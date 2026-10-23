Reporteros Sin Fronteras: 18 periodistas han sido asesinados durante el actual sexenio y casos quedan en la impunidad

18 periodistas han sido asesinados en México en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Crédito: Cuartoscuro

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El director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Tibauth Bruttin, reveló que en los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 18 periodistas han sido asesinados en México.

No obstante, el dato es más alarmante, si se consideran los últimos 20 años, pues en ese lapso, 169 comunicadores han sido asesinados en nuestro país, y los niveles de impunidad son casi absolutos.

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Reporteros Sin Fronteras contabiliza 18 periodistas asesinados durante el gobierno de Sheinbaum

Durante la presentación del informe “México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa?”, Bruttin advirtió que la presidenta cumplió apenas con el 27 por ciento de los 22 compromisos que asumió con RSF al inicio de su gestión “para proteger y valorar el periodismo”. Según el reporte, esos avances no tienen un efecto significativo.

Thibaut Bruttin, acompañado de Bia Barbosa, directora de Incidencia de RSF en América Latina, y de Balbina Flores, representante de la organización en México, informó sobre las reuniones que sostuvo previamente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

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A ambas funcionarias les expuso la urgencia de que los compromisos firmados al inicio del sexenio “se conviertan en acciones concretas”.

“Es hora de actuar, proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad y garantizar la libertad de prensa”, instó el director general de RSF al insistir que “el gobierno mexicano tiene que cambiar ahora, pronto, es un tema de urgencia”.

Prensa enfrenta un contexto muy complicado a nivel mundial

Asimismo, Bruttin reconoció que, a nivel mundial, el periodismo se desarrolla en “un contexto muy complicado, de voces hostiles contra la prensa, no solamente de gobiernos, pero de muchos gobiernos en muchos países”.

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También destacó que “el entorno digital se transformó en un espacio para, muchas veces, el discurso de odio en contra de la prensa”, a lo que se suma “una banalización de la violencia”.

En medio de todas las dificultades antes descritas, el líder de RSF hizo un llamado a valorar al periodismo por “su función social o su rol social de garantizar el derecho a la información y brindar beneficios para el desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos”.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, 169 periodistas han sido asesinados en México durante los últimos 20 años. Crédito: X/ @IMER_Noticias

Gobernación reconoce retrasos en los compromisos

Además, contó que, en la reunión, los miembros de la organización –con sede en Francia– destacaron que la titular de Gobernación “reconoció los retrasos en la implementación de los compromisos asumidos con RSF y reiteró la voluntad del gobierno de acelerar el cumplimiento”.

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Bruttin señaló que en el encuentro también participaron la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ambas funcionarias fueron instruidas para “identificar los obstáculos para el esclarecimiento” de los casos de periodistas asesinados, con el fin de “avanzar en la lucha contra la impunidad” y fortalecer “las capacidades de las entidades federativas para responder a las amenazas”.

Ernestina Godoy promete reforzar la capacitación de los Ministerios Públicos

Respecto al encuentro con Ernestina Godoy, los representantes de Reporteros Sin Fronteras contaron que se comprometió a “reforzar la capacitación de los integrantes del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, especialmente en las entidades federativas, e incluir este tema en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027, que reúne a los titulares de las Fiscalías de las 32 entidades federativas”.

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Reporteros Sin Fronteras lamentó que la impunidad sea casi absoluta en el asesinato de periodistas. Crédito: La Nación

De 169 periodistas asesinados, solo el 1 por ciento de los crímenes se ha esclarecido

Datos del último informe de RSF sobre México, al que ubican en el lugar 122 de 180 países analizados, de los 169 asesinatos de periodistas ocurridos en las últimas dos décadas, únicamente, el 1 por ciento de los crímenes se han esclarecido.

166 periodistas cubrían información local.

Del total de asesinados 34 fueron torturados .

En cuanto a sus actividades, 59 por ciento cubría temas relacionados con el crimen organizado y 46 por ciento con política.

Los estados con mayores registros de crímenes son:

Veracruz .

Oaxaca.

Guerrero.

Chihuahua.

Tamaulipas.

Periodistas víctimas de desaparición y desplazamiento forzada

Dicho informe también detalla que, en los últimos 20 años:

43 periodistas fueron víctimas de desaparición .

Siete fueron víctimas de desaparición forzada.

13 fueron localizados sin vida.

23 siguen sin ser localizados,.

Estas cifras las resaltó Balbina Flores, tras alertar que ante la violencia, al menos 70 periodistas y sus familias se encuentran desplazados de sus lugares de origen.

México debe materializar los compromisos que signó Sheinbaum

Ante la gravedad de la crisis, el informe de RSF insiste en la necesidad de que el gobierno mexicano materialice los compromisos que Sheinbaum firmó con la organización al inicio de su administración.

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En los dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha cumplido con los compromisos que signó con RSF. (Presidencia)

“El análisis de RSF revela que los avances registrados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbuam no han sido suficientes para transformar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, país que lleva 20 años registrando la serie más prolongada de asesinatos de periodistas en un país en paz”, reza el informe de la organización.

Sobre los avances en cuestión, “de los 22 compromisos evaluados, sólo uno registró una evolución positiva, cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron avances sustanciales verificables, dos experimentaron retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información suficiente”.

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No importa el partido político, todas y todos, han fallado a la hora de proteger a los periodistas y Sheinbaum no es la excepción, ya que en lo que va de su gobierno han asesinado a 18 comunicadores y de la impunidad ni hablamos.