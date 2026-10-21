México

Disidencia del IMSS rechaza el aumento acordado por Zoé Robledo y sindicato: mantienen megamarcha

El vocero Rafael Soto Cruz sostiene que la oferta contempla 4% al tabulador y no responde al pliego petitorio, cuya primera exigencia es convocar a un Congreso extraordinario para atender las demandas laborales

A demonstrator shouts as workers of Mexico's main social security institution IMSS, members of Mexico's teachers' union CNTE and others participate in a march to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 13, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
A demonstrator shouts as workers of Mexico's main social security institution IMSS, members of Mexico's teachers' union CNTE and others participate in a march to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 13, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) miembros del movimiento disidente, que se encuentran en las inmediaciones del Centro Médico Siglo Nacional XXI, rechazaron la última propuesta de Zoé Robledo, quien anunció un aumento salarial del 8%.

Rafael Soto Cruz, enfermero y vocero de los trabajadores disidentes, señaló que el incremento es del 4% a tabulador, oferta que calificó de “raquítica”, como el otro ofrecimiento”. Explicó que el ofrecimiento no está relacionado con sus peticiones.

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“Nuestro pliego petitorio, que incluye en la primera fase de negociación un Congreso extraordinario y ni siquiera han volteado a vernos”, afirmó Soto Cruz. Ante esta situación, llamó a sus compañeros trabajadores de toda la República a continuar en la toma de edificios del IMSS y con las megamarchas, como la que se llevará a cabo el día de hoy a las 15:00 horas, que parte desde Centro Médico Siglo XXI con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

Explican su rechazo a la propuesta de Zóe Robledo

En grupos del personal del IMSS están difundiendo un video que explica que el 8% que presentó Zoé Robledo es “falso”. En el material audiovisual, un orador denuncia públicamente al sindicato por intentar engañar a la base trabajadora, y sostiene que los trabajadores son conscientes y no permitirán manipulaciones respecto a sus ingresos reales. Para evidenciar el engaño, analiza detalladamente el tarjetón de pago de un oficial de tesorería, revisando los montos correspondientes al concepto dos (sueldo tabular) y al concepto once.

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Al sumar los supuestos incrementos del 4 % de cada rubro y contrastarlos con el salario base mediante una regla de tres, demuestra que el incremento salarial efectivo es de apenas 3.99 %, ni siquiera alcanzando el 4 % pactado en dichos conceptos. El mensaje concluye con una enérgica exhortación a todos los compañeros para compartir y difundir la información, hacer frente a la burla del sindicato y mantenerse movilizados y en pie de lucha para defender sus derechos laborales.

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