César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

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El exfiscal César Jáuregui, quien hasta hace unos días era nombrado como uno de los posibles candidatos para la alcaldía de Chihuahua en representación del PAN, ahora, se encuentra en prisión al enfrentar cargos tanto de la Fiscalía estatal como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este 22 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua presentó datos de prueba que fundamentaron la decisión de la persona juzgadora, quien determinó vincularlo por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

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¿Cuántos años podría permanecer en prisión el exfiscal de Chihuahua?

Según el Código Penal de Chihuahua, el delito por el que es acusado Jáuregui a nivel estatal se argumenta de manera legal en el artículo 253, sustentado en las fracciones II y IV, que a la letra indican lo siguiente:

“Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público quien:

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido;

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión".

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César Jáuregui podría pasar hasta siete años en prisión. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

Dichas fracciones contemplan una pena en prisión de uno y hasta 7 años, además del pago de 25 a 500 días de multa.

¿Por qué César Jáuregui se quedará en prisión?

Aunque el juez determinó la imposición de medidas cautelares, mismas que no contemplan el proceso en prisión hasta el termino del juicio, César Jáuregui se quedará en el penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La razón de su estancia en la cárcel se debe a la acusación del fuero federal que sostiene la fiscalía al mando de Ernestina Godoy, quien determinó que el exfiscal de Chihuahua habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria.

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El caso ha generado cuestionamientos, debido a que en México muy pocas personas han sido acusadas de dicho delito, entre ellas se encuentra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, además de un caso registrado en 1945, durante el mandato de Manuel Ávila Camacho.

El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, afirmó que el crimen no puede combatirse al margen de la ley. Crédito: FGE Chihuahua

El operativo que llevó a la detención del panista

Las causa por la que es acusado el exfiscal de Chihuahua está relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, operativo realizado entre el 17 y 19 de abril, en el Pinal, municipio de Morelos.

En dicho operativo habrían participado elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Tras el regreso luego de la operación, dos de los agentes estadounidenses habrían muerto en un accidente.

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El tema cobró relevancia nacional, lo que provocó cuestionamientos al gobierno de María Eugenia Campos, quien por meses se encontró al centro del escrutinio por parte del oficialismo, incluso, hubo un mayor distanciamiento con el Gobierno federal.

Semanas después de que Maru Campos se reuniera con la presidenta Claudia Sheinbaum, para buscar mediar la situación, la mandataria estatal afirmó en una entrevista para Latinus que César Jáuregui era culpable de haber llevado a cabo el operativo con personal de seguridad estadounidense, días después, el exfiscal fue arrestado y ella respaldó las acciones llevadas a cabo por autoridades de los dos ordenes de gobierno.

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La gobernadora afirma que la cooperación debe realizarse por vías institucionales.

Una disputa política en Chihuahua

A unos meses de haber dejado el cargo como fiscal de Chihuahua, César Jáuregui habría comenzado a mostrar sus aspiraciones para la candidatura de la capital del estado en representación del Partido Acción Nacional (PAN), quien estaría negándole el lugar.

El mismo día en que fue detenido, la legisladora Lilia Aguilar acusó que se trataba de un movimiento político, convirtiéndolo de manera directa en el “chivo expiatorio” de todo lo acontecido durante meses en el estado fronterizo.

“Lo detienen porque no puede bajarlo de la contienda a la presidencia municipal de Chihuahua: ah y porque necesita un chivo expiatorio. Todos en Chihuahua lo sabemos. Así paga el PAN”, escribió la petista.

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Días previos a su detención, el pasado 17 de octubre, César Jáuregui se había registrado como aspirante para la contienda interna, pese a no tener el respaldo del líder nacional, Jorge Romero Herrera.

Tras la determinación del juez este jueves, el abogado Héctor Villasana apuntó a que podría tratarse de una “persecución política”. Cabe recordar que, a diferencia del caso de Ernesto Ruffo, el PAN a nivel nacional ha guardado silencio y los liderazgos estatales se concentran en que el caso no genere una ruptura profunda al interior del partido.