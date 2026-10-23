México

César Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público: el juez descarta el cargo de coalición

Este 22 de octubre se resolvieron las acusaciones del fuero común contra el exfiscal de Chihuahua

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
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Un juez de control vinculó a proceso al exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui Moreno por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, tras la reanudación de la audiencia que se celebró el jueves 22 de octubre en el Tribunal del Distrito Judicial Morelos.

El juzgador Luis Alberto Simental Ortega descartó la vinculación por coalición de servidores públicos, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales para acreditar ese delito.

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La resolución correspondió al fuero común, dentro de la causa penal 3055/2026, y no guardó relación con la acusación federal por traición a la patria que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra el exfiscal en un expediente distinto. Jáuregui compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció recluido por los federales, aunque en esta causa estatal quedó sujeto únicamente a medidas cautelares.

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