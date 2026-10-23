Licuado de avena, nuez y plátano: el desayuno saludable que puedes preparar en menos de 5 minutos

Un batido elaborado con avena, plátano y nueces reposa en un frasco de vidrio sobre una mesa de madera de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un vaso cremoso, aromático y listo en menos de 5 minutos: este licuado combina el dulzor natural del plátano con la textura de la avena y el sabor tostado de la nuez.

Es una opción práctica para el desayuno o la merienda.

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Puedes prepararlo con leche de vaca o bebida vegetal y servirlo frío, con un poco de canela por encima.

Un vaso de licuado de avena, plátano y nueces se exhibe junto a los ingredientes empleados para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de avena, nuez y plátano

Este batido se prepara en la licuadora, sin cocción. La mezcla de plátano, copos de avena, nueces y leche da como resultado una bebida espesa, suave y saciante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos.

Preparación: 4 minutos.

Cocción: No requiere cocción.

Licuado: 1 minuto.

Ingredientes

1 plátano maduro. 250 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar. 40 g de copos de avena. 20 g de nueces peladas. 1/2 cucharadita de canela en polvo. 1/2 cucharadita de extracto de vainilla, opcional. 4 cubitos de hielo, opcionales. 1 cucharadita de miel, opcional.

Cómo hacer licuado de avena, nuez y plátano, paso a paso

Pela el plátano y córtalo en rodajas. Coloca la leche en el vaso de la licuadora. Añade los copos de avena, las nueces, el plátano, la canela y la vainilla. Incorpora los cubitos de hielo si quieres un resultado más frío. Tritura durante 45 o 60 segundos, hasta obtener una mezcla cremosa y sin grumos. Comprueba la textura. Si el licuado queda demasiado espeso, añade un poco más de leche y vuelve a triturar durante unos segundos. Prueba la mezcla. Agrega la miel solo si el plátano no está suficientemente maduro. Sirve de inmediato y decora con una pizca de canela o unas nueces picadas.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento y el tiempo de triturado para elaborar un licuado cremoso de avena, nuez y plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, elaborada con leche semidesnatada y sin miel:

Calorías: aproximadamente 250 kcal.

Proteínas: 8 g.

Hidratos de carbono: 37 g.

Grasas: 11 g.

Fibra: 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el licuado justo después de prepararlo, ya que la avena espesará la mezcla con el paso del tiempo.

Si necesitas guardarlo, introdúcelo en una botella o recipiente hermético y conserva en la nevera durante un máximo de 24 horas. Agítalo antes de beberlo.

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Cuáles son los beneficios de desayunar licuado de avena, nuez y plátano

Desayunar un licuado de avena, nuez y plátano puede ser una opción completa si se prepara sin azúcar añadida y con porciones moderadas.

Aporta energía sostenida. La avena y el plátano contienen carbohidratos; la fibra de la avena ayuda a que la absorción sea más gradual y favorece la saciedad.

Favorece la digestión. La avena, la nuez y el plátano aportan fibra. Una dieta con suficiente fibra puede ayudar a prevenir estreñimiento, apoyar la microbiota intestinal y contribuir al control del colesterol y la glucosa.

Incluye grasas saludables y algo de proteína. La nuez aporta grasas insaturadas, proteína, fibra, vitaminas y minerales. Es preferible usarla natural, sin sal ni azúcar.

Puede apoyar la salud cardiovascular. La avena contiene beta-glucano, una fibra soluble asociada con reducción del colesterol LDL. Las nueces también forman parte de patrones de alimentación favorables para el corazón.

Aporta potasio. El plátano es una fuente conocida de este mineral, necesario para funciones como la contracción muscular y la regulación de líquidos.

Una infografía de Infobae detalla los aportes nutricionales del licuado de avena, nuez y plátano para la digestión, el control del colesterol y el sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que sea más equilibrado, puedes usar: ⅓–½ taza de avena, un plátano pequeño, 1–2 cucharadas de nuez y leche o bebida vegetal sin azúcar.

Si buscas que tenga más proteína, añade yogur griego natural, leche o una porción de proteína sin azúcar.

Si tienes diabetes, resistencia a la insulina o enfermedad renal, conviene cuidar la cantidad de plátano, avena y nuez de acuerdo con una orientación profesional. Evita agregar miel, azúcar, leche condensada o jugos.