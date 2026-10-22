Monreal pone en duda cambios del IMSS a la Modalidad 40: deben pasar por el Congreso

Monreal insiste en que las modificaciones legales requieren respaldo legislativo.

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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que cualquier modificación legal o constitucional relacionada con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe contar con la aprobación del Congreso, incluso si existe acuerdo o simpatía con la propuesta.

Sus declaraciones ocurren después de que el organismo estableció nuevas condiciones para la incorporación a este esquema de continuación voluntaria.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador señaló que las modificaciones de esta naturaleza requieren un procedimiento legislativo que les otorgue sustento jurídico.

La advertencia se produce en medio de la discusión sobre los cambios aprobados por el Consejo Técnico del IMSS, que modifican temporalmente las reglas de cotización para quienes busquen incorporarse a la Modalidad 40.

El legislador reconoció que ve con simpatía las negociaciones sobre el esquema pensionario, pero insistió en que las modificaciones deben cumplir con el procedimiento legislativo.

Ricardo Monreal pide respaldo legislativo para modificar la Modalidad 40

Al ser cuestionado sobre el tema, Monreal sostuvo que cualquier cambio que implique modificar disposiciones legales o constitucionales debe pasar necesariamente por el Poder Legislativo.

El coordinador parlamentario reconoció que observa con simpatía las negociaciones relacionadas con la propuesta, pero subrayó que el respaldo político no sustituye los procedimientos establecidos en la legislación.

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“Cualquier caso de modificación constitucional o legal, Fernando, tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso”, expresó durante el encuentro con representantes de los medios.

El diputado agregó que, aun cuando exista coincidencia con los planteamientos, las modificaciones deben someterse al procedimiento correspondiente.

Monreal insiste en que los cambios a la Modalidad 40 deben seguir el procedimiento legislativo.

De lo contrario, advirtió, se podría incumplir la normativa vigente.

Sus declaraciones colocan en el centro de la discusión la vía jurídica mediante la cual podrían realizarse eventuales ajustes a la Modalidad 40, particularmente después de la publicación de nuevas disposiciones administrativas por parte del Seguro Social.

¿Qué cambios aplicó el IMSS a la Modalidad 40 en 2026?

El 21 de octubre de 2026, el IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Consejo Técnico que establece nuevas condiciones temporales para las personas que soliciten incorporarse a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

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Entre las medidas se encuentra una limitación al salario con el que podrán registrarse las nuevas incorporaciones.

De acuerdo con el documento, se tomará como referencia el último salario base de cotización registrado al momento de causar baja, con la posibilidad de considerar hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el monto sea inferior al salario mínimo general.

Las nuevas disposiciones limitan el salario para quienes busquen incorporarse a la Modalidad 40. REUTERS/Daniel Becerril

El acuerdo también establece que las nuevas incorporaciones surtirán efectos a partir de la fecha en que se presente la solicitud, por lo que no se permitirán altas retroactivas bajo estas disposiciones.

Además, el Instituto deberá ajustar sus sistemas para que los trámites de inscripción se realicen exclusivamente por medios digitales.

Las principales modificaciones a la continuación voluntaria del IMSS

Las medidas aprobadas por el Consejo Técnico contemplan cambios para las nuevas solicitudes, así como disposiciones específicas para quienes ya se encuentran inscritos.

Entre los puntos centrales del acuerdo destacan:

Límite salarial: las nuevas incorporaciones estarán sujetas al último salario base de cotización registrado, con el margen adicional de una UMA previsto en el acuerdo.

Sin altas retroactivas: el aseguramiento comenzará desde la fecha de presentación de la solicitud.

Trámites digitales: las nuevas inscripciones deberán realizarse mediante los mecanismos electrónicos establecidos por el Instituto.

Protección temporal: quienes ya estén inscritos conservarán las condiciones autorizadas hasta que termine el periodo contratado.

Revisión financiera: el IMSS analizará durante los próximos seis meses el impacto económico de la Modalidad 40 para elaborar una propuesta de modificación normativa.

Foto: X: @CONSAR_mx

El acuerdo no elimina la Modalidad 40, sino que establece medidas temporales mientras se evalúa su funcionamiento y sostenibilidad financiera.

¿Qué pasará con los trabajadores que ya cotizan en Modalidad 40?

El documento contempla que las personas inscritas cuando entren en vigor las nuevas disposiciones mantengan las condiciones que tienen autorizadas hasta concluir el periodo contratado.

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Asimismo, el IMSS reconocerá las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para el cálculo de los derechos pensionarios correspondientes.

Sin embargo, esta protección no garantiza que una eventual renovación o nueva incorporación pueda realizarse bajo las mismas condiciones.

La aplicación de las nuevas reglas comenzará el 22 de octubre de 2026, un día hábil después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los trabajadores inscritos en la Modalidad 40 conservarán sus condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado. Foto: (Diseño) iStock e IMSS

El IMSS analizará el impacto financiero antes de proponer nuevos ajustes

El Consejo Técnico también ordenó a la Dirección de Finanzas estudiar los efectos económicos de la continuación voluntaria en un plazo máximo de seis meses.

Con base en los resultados, la Dirección Jurídica deberá coordinar la elaboración de una propuesta de modificación normativa.

Cualquier ajuste posterior tendrá que someterse a la consideración del propio Consejo Técnico, conforme al procedimiento correspondiente.