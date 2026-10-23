Cerrarán el panteón de Janitzio en Día de Muertos: turistas no podrán ingresar

JANITZIO, MICHOACÁN, 01NOVIEMBRE2018.- Habitantes de la isla de Janitzio y Pátzcuaro adornaron las tumbas de sus familiares que se encuentran en el panteón municipal en el marco del Día de los Muertos. Dicho lugar recibe a cientos de turistas nacionales y extranjeros, algunos pintados como catrinas. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

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El panteón de la isla de Janitzio, en Michoacán, permanecerá cerrado al turismo durante la celebración de Día de Muertos tras el colapso de un talud de más de 15 metros registrado el 28 de agosto. La medida, vigente los días 1 y 2 de noviembre, responde a una recomendación de Protección Civil.

Miguel Ángel Reyes Cortés, presidente del Consejo Comunal de la isla, explicó que el derrumbe dañó tumbas, cruces y parte de la barda perimetral del camposanto.

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El hecho encendió las alertas ante la cercanía de las celebraciones, que en la isla concentran a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año.

La restricción no aplica a los habitantes de la isla

Las autoridades comunales precisaron que el cierre está dirigido exclusivamente al turismo. Los habitantes de Janitzio podrán ingresar al panteón para realizar su velación tradicional sin restricciones adicionales.

Para los visitantes, se habilitó un andador panorámico con acceso controlado y flujo constante, desde donde podrán observar la ceremonia y tomar fotografías sin entrar al camposanto.

Protección Civil recomienda el cierre tras el colapso de un talud de 15 metros que dañó tumbas y la barda perimetral del camposanto. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Los trabajos en el panteón se realizan en coordinación entre la comunidad, Fonatur, dirigido por Sebastián Ramírez Mendoza; la Secretaría de Turismo de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, y la Sectur Michoacán. El objetivo es contener la tierra y dar mayor seguridad al área.

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Las obras incluyen la estabilización del terreno, el reforzamiento de la barda perimetral, la construcción de una pasarela y una terraza-mirador, además de la rehabilitación de jardines y áreas verdes.

Las autoridades señalaron que los trabajos respetan el valor patrimonial del sitio. Se prevé que el panteón reabra al público en 2027.

Michoacán prepara más de 700 actividades para la Semana de Celebración de Noche de Muertos

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, presentaron el programa de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, que se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre en las siete regiones turísticas del estado.

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La programación contempla más de 700 actividades y se prevé la llegada de más de 1 millón de visitantes a la entidad durante la temporada. “Día de Muertos no solo es una tradición, también es una marca turística reconocida a nivel internacional” dijo Rodríguez Zamora.

La isla recibirá más de 1 millón de visitantes durante la Semana de Noche de Muertos, mientras el panteón permanece bajo obras de rehabilitación. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La funcionaria añadió: “Aquí no venimos a representar una tradición, venimos a conocerla y a convivir con quienes la mantienen viva; con las cocineras, los artesanos y las comunidades que hacen posible que esta imagen de México recorra el mundo”.

La oferta incluye 17 talleres artesanales y festivales en distintos municipios

Monroy García explicó que la celebración se vive en todo el estado, con velaciones, desfiles, ofrendas, altares, artesanía, talleres y gastronomía. “La Noche de Muertos no se limita a una sola celebración” señaló el funcionario, quien agregó que la experiencia comienza antes de la velación y se extiende a través de la música y las tradiciones comunitarias.

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Entre las actividades destacan la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, el Desfile de Catrinas y Catrines en el Centro Histórico de Morelia el 1 de noviembre, y la exposición de altar y catrina gigante en el Aeropuerto Internacional de Morelia hasta el 3 de noviembre.

Los habitantes de Janitzio podrán realizar su velación tradicional; los turistas solo observarán desde un andador panorámico habilitado para la temporada. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

También se realizarán el Festival de las Velas en Uruapan, los altares con flor de cempasúchil en Santa Fe de la Laguna, el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro, la ofrenda monumental en Zitácuaro y la Feria del Pan de Muerto en Tangancícuaro.

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Los talleres se desarrollarán en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin. Incluyen actividades de cocina tradicional, bordado, máscaras de madera, pan tradicional, catrinas y loza de barro.

Otro atractivo de la temporada es “El Camino de las Ánimas”, en los manantiales de Urandén, un recorrido nocturno en canoas por los canales del lago acompañado de música tradicional y una representación de la historia de la comunidad.