Hormiga González envía mensaje tras la anotación de la victoria del Olympiacos en Europa League

La entrada del delantero mexicano transformó el ataque de su equipo en el Estadio Georgios Karaiskakis, donde su remate generó la anotación que definió la jornada. (Especial)

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La noche europea de Armando González tuvo un detalle que comenzó a orquestarse mucho antes de que el balón entrara a la portería.

Desde Países Bajos, Mateo Chávez anticipó que su amigo ingresaría desde la banca y aparecería con un remate de cabeza para cambiar el partido de Olympiacos.

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Con la victoria de hoy, Olympiacos suma nueve puntos en tres jornadas de la Europa League tras superar 1-0 al Sparta Praha. REUTERS/Louiza Vradi

La afición mexicana quedó perpleja al ver cómo la predicción se materializó ante el Sparta Praha. La “Hormiga” entró en el segundo tiempo, atacó un centro de Marcus Holmgren Pedersen y protagonizó la jugada del 1-0 que dejó al cuadro griego con nueve puntos en tres fechas de la Europa League.

La voz de profeta de Mateo Chávez que tomó forma en Grecia

El lateral mexicano habló de Armando después de la actividad de AZ Alkmaar y dejó una frase que tomó fuerza horas más tarde, cuando el Olympiacos no encontraba la manera de romper el empate en el Estadio Georgios Karaiskakis.

“Ahorita va a entrar y hacer gol de cabeza” , dijo Mateo al referirse al delantero, con quien compartió vestidor desde etapas formativas y durante su paso por Chivas .

La Hormiga comenzó el encuentro entre los suplentes y recibió la indicación de ingresar cerca del minuto 62 , con el marcador todavía sin movimientos ante el conjunto checo.

Dieciséis minutos después, el atacante apareció dentro del área tras un servicio desde la derecha y conectó de cabeza.

El balón se desvió en Sivert Mannsverk antes de terminar dentro del arco.

El Tiloncito Chávez anticipó desde el AZ Alkmaar el ingreso y la anotación de cabeza de la Hormiga González. (X/ @AZAlkmaar)

La acción generó dudas por la autoría. Algunos registros la manejaron como autogol del defensor del Sparta Praha, mientras otros devolvieron la anotación a González. La intervención del mexicano, de cualquier modo, fue la que abrió el camino hacia el triunfo.

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El ingreso de la Hormiga cambió el destino para el Olympiacos

El conjunto griego tomó la iniciativa, aunque no encontraba claridad ante una defensa visitante que cerró todos los espacios. La entrada de González ofreció una referencia distinta para atacar los centros y pelear cada balón en el área.

Antes de la jugada decisiva, el delantero ya había quedado cerca de cerrar otra llegada por el costado derecho. Esa aparición obligó a la defensa del Sparta Praha a ajustar sus marcas.

En la acción del gol, la Hormiga ganó la posición y logró dirigir el remate. El contacto posterior de Mannsverk modificó la trayectoria, pero no borró el movimiento que dio origen a la anotación.

Sus compañeros lo dejaron solo frente a una de las tribunas tras el silbatazo final. El delantero recibió la ovación de los aficionados del Olympiacos en una escena que destacó su aporte en el partido.

Armando González suma su segunda anotación en Europa League tras marcar ante Jagiellonia Białystok en la jornada inaugural. REUTERS/Louiza Vradi

Así, la celebración tuvo peso para un jugador que había contado con oportunidades limitadas en los compromisos recientes. Armando ya había marcado ante Jagiellonia Białystok en la primera jornada de la competencia y ahora volvió a aparecer en una noche que exigía una respuesta.

Armando González agradeció el respaldo y la ovación de los aficionados tras el triunfo

Después del partido, Armando González grabó un mensaje para los aficionados. El delantero celebró los tres puntos y agradeció el aliento que recibió durante la jornada europea: “¡Hola, fanáticos del Olympiacos! Estoy muy feliz por la victoria de hoy. Estoy muy feliz por el apoyo. Vamos por más”.

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Su aparición frente al Sparta Praha llegó después de varios encuentros con minutos limitados y lo devolvió al centro de la atención en el ataque de Olympiacos.

Armando difundió un mensaje de agradecimiento para la afición luego de conseguir los tres puntos en el Georgios Karaiskakis. (Instagram/ @olympiacosfc)

De esta manera, mientras Mateo Chávez seguía la jornada desde el AZ Alkmaar, su predicción quedó ligada a una noche que terminó con la Hormiga frente a la tribuna del Olympiacos: ingresó desde el banco, remató de cabeza y participó en la jugada que sostuvo el importante 1-0.