Adal Ramones responde a sus examigos tras la cancelación de Enrollados, el fallido reencuentro de Otro Rollo

Otro Rollo planeaba un regreso con todo su elenco original: Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España.

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Adal Ramones habló sobre la controversia con sus excompañeros de Otro Rollo a meses de la cancelación definitiva de la gira Enrollados. El conductor evitó confrontar a quienes lo criticaron y aseguró que prefiere quedarse con los recuerdos positivos de su trayectoria compartida con el elenco.

“Yo respeto lo que cada quien guste decir”, afirmó Adal Ramones, en una postura que mantuvo a pesar de que integrantes del elenco original, entre ellos Gaby Platas y Mauricio Castillo, expresaron públicamente su malestar por la manera en que se manejó la organización del espectáculo.

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Qué dijo Adal Ramones sobre las críticas de sus excompañeros

Adal Ramones volvería con Enrollados. (Cortesía)

Algunos integrantes del elenco de Otro Rollo, entre ellos Mauricio Castillo, expresaron su descontento y afirmaron que no desean volver a trabajar con Adal Ramones. El presentador optó por no responder de forma directa a esos señalamientos.

“Pero a lo largo de todas estas décadas de carrera, jamás he hecho un comentario de nadie del elenco de teatro, de mis compañeros, no”, sostuvo Adal Ramones, remarcando que su postura se mantiene firme pese a la tensión pública generada tras el colapso del proyecto.

“Solamente yo me quedaré siempre con todas las cosas positivas, siempre. Para mí es un gusto, el ver lo que hicimos durante tantos años”, agregó el conductor, distanciándose de cualquier intercambio directo de reclamos con sus antiguos compañeros de foro.

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Adal Ramones afirmó que mantiene la conciencia tranquila y que no se involucrará en disputas públicas.

Cómo surgió la idea de reunir al elenco original de Otro Rollo

Roxana Castellanos, Lalo España y Yordi Rosado. (Cortesía)

El proyecto que terminaría llamándose Enrollados nació de una reunión informal entre los integrantes originales del programa durante la pandemia de covid-19, cuando coincidieron en casa de Adal Ramones. “El hecho de reunirnos, de volver a viajar juntos fue algo que nos emocionó desde hace mucho”, recordó Gaby Platas sobre ese encuentro.

La actriz explicó que en ese momento surgió la idea de repetir la experiencia: “Estaría padrísimo volverlo a hacer”, aunque la logística y las agendas de cada integrante hicieron inviable concretar el proyecto de inmediato. Adal Ramones respondió entonces con humor: “Deja te recuerdo algo, Gaby, era pandemia, se acabó la pandemia y volvimos todos a tener mucho trabajo”.

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Yordi Rosado coincidió en que coordinar al elenco completo representó el mayor obstáculo para el regreso. “Lo más difícil fue juntarnos, como dice Gaby afortunadamente todos tenemos tanto trabajo, pero la realidad era que como todos teníamos mucho trabajo lo difícil era cuadrar agendas, dejar trabajos”, explicó durante la conferencia de prensa donde se presentó el proyecto en agosto de 2025.

Enrollados prometía 25 funciones con los segmentos más recordados del programa

Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa para presentar 'Enrollados', proyecto que no prosperó (Cortesía)

La gira contemplaba 25 presentaciones en distintas ciudades de México, sin posibilidad de repeticiones ni extensión de fechas, de acuerdo con lo anunciado por la producción. El espectáculo reinterpretaría segmentos como El Monólogo, El Reportaje y La Caja, además de parodias como Los Vázquez Boys y Los Mercury, que marcaron la identidad del programa original.

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Otro Rollo se transmitió por Televisa entre 1995 y 2007, con más de 500 emisiones y un promedio de 10,000,000 de televidentes durante sus años de mayor audiencia. El elenco original estuvo integrado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Eduardo España, además de otras figuras que pasaron por el programa a lo largo de sus 12 años al aire.

Por qué se canceló la gira Enrollados

Los problemas comenzaron antes del estreno de la gira, cuando algunos integrantes denunciaron falta de comunicación, incumplimientos contractuales y cambios de calendario sin su consentimiento. Gaby Platas y Eduardo España anunciaron su salida del proyecto antes de que Adal Ramones confirmara la cancelación definitiva.

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Las empresas One y Music Vibe negaron responsabilidad en la suspensión del espectáculo y destacaron sus esfuerzos para concretar el reencuentro. Adal Ramones atribuyó el fracaso de Enrollados a deficiencias publicitarias, problemas logísticos y decisiones tomadas con exceso de confianza por parte del equipo organizador.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”, escribió el conductor, al confirmar el fin del proyecto. Más tarde explicó también las fallas específicas que, a su consideración, hundieron la producción: “No hubo promoción, no hubo spots. Y Music Vibe admitió su error desde enero”.

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Por qué Adal Ramones no firmó contrato para la gira

(Cortesía)

El conductor aclaró que no firmó contrato para Enrollados porque su equipo legal todavía revisaba las condiciones cuando comenzaron los problemas con la producción. Esa circunstancia se convirtió en uno de los principales puntos de fricción con el resto del elenco, que sí había firmado sus acuerdos individuales.

Mauricio Castillo señaló en el programa Hoy que Adal Ramones fue el único integrante que no firmó contrato, y acusó al conductor de romper comunicación tras el colapso del proyecto. “Él, desde que sucedió esto, no ha vuelto a hablar, no se ha vuelto a comunicar conmigo”, declaró Castillo, sin que sus señalamientos acreditaran responsabilidad legal directa de Adal Ramones.

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Quién responde por el reembolso de los boletos de Enrollados

Todo el elenco original planeaba volver para una serie de 25 shows en vivo. (Cortesía)

Sobre los reclamos por el reembolso de las entradas, Adal Ramones explicó que tanto él como la empresa responsable de la gira emitieron comunicados para aclarar la situación. Señaló que la responsabilidad no recae en los integrantes del elenco, sino en las compañías organizadoras del espectáculo.

“La empresa dio un comunicado. Yo también saqué un comunicado. No hay nada más que agregar, porque nosotros no somos la empresa”, aclaró el conductor. “Al final de cuentas es lo que nos tocaba hacer, decir pasó esto, ahí está el comunicado. Más ya no nos corresponde, porque nosotros no fuimos empresa”, cerró.

Gaby Platas llamó a los compradores que no han recuperado su dinero a presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. La actriz relató que compró entradas para su familia y logró recuperar el dinero tras completar los trámites correspondientes, aunque reconoció conocer a otros compradores que siguen sin reembolso.

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Un proyecto con Yordi Rosado mientras sigue la polémica

Adal y Yordi traen proyecto juntos.

Mientras la controversia por Enrollados continúa vigente, Adal Ramones puso el foco en sus próximos proyectos. Entre ellos, adelantó una colaboración con Yordi Rosado, su antiguo compañero de Otro Rollo con quien mantiene una amistad que se reconstruyó después de un distanciamiento personal años atrás.

“Y la verdad yo tengo un proyecto que próximamente viene con mi compadre Yordi”, comentó Adal Ramones, sin revelar detalles específicos sobre el nuevo emprendimiento que prepara junto al conductor. El propio Adal Ramones sostuvo además que intentó rescatar el proyecto de Enrollados junto a Yordi Rosado antes de que la cancelación se volviera definitiva.