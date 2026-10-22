México

Sebastián Rulli aclara la situación del convenio con Cecilia Galliano y niega buscar dejar de pagar la manutención de su hijo

La controversia surge por los pagos que el actor dice realizar para Santiago en Estados Unidos, además de lo pactado en México

El intérprete sostiene que conserva el pago mensual pactado, pero pretende adecuar las condiciones económicas tras el cambio de residencia de Santiago Rulli, quien estudia fuera del país actualmente. (Redes Sociales)
El intérprete sostiene que conserva el pago mensual pactado, pero pretende adecuar las condiciones económicas tras el cambio de residencia de Santiago Rulli, quien estudia fuera del país actualmente. (Redes Sociales)
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La separación entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano quedó atrás hace más de una década, pero un convenio firmado para cubrir las necesidades de su hijo Santiago volvió a colocar a la expareja en la conversación pública.

Las versiones difundidad indican que el famoso actor busca revisar las condiciones económicas del acuerdo ante los gastos que ahora enfrenta fuera de México.

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El actor asegura que asume de forma directa los gastos de su hijo en Estados Unidos mientras mantiene el pago fijado en México. (Instagram)
El actor asegura que asume de forma directa los gastos de su hijo en Estados Unidos mientras mantiene el pago fijado en México. (Instagram)

Santiago, nacido el 15 de enero de 2010, tiene 16 años y estudia en Estados Unidos. Rulli sostiene que mantiene el pago mensual pactado en México y cubre, de forma adicional, los gastos cotidianos de su hijo en el país donde continúa su formación.

Sebastián Rulli buscaría modificar el convenio, no suspender la manutención

La explicación atribuida al actor señala que el proceso tiene como objetivo ajustar las condiciones económicas del acuerdo que mantiene con Galliano, no cancelar el respaldo para Santiago.

El convenio firmado después de la separación contempla recursos para educación, alimentación, atención médica, vivienda, vestido, transporte y otras necesidades del adolescente.

Sebastián Rulli sostiene que ese pago se ha cubierto de forma puntual durante años. La diferencia habría surgido cuando Santiago comenzó sus estudios fuera de México, pues la dinámica familiar y económica cambió respecto de la que existía al momento de establecer las condiciones originales.

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Sebastián Rulli solicita una revisión al convenio de manutención de su hijo Santiago y descarta cancelar sus obligaciones como padre. (Instagram)
Sebastián Rulli solicita una revisión al convenio de manutención de su hijo Santiago y descarta cancelar sus obligaciones como padre. (Instagram)

Durante una declaración otorgada con Televisa Espectáculos, Rulli explicó que el procedimiento “no tiene como objetivo dejar de cumplir con sus obligaciones”. Su petición buscaría adecuar el convenio a una realidad distinta, sin afectar el apoyo económico que recibe su hijo.

Mientras algunas versiones hablan de una reducción de pensión, la explicación del actor se concentra más bien en una modificación del convenio.

De esta manera, el procedimiento, de acuerdo con la postura expuesta por Sebastián, no parte de un intento por desligarse de la manutención. El actor plantea una revisión de la forma en que se cubren los gastos de Santiago, quien ya no reside de manera permanente en el país.

Los gastos de Santiago en Estados Unidos cambiarían el escenario

El centro de la solicitud sería la cobertura simultánea de gastos. Según la explicación de Rulli, además del pago mensual fijado en México, él asume los desembolsos cotidianos de Santiago mientras estudia en Estados Unidos.

El reporte difundido por Televisa Espectáculos señaló que, desde la mudanza del adolescente, el actor cubre por completo sus necesidades en ese país. La explicación sostiene que se trataría de pagos que se suman a la cantidad pactada desde tierras mexicanas.

Rulli expuso que “además del pago establecido en México, cubre por completo todos sus gastos en Estados Unidos”. El planteamiento apunta a que varios conceptos se cubrirían desde dos frentes, pese a que responden a las mismas necesidades de su hijo.

Sebastián Rulli ha llegado a compartir en redes sociales postales desde el bello pueblo mágico enclavado en el estado de México.
El actor aseguró que el bienestar de su hijo siempre estará por encima de cualquier negociación con su expareja. (Foto: @sebastianrulli)

La modificación buscaría que el convenio tome en cuenta que Santiago estudia y vive fuera del país. En esa nueva etapa entrarían pagos relacionados con escuela, alojamiento, alimentación, transporte, atención médica y otros gastos cotidianos.

Por otro lado, la cifra de un supuesto 30% de los ingresos de Rulli no ha sido acreditada mediante documentos judiciales públicos.

Finalmente, el actor sostuvo que el bienestar de su hijo no forma parte de una negociación entre adultos. La discusión se concentraría en la forma de distribuir los recursos, no en retirar la manutención de Santiago Rulli Galliano.

Rulli y Galliano arrastran diferencias legales desde su separación

La relación de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano terminó en 2011. Desde entonces, ambos atravesaron diferencias legales, aunque con el paso de los años han mantenido contacto por la crianza de Santiago.

  • Cecilia contó en 2020 que decidió no reclamar bienes ni una compensación económica durante el divorcio. La conductora sostuvo que buscaba terminar el proceso y cuidar la estabilidad emocional de sus hijos.
  • La expareja también sostuvo una disputa por una camioneta Hummer después de la separación. Reportes de la época indican que Galliano defendió que el vehículo había sido un regalo, mientras que Rulli cuestionó la operación.
  • La polémica actual no revive aquella diferencia patrimonial, aunque vuelve a colocar a ambos ante un posible proceso judicial. La discusión ahora gira alrededor del convenio destinado a atender las necesidades de Santiago.
Cecilia Galliano y Sebastián Rulli
Sebastián Rulli y Cecilia Galliano concluyeron su matrimonio en 2011 y mantienen comunicación por la crianza compartida. (Fotos: Instagram@ceci_galliano /@sebastianrulli)

Así, mientras el convenio sigue vigente, la discusión se concentra en cómo se cubren hoy las necesidades de Santiago entre México y Estados Unidos.

No hay una resolución judicial pública ni una postura detallada de Cecilia Galliano, por lo que el alcance de la modificación que plantea Sebastián Rulli permanece sin conocerse.

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