Consejo Ciudadano llama a proteger a los animales de prácticas rituales en Día de Muertos

El Consejo Ciudadano informó este jueves 22 de octubre que, desde 2023, ha recibido 203 reportes relacionados con prácticas esotéricas. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM (CUARTOOSCURO)

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el riesgo de maltrato y sacrificio de animales durante las celebraciones de Día de Muertos, particularmente de perros y gatos de pelaje negro o blanco, cuya apariencia suele relacionarse con mitos y supersticiones.

El organismo informó este jueves 22 de octubre que, desde 2023, ha recibido 203 reportes relacionados con prácticas esotéricas, entre ellas ceremonias, ofrendas y presuntos sacrificios que implican lesiones o sufrimiento animal.

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El llamado ocurre en medio de denuncias vecinales por supuestos actos de crueldad en la alcaldía Venustiano Carranza, donde activistas exigen la intervención de las autoridades.

¿Qué animales corren mayor riesgo durante el Día de Muertos?

Según el Consejo Ciudadano, algunas creencias y prácticas rituales pueden exponer a determinados animales a situaciones de violencia, especialmente durante los días previos al 1 y 2 de noviembre.

Entre las especies identificadas en su advertencia se encuentran perros y gatos negros o blancos, así como cabras, gallos y cuervos.

El organismo recomendó reforzar la protección de los animales de compañía, mantenerlos en espacios seguros y evitar que salgan sin supervisión.

JANITZIO, MICHOACÁN, 01NOVIEMBRE2018.- Habitantes de la isla de Janitzio y Pátzcuaro adornaron las tumbas de sus familiares que se encuentran en el panteón municipal en el marco del Día de los Muertos. Dicho lugar recibe a cientos de turistas nacionales y extranjeros, algunos pintados como catrinas. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

También planteó suspender temporalmente las adopciones de perros y gatos de pelaje oscuro durante esta temporada y reforzar los mecanismos de seguimiento.

La alerta se refiere a posibles conductas de crueldad animal y no significa que las celebraciones tradicionales de Día de Muertos impliquen necesariamente estas prácticas.

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Maltrato animal en CDMX aumenta 28% durante 2026

Las cifras del programa CompAnimal muestran que el problema trasciende las festividades.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, entre 2019 y 2026 se han recibido 59 mil 588 reportes de maltrato animal.

Tan solo de enero a junio de este año se contabilizaron 6 mil 616 reportes, un incremento de 28% respecto al mismo periodo de 2025.

Los perros concentran el 86% de los casos reportados y los gatos representan otro 9%.

Entre las conductas más frecuentes destacan las agresiones físicas, presentes en el 11% de los registros, y mantener animales amarrados, con el 9%.

Las 203 alertas relacionadas con prácticas esotéricas corresponden a reportes recibidos desde 2023, no necesariamente a sacrificios acreditados mediante investigaciones oficiales.

Denuncian presuntos sacrificios de animales en Peñón de los Baños

En paralelo, residentes y activistas denunciaron posibles actos de maltrato en un inmueble de la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

Según los testimonios difundidos en redes sociales, en el lugar se habrían sacrificado perros, gatos, cabras y aves. Los denunciantes también compartieron imágenes de presuntas pieles de animales y relatos sobre sonidos de sufrimiento.

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Entre los señalamientos destaca el caso de un perro husky que, según vecinos, lloraba constantemente y posteriormente desapareció.

Una persona denunciante difundió el folio PT-1645166, atribuido a un reporte ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Sin embargo, no se ha confirmado públicamente el resultado de las diligencias ni la responsabilidad de los ocupantes del inmueble.

El llamado ocurre en medio de denuncias vecinales por supuestos actos de crueldad en la alcaldía Venustiano Carranza. (X)

¿Dónde denunciar el maltrato o sacrificio de animales en CDMX?

El Consejo Ciudadano recordó que los actos de crueldad animal pueden constituir delitos y puso a disposición su Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533.

El servicio funciona las 24 horas y ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial.

Los reportes pueden canalizarse a la PAOT, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Agencia de Atención Animal y la Fiscalía capitalina, según la naturaleza de los hechos.

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