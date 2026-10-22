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De encontrar su casa vacía a ser amigos: Ashley de Ha*Ash revela cómo se lleva con su exesposo tras un doloroso divorcio

Tras superar un doloroso divorcio y continuar su gira con lesiones físicas, Ashley Grace asegura que mantiene un lazo de amistad con su expareja

Tras superar el abandono de su hogar y una costilla fracturada en pleno tour, la cantante asegura que hoy conserva una relación de amistad con su exmarido.
Tras superar el abandono de su hogar, depresión y una costilla fracturada en pleno tour, la cantante asegura que hoy conserva una relación de amistad con su exmarido. (IG: haashoficial)
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La cantante Ashley Grace Pérez mantiene una relación de amistad con su exesposo tras haber enfrentado un proceso de separación que mantuvo en reserva.

La integrante del dúo Ha*Ash detalló que logró transformar el vínculo personal luego de una ruptura que incluyó el abandono de su hogar mientras realizaba presentaciones en vivo.

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La artista de 39 años de edad reservó tanto la identidad de su expareja como las fechas en las que contrajo matrimonio y firmó la disolución legal.

La revelación de este vínculo conyugal se dio a conocer durante su participación en el pódcast Noches cromáticas, conducido por Daniel Valle.

Pese a las circunstancias en las que concluyó la relación, la vocalista confirmó el estado actual de su trato personal con una definición directa: “Seguimos siendo amigos”.

Esta convivencia se consolidó después de un periodo en el que asimiló el desenlace de la relación.

El abandono durante las presentaciones en vivo

El término del matrimonio ocurrió mientras la intérprete cumplía con las fechas de conciertos programadas, en ese lapso, su entonces cónyuge desalojó la residencia que compartían sin previo aviso.

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La cantante describió el momento en que descubrió la partida de su expareja tras volver de los compromisos laborales: “Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas, fue un día llegar a la casa y estaba vacío”.

El impacto emocional derivó en un cuadro depresivo y en una disminución de peso corporal que alertó a su círculo cercano de colaboradores y familiares.

En la misma etapa, Ashley experimentó complicaciones físicas adicionales sobre el escenario.

La artista relató las condiciones de salud en las que continuó con los recitales junto a su hermana Hanna Nicole: “Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión. Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”.

Ashley Grace sentada en un sillón morado sostiene un micrófono con ambas manos, junto a una planta y una ruleta multicolor
El impacto emocional derivó en un cuadro depresivo y en una disminución de peso.(YouTube)

La creación musical a partir del divorcio

La vivencia personal influyó de forma directa en el repertorio reciente del dueto pop. La experiencia del distanciamiento y la posterior salida de su expareja motivó la composición de la pieza titulada “No fue lo que hiciste”.

El tema musical fue escrito en conjunto por ambas hermanas y tuvo su estreno comercial el 4 de abril de 2025. La canción describe el desgaste cotidiano dentro de una pareja y la ausencia de atención mutua antes de la ruptura definitiva.

Durante las presentaciones en directo, la interpretación de esta obra representó una carga anímica que la vocalista reconoció en sus declaraciones: “La estaba pasando tan mal, o sea, yo llorando en todos los shows”.

Dos mujeres posan de cerca; una lleva sombrero blanco y gafas de sol, y la otra usa una gorra con la palabra Legend
La experiencia del distanciamiento y la posterior salida de su expareja motivó la composición de la pieza titulada “No fue lo que hiciste”. (Instagram)

El antecedente sobre el escenario y la temática de la canción

El tema tuvo su estreno oficial en plataformas digitales en 2025, sin embargo, su antecedente público data de septiembre de 2024, cuando la cantaron como pieza inédita durante un concierto en Toluca.

En aquella presentación, antes de lanzar la versión de estudio, la vocalista explicó ante la audiencia la dificultad que representaba entonar la pieza: “Me separé de alguien que amo muchísimo. Fui a casa de Hanna, compusimos esta canción y se fue de mi vida”.

En esa misma presentación, la artista reconoció que requirió tiempo para poder cantar la obra completa sin interrumpir su ejecución. El tema formaba parte del proyecto Haashville, pero su inclusión en los conciertos se postergó debido al duelo personal que atravesaba la compositora.

La letra aborda la pérdida de afecto sin recurrir a motivos de infidelidad o engaño explícito.

Frases como “No fue lo que dijiste, fue lo que dijiste sin hablar” y “No fue que me perdiste, fue que me dejaste de buscar” retratan la distancia afectiva previa al divorcio.

Dos mujeres se abrazan en el escenario de un concierto, con una gran pantalla detrás proyectando el abrazo. La escena está iluminada con luces moradas
La letra aborda la pérdida de afecto sin recurrir a motivos de infidelidad o engaño explícito. (Merary Nuñez)

El proceso de recuperación y la proyección de nuevas etapas

La intérprete indicó que el desarrollo de la gira previa le permitió procesar la ruptura y modificar su percepción sobre la soledad.

Con el paso de los meses, recuperó su peso habitual y retomó sus actividades profesionales cotidianas.

Ha*Ash se presentará el 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa
El dueto femenino concentra sus actividades en la preparación de nuevos proyectos sobre el escenario. (Archivo)

La cantante señaló ante la prensa que se encuentra abierta a nuevas etapas afectivas y que su visión sobre las relaciones personales tomó un matiz diferente tras superar el divorcio.

La artista descartó guardar rencores hacia su expareja y ratificó la estabilidad de su presente profesional.

El dueto femenino concentra sus actividades en la preparación de nuevos proyectos sobre el escenario, entre ellos la gira “No me hablen de amor”, programada para desarrollarse en 2027.

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