imagen pública que construyó en los años siguientes.

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El concurso ocurrió después del primer encuentro con Guzmán

La foto pertenece al certamen, pero Emma Coronel ha aclarado que no conoció a Guzmán durante esa competencia. La precisión surgió en una transmisión de Kick realizada en agosto, cuando le preguntaron por la versión que ubica el inicio de la relación en el concurso de belleza.

Coronel confirmó que participó en el certamen, aunque separó ese episodio del primer encuentro. “No, así fue el concurso de belleza, pero no conocí ahí”, respondió durante la conversación.

Según su relato, conoció a Joaquín Guzmán Loera cuando tenía 17 años, en “una fiesta normal, en un rancho”. La reunión habría ocurrido en La Angostura, una comunidad de la sierra de Canelas.

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Coronel recordó que bailaba con un amigo mientras Guzmán estaba con otra mujer. Cuando la música se detuvo, ambos quedaron frente a frente y él interpretó una sonrisa como una señal dirigida hacia él.

Ella ofreció otra explicación sobre aquella escena. “Él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda”, relató. Después, dijo, Guzmán se acercó para invitarla a bailar.

La distinción ordena los recuerdos: la foto corresponde a su participación en la Feria del Café y la Guayaba, mientras que el primer encuentro con Guzmán ocurrió antes del concurso, de acuerdo con la versión de la propia Coronel.

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