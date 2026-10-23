México

Juan Gabriel recibe hermoso homenaje en los Premios Billboard de la Música Latina por parte de Carlos Rivera y otros artistas

El tributo marcó el décimo aniversario del fallecimiento del artista

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega a México el 28 de agosto.
La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))
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Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia rindieron homenaje a Juan Gabriel en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida. El tributo marcó el décimo aniversario de la muerte del cantautor, ocurrida el 28 de agosto de 2016.

Los cinco intérpretes presentaron un popurrí de éxitos del repertorio de Juan Gabriel, entre ellos “Así Fue”, “Me Nace del Corazón” y “Ya Lo Sé Que Tú Te Vas”, acompañados de mariachi sobre el escenario. La ceremonia se transmitió en vivo por Telemundo y la plataforma Peacock a partir de las 8:00 de la noche, hora del Este de Estados Unidos.

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El homenaje reunió géneros musicales distintos en un mismo escenario

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

La producción de los Premios Billboard eligió a intérpretes de distintos estilos musicales para representar la amplitud del catálogo del cantautor mexicano, conocido como el Divo de Juárez. Carlos Rivera aportó su trayectoria en pop y balada, mientras que Pablo Alborán sumó su registro como cantautor español.

Jessi Uribe y Paola Jara, representantes de la música popular colombiana, completaron el segmento junto a Yahritza y Su Esencia, agrupación de regional mexicano formada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez. Antes de la presentación musical, la producción recordó el legado artístico de Juan Gabriel y evocó sus propias palabras sobre la permanencia de su música más allá de su muerte.

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La inclusión de Yahritza y Su Esencia generó controversia previa

Rendirán tributo a Juan Gabriel a 10 años de su muerte: Yahritza y Su Esencia encabezan show pese a críticas (RS)
Rendirán tributo a Juan Gabriel a 10 años de su muerte: Yahritza y Su Esencia encabezan show pese a críticas (RS)

La participación de Yahritza y Su Esencia en el homenaje reactivó una polémica que el grupo arrastra desde 2023, luego de comentarios previos sobre la cultura y la comida mexicanas que generaron rechazo entre parte del público en México. Esos señalamientos derivaron en críticas y abucheos hacia la agrupación en presentaciones posteriores dentro del país.

Pese a ese antecedente, la producción de los Premios Billboard mantuvo a Yahritza y Su Esencia dentro del elenco confirmado para el tributo. El grupo ya había interpretado temas de Juan Gabriel ante público mexicano con anterioridad, específicamente el 24 de agosto de 2024, durante el Festival Hera realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En esa presentación de 2024, Yahritza y Su Esencia cantó “Así Fue” como parte de otro homenaje al cantautor.

Jessi Uribe y Paola Jara adelantaron su participación antes de la gala

La venta de boletería general para el concierto de Jessi Uribe y Paola Jara en Bogotá comenzará el 5 de agosto - crédito cortesía Jessi Uribe
- crédito cortesía Jessi Uribe

Horas antes de la transmisión, Jessi Uribe y Paola Jara revelaron que interpretarían una versión que describieron como “muy linda” de una de las canciones del repertorio de Juan Gabriel, sin adelantar públicamente el título específico del tema que llevarían al escenario.

La pareja de cantantes colombianos, con presencia consolidada en la música popular latinoamericana, se sumó al homenaje como parte de la estrategia de la producción para representar la influencia del cantautor mexicano más allá de las fronteras de su país de origen.

El tributo formó parte de una ceremonia con 16 presentaciones musicales

Premios Billboard de la Música Latina 2026
Premios Billboard de la Música Latina 2026

El homenaje a Juan Gabriel se insertó dentro de una gala que contempló un total de 16 presentaciones musicales, entre ellas estrenos mundiales y colaboraciones creadas específicamente para la ceremonia de este año. Entre los números destacados figuró la participación del salsero Víctor Manuelle junto a Elvis Crespo, además de una presentación de RIZA con Pablo Alborán.

La noche también incluyó actuaciones de Wisin e Ivy Queen, Manuel Turizo, Tito Double P, Xavi y Ozuna, así como el encuentro entre Cristian Castro y el dúo Ha*Ash, integrado por Hanna Nicole y Ashley Grace. En el terreno del regional mexicano, Fuerza Regida compartió escenario con Chuyin durante la ceremonia.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 reconocieron además las trayectorias de Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades con galardones especiales, mientras que Fuerza Regida recibió un reconocimiento adicional dentro de la misma gala celebrada en Miami.

Juan Gabriel dejó un catálogo que abarca múltiples géneros musicales

Juan Gabriel sonríe ampliamente en el escenario, vistiendo una chaqueta morada y rosa con flecos, con los brazos extendidos y un fondo oscuro
Juan Gabriel sonríe en el escenario con un llamativo atuendo morado.

A lo largo de su carrera, Juan Gabriel escribió e interpretó canciones que trascendieron fronteras y géneros musicales, desde la balada y la ranchera hasta la música norteña y el pop latino. Ese catálogo amplio explicó, según la producción del homenaje, la decisión de convocar a artistas de estilos tan distintos para un mismo tributo.

El cantautor mexicano murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad. Diez años después de su fallecimiento, su repertorio continúa siendo interpretado por artistas de distintas generaciones y nacionalidades, un hecho que la organización de los Premios Billboard destacó como parte central del homenaje presentado este jueves en Miami.

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