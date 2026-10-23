México

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

El beisbolista murió a los 63 años tras construir una carrera exitosa con Los Ángeles Dodgers en las Ligas Mayores

Foto de archivo de Fernando Valenzuela. Estadio de Beisbol Monterrey, Monterrey, México. 4 de mayo de 2018. CREDITO OBNLIGADO USA TODAY/Orlando Ramirez
El Toro de Navojoa dejó su nombre marcado en letras de oro en la organización de Los Dodgers (USA TODAY/Orlando Ramirez)
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Se cumplen dos años de la partida de Fernando El Toro Valenzuela, considerado el mejor pícher mexicano en el Béisbol de las Grandes Ligas. El sonorense murió a los 63 tras casi un mes hospitalizado y previo a la Serie Mundial 2024 entre Los Ángeles Dodgers y los Yankees de Nueva York.

Fernando Valenzuela Anguamea fue uno de los beisbolistas mexicanos más influyentes de la historia y una de las figuras más importantes en la trayectoria de los Los Ángeles Dodgers.

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El Toro nació el 1 de noviembre de 1960 en Etchohuaquila, Sonora. El lanzador zurdo llegó a la Major League Baseball (MLB) a los 19 años y, en poco tiempo, se convirtió en el rostro de uno de los fenómenos deportivos más importantes de la década de los 80s: la Fernandomanía.

Valenzuela forjó una carrera de diecisiete temporadas en las Ligas Mayores. Aunque militó en varias franquicias, su nombre quedó marcado en la memoria de Los Dodgers. El Toro construyó una relación con el público de Los Ángeles que trascendió los resultados deportivos.

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La Fernandomanía conquistó a la comunidad mexicana y latina en Los Ángeles.(Ruby Washington/The New York Times)
La Fernandomanía conquistó a la comunidad mexicana y latina en Los Ángeles.(Ruby Washington/The New York Times)

Su impacto se extendió a la comunidad mexicana y latinoamericana de Los Ángeles, que encontró en el sonorense una figura de identificación y orgullo. Fernando Valenzuela estuvo ligado con Los Dodgers entre 1980 y 1990.. logrando sus principales reconocimientos en la MLB.

Su consolidación se produjo en 1981, cuando The Blues le dieron la responsabilidad de abrir el juego inaugural de la campaña. El zurdo respondió con una blanqueada ante los Astros de Houston y después ganó sus primeras ocho aperturas, cinco de ellas sin permitir carrera.

En una temporada acortada por una huelga de jugadores, terminó con marca de trece victorias y siete derrotas, además de liderar la Liga Nacional en ponches, blanqueadas, juegos completos y entradas lanzadas.

Su rendimiento le permitió a Valenzuela ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional. El galardón se otorga al mejor lanzador del circuito y el Premio al Novato del Año. El Toro de Navojoa se convirtió en el primer jugador en la historia de las Mayores en conquistar ambos reconocimientos durante la misma temporada.

Entre 1981 y 1986, Fernando Valenzuela fue seleccionado para seis Juegos de Estrellas en forma consecutiva. En 1986 ganó 21 partidos y encabezó la Liga Nacional en victorias, juegos completos y entradas lanzadas. Ese año también recibió el Guante de Oro por su desempeño defensivo sobre la lomita.

Fue homenajeado en el Dodger Stadium tras retirar su icónico número "34". Foto archivo EPA/Mike Nelson
Fue homenajeado en el Dodger Stadium tras retirar su icónico número "34". Foto archivo EPA/Mike Nelson

Además, el Toro de Navojoa ganó dos Premios Silver Slugger, en 1981 y 1983, como el mejor bateador entre los pitchers de la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Con bríos Valenzuela se proclamó campeón de la Serie Mundial con Los Ángeles Dodgers en el año de 1988.

Uno de los últimos grandes momentos en la etapa de Valenzuela con el equipo de Los Ángeles ocurrió el 29 de junio de 1990, cuando lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium. El encuentro terminó con victoria de 6 a 0, y el Toro ponchó a siete bateadores y otorgó tres bases por bolas. Fue el primer y único no-hitter de su carrera en las Grandes Ligas.

En 17 temporadas dentro del Béisbol de Las Grandes Ligas, Fernando El Toro Valenzuela acumuló: 173 victorias, 153 derrotas, una efectividad de 3.54, 2 mil 930 entradas lanzadas y 2 mil 74 ponches. También completó 113 juegos y registró 31 blanqueadas.

El lanzador mexicano jugó para seis equipos de las Ligas Mayores, pero su mejor momento ocurrió como elemento de Los Ángeles Dodgers, tras una década llena de éxitos.

  • Los Ángeles Dodgers: 1980-1990
  • Angelinos de California: 1991
  • Orioles de Baltimore: 1993
  • Filis de Filadelfia: 1994
  • Padres de San Diego: 1995-1997
  • Cardenales de San Luis: 1997

Dodgers retiran el número 34 de Fernando Valenzuela

La franquicia retiró su dorsal en 2023. Credit: Kirby Lee-Imagn Images
La franquicia retiró su dorsal en 2023. Credit: Kirby Lee-Imagn Images

En el 2023, Los Ángeles Dodgers retiraron oficialmente el número “34″ que utilizó el Toro Valenzuela. La ceremonia se realizó el 11 de agosto en el Dodger Stadium, durante un fin de semana dedicado a la Fernandomanía.

El dorsal pasó a formar parte de los números reservados para las figuras más importantes que han pasado por la organización. Aunque durante décadas ningún jugador había vuelto a utilizarlo, el retiro formal convirtió ese reconocimiento en parte permanente de la historia de Los Ángeles.

Después de su retiro como beisbolista, Fernando Valenzuela siguió vinculado con Los Dodgers al ser comentarista para las transmisiones en español. Su voz y su imagen siguieron asociadas al club hasta que dejó esa actividad en 2024 por motivos de salud.

Dodgers lamentó el fallecimiento del Toro Valenzuela

El nombre de Fernando Valenzuela vive en la memoria de Los Ángeles Dodgers.
El nombre de Fernando Valenzuela vive en la memoria de Los Ángeles Dodgers. (Los Dodgers )

Los Ángeles Dodgers informaron el 22 de octubre del 2024 que Fernando Valenzuela había fallecido a los 63 años, mediante una publicación difundida en sus redes sociales. Su familia había anunciado que se encontraba internado desde el 30 de septiembre de aquel año, por un problema de salud que no fue especificado.

El legado de Fernando El Toro Valenzuela permanece ligado a Los Ángeles Dodgers: el surgimiento de la Fernandomanía y la expansión del béisbol entre la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos. Sus logros, sus 173 victorias en las Ligas Mayores y el retiro del número “34″ en 2023 consolidaron su lugar como una de las figuras más importantes del deporte mexicano.

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