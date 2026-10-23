Se acabó definitivamente la amistad: Gema Garoa arremete contra Karina Torres y Las Perdidas

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La amistad entre Gema Garoa y Karina Torres ha finalizado definitivamente, luego de que la actriz arremetiera contra la creadora de contenido y sus amigas “Las Perdidas”; esto tras los comentarios realizados luego de La Casa de los Famosos México 2026.

Las declaraciones de Gema se dan semanas después de que terminara el reality de Televisa, donde ya habían protagonizado roces en los últimos días del encierro, luego de que la actriz vendiera todo el presupuesto para salvarse.

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Karina Torres comentó hace poco que vio varios videos en los que Gema y Ese Pérez hablaron mal de ella a sus espaldas, esto habría sido lo que detonó el enojo de la actriz, quien le dedicó unas palabras a Karina y sus amigas en el podcast de El Diablito.

“Me vale ma...”: Gema Garoa le tira a Karina Torres y Las Perdidas

Gema Garoa cuestionó la duración de las visitas en la recta final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Fue durante la entrevista en el podcast de El Diablito donde Gema Garoa arremetió contra Karina Torres, asegurando que le estaba tirando hate en un live.

La actriz aseguró que le enviaba mucho amor a la creadora de contenido, aunque después señaló que le “valía ma...” todo lo que opinara, tanto ella como sus amigas Las Perdidas.

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“Karina me estaba tirando en un live, pues yo a Karina le mando mucho amor, no tengo nada malo que decir sobre ella”, respondió Garoa en entrevista para el podcast. “Me vale ma... lo que ella piense y pueda decir, y todas sus amigas también que me tiraron mier.. me valen pi... todas”, agregó.

Karina Torres descubrió videos donde Gema Garoa hablaba mal de ella

Ese Pérez y Karina Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de pantalla)

Karina Torres encontró grabaciones en las que tanto Garoa como Ese Pérez hablaban mal de ella a sus espaldas dentro del reality, pese a que los tres habían formado una alianza conocida como “Las Hienas”.

La influencer se mostró sorprendida al revisar el material y planteó la posibilidad de reaccionar públicamente. “Ayer vi un video donde estaban comentando unas cosas de mí y la verdad sí quisiera hacer un video reaccionando”, dijo Torres. “Güey, o sea, eso es lo que pensaban y yo estando ahí junto, ¿no?”, añadió.

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El origen del conflicto entre Gema Garoa y Karina Torres

La ruptura entre ambas se remonta al 14 de septiembre, dentro de la casa. Durante una subasta por la inmunidad semanal, Gema Garoa ofreció el 100% del presupuesto destinado a la comida de la casa para asegurar su lugar en la competencia.

(Captura de pantalla)

La decisión dejó a todos los habitantes sin recursos para comprar víveres durante las siguientes dos semanas. Karina Torres encaró entonces a Garoa por la jugada: “¿Cómo pides algo que no diste?”, le reclamó.

Karina Torres rompió la tregua dentro del reality

La discusión subió de tono hasta que Karina Torres anunció que dejaba de lado la alianza que mantenía con Garoa y Ese Pérez. “La tregua, de mi parte, ya no. Ya empecé el juego”, dijo durante el enfrentamiento.

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Gema Garoa defendió su decisión al señalar que la oferta no dependió solo de ella, pues otros habitantes fueron subiendo el porcentaje antes de su última propuesta. Sin embargo, no mostró arrepentimiento y sostuvo que volvería a apostar el 100% del presupuesto si la inmunidad estuviera otra vez en juego.

(Captura de pantalla)

Evelyn “La Mamita” Hernández acusó a Gema Garoa de usar a Karina Torres

El distanciamiento escaló cuando Evelyn Hernández, también integrante del grupo de Las Perdidas, arremetió contra Garoa y Pérez por su relación con Torres. “Ustedes saben que la usaron los dos. La usaron para hallar más gemas, sinceramente”, declaró Hernández.

Hernández calificó a Garoa de “colgada”, “hipócrita” y “mala amiga”, y cuestionó el reconocimiento que tenía antes de ingresar al programa. “Porque quién conocía a Gema, ya nadie conocía a Gema”, señaló.

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La visita de Las Perdidas reavivó la tensión dentro de la casa

Días antes de la final, Karina Torres recibió la visita de sus amigas Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes del clan de Las Perdidas, mientras Gema Garoa fue visitada por la actriz Sofía Castro. El encuentro generó un nuevo roce.

Karina Torres recibe a Wendy Guevara y Paola Suárez en La Casa de los Famosos México y las tres recuerdan el video que las hizo famosas hace casi diez años. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Garoa se quejó por la diferencia en el tiempo al aire entre ambas visitas. “Lo que no entiendo es por qué unos tiempo de hacerlo y otros no”, le dijo a Ese Pérez dentro del encierro. La frase generó críticas en redes sociales, donde varios usuarios la acusaron de envidiar el reconocimiento de Torres.

Las reacciones en redes se dividen entre apoyo y críticas a Gema Garoa

Los comentarios más recientes de Garoa dividieron de nuevo a los usuarios en redes sociales. Mientras algunos respaldaron su postura de distanciarse por completo de Karina Torres y sus amigas, otros retomaron las críticas previas y la calificaron de “colgada”.

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Hasta el momento, Karina Torres no ha confirmado si realizará el video de reacción que mencionó durante su transmisión en vivo, donde reveló haber encontrado el material en el que Gema Garoa hablaba de ella a sus espaldas.