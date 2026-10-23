Mamá de Gala Montes niega intento de despojo tras señalamientos por el registro del nombre artístico de la actriz

Crista Montes, respondió a las declaraciones de su hija tras la recuperación legal de los derechos sobre su nombre artístico. (Especial)

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La madre de Gala Montes, Crista Montes, respondió a las declaraciones de su hija tras la recuperación legal de los derechos sobre el seudónimo artístico de la actriz, trámite que mantuvo bajo su control desde 2018 y que derivó en señalamientos públicos entre ambas.

La controversia escaló luego de que la actriz dio a conocer que recuperó la titularidad del registro de marca ante las autoridades correspondientes.

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El procedimiento legal concluyó tras un periodo de ocho años, tiempo durante el cual los derechos de explotación comercial permanecieron inscritos a nombre de su madre.

Crista Montes publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde fijó postura sobre el motivo que la llevó a inscribir el nombre de su hija cuando esta cumplió la mayoría de edad. La mujer aseguró que la decisión formó parte de sus labores como representante artística.

Crista Montes afirma que el registro fue un acto administrativo

En su pronunciamiento, la madre de la actriz rechazó haber actuado con la intención de perjudicar a la joven o apropiarse de su identidad profesional durante el periodo en que coordinó sus contratos de trabajo.

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“Gala: yo registré tu marca a mi nombre como parte de la administración de tu carrera. Nunca tuve la intención de quitártela, apropiármela ni impedir que estuviera a tu nombre. Tampoco hice movimiento alguno con ese propósito”, escribió Crista Montes.

La representante también cuestionó la interpretación pública sobre la entrega de la marca. Señaló que la transferencia de los derechos no prueba que haya existido una acción dolosa contra la actriz durante el tiempo en que fungió como titular del expediente.

“Hoy dices que recuperaste tu marca, que ahora esté a tu nombre no significa que yo haya querido arrebatártela. Una cosa es haber sido titular del registro y otra muy distinta es haber tenido la intención de despojarte de él, esa intención nunca existió”, agregó la madre de la intérprete.

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Junto a la imagen del texto difundido en su perfil, Crista Montes pidió poner freno a las especulaciones sobre su entorno familiar y reprochó el tratamiento que se le da a sus diferencias personales. Afirmó que la difusión de los desacuerdos responde a intereses de monetización en espacios digitales.

La madre de la actriz rechazó haber actuado con la intención de perjudicar a la joven o apropiarse de su identidad profesional. (IG: sargentomatute)

El reclamo de Gala Montes por la titularidad de su nombre

El posicionamiento de Crista Montes ocurrió después de que la actriz expuso que en 2018, al cumplir 18 años, descubrió que su nombre artístico había quedado asentado a nombre de su madre sin que mediara su consentimiento.

La actriz explicó que durante varios años careció de control legal sobre su propio nombre de trabajo. A través de sus redes sociales, compartió documentos que acreditan la titularidad del registro a su favor tras un proceso que calificó como prolongado.

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Al cumplir 18 años, descubrió que su nombre artístico había quedado asentado a nombre de su madre. (Instagram)

“Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”, expresó la intérprete.

Gala Montes aseguró que su intención al hablar de este trámite no es iniciar una nueva disputa familiar ni festejar una victoria legal contra su madre, sino evidenciar los límites de las decisiones parentales sobre las trayectorias laborales.

“Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia. Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”, escribió la artista.

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La actriz explicó que durante varios años careció de control legal sobre su propio nombre de trabajo. (Instagram)

El origen del distanciamiento familiar

Las desavenencias entre ambas comenzaron a hacerse públicas a mediados de 2024, momento en que la actriz decidió prescindir de los servicios de Crista Montes como mánager tras más de una década de trabajo conjunto.

A partir de la ruptura laboral, Gala Montes señaló presuntos malos manejos en los ingresos obtenidos durante su infancia y adolescencia, además de acusar agresiones verbales y conductas de control económico dentro del ámbito doméstico.

Las desavenencias entre ambas comenzaron a hacerse públicas a mediados de 2024. (Especial)

Crista Montes reconoció en apariciones públicas haber implementado métodos estrictos de disciplina hacia sus hijas durante las etapas tempranas de sus carreras actorales, aunque rechazó las acusaciones de desvío de recursos y demandó una retribución económica por los años dedicados a la representación.

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Registros oficiales de propiedad industrial constatan que la madre de la actriz promovió solicitudes previas para el uso exclusivo de diversas marcas asociadas al nombre de su hija, entre ellas líneas de productos de cuidado facial gestionadas en 2020.

Actualmente, la actriz mantiene la titularidad de cuatro registros comerciales a su nombre que abarcan la producción de contenidos audiovisuales, proyectos musicales, espectáculos en vivo y líneas de prendas de vestir.