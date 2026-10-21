Reunión de perritos Shih Tzu en CDMX tendrá caminata, disfraces y homenaje con luces LED por Día de Muertos

Las familias con perros Shih Tzu podrán participar en una jornada temática por Día de Muertos y Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La reunión de Shih Tzus en la Ciudad de México reunirá a familias y mascotas con disfraces, una caminata y un homenaje con velas LED por Día de Muertos.

La cita será el sábado 24 de octubre a las 17:30 en el Monumento a la Revolución, donde los asistentes podrán participar sin costo en actividades que buscan celebrar la convivencia y recordar a las mascotas que ya fallecieron.

PUBLICIDAD

La caminata y la fotografía concentrarán las actividades de los Shih Tzus

La jornada comenzará con la concentración de los asistentes junto al Monumento a la Revolución. Los perros podrán asistir con atuendos inspirados en Halloween y Día de Muertos.

A las 18:00 comenzará una caminata por la zona. El recorrido permitirá que los Shih Tzus participen con sus disfraces antes de la fotografía colectiva prevista para las 18:30.

La imagen reunirá a los perros y a sus acompañantes frente a uno de los monumentos más reconocibles de la capital. La reunión propone que las familias aprovechen el encuentro para obtener fotografías con elementos de las celebraciones de octubre.

Los atuendos podrán incluir referencias como calaveritas, flores de cempasúchil y personajes de Halloween. La convocatoria también admite diseños más sencillos, siempre que los perros estén cómodos durante la caminata y el resto de las actividades.

PUBLICIDAD

Las velas LED serán un homenaje para los perros fallecidos

El encuentro tendrá un momento destinado a recordar a las mascotas que ya no están con sus familias. Los asistentes deberán llevar una pequeña vela de luz LED para participar en un encendido colectivo.

La dinámica busca rendir homenaje a los lomitos fallecidos y reconocer el vínculo que mantuvieron con sus cuidadores. Las luces funcionarán como una señal de memoria para los perros que dejaron una huella en sus hogares.

El uso de velas LED permitirá realizar el acto sin fuego. La convocatoria plantea que ese momento también exprese paz, respeto y amor hacia los animales.

La actividad incluirá un mensaje contra el maltrato animal. De esta manera, el encuentro combinará una propuesta festiva vinculada con Día de Muertos con un acto de recuerdo y una consigna de protección para las mascotas.

PUBLICIDAD

El Monumento a la Revolución será la sede de un evento con entrada libre

La participación no tendrá costo. Las familias podrán acudir directamente al Monumento a la Revolución con sus Shih Tzus desde las 17:30 y sumarse a la agenda programada para esa tarde.

La caminata comenzará media hora después de la cita inicial. Las familias podrán permanecer en el lugar para convivir y tomar imágenes con sus mascotas.

El evento se integra a las reuniones temáticas para perros de razas específicas que se desarrollarán durante octubre en la capital. Las actividades aprovechan las celebraciones de Día de Muertos y Halloween para convocar a comunidades de cuidadores.

PUBLICIDAD

La reunión de Shih Tzus se realizará un día antes de otro encuentro canino: una jornada de chihuahuas programada para el domingo 25 de octubre en el Bosque de Chapultepec.

Más de 120 chihuahuas se reunirán al día siguiente en Chapultepec

La comunidad Chiwinity organizará la segunda edición de su reunión masiva de chihuahuas el domingo 25 de octubre. La actividad comenzará a las 9:00 en el Bosque de Chapultepec y prevé reunir a más de 120 perros.

Los organizadores buscan superar la asistencia alcanzada durante la primera edición. El sitio preciso dentro del bosque aún no fue confirmado, por lo que los participantes deberán seguir las indicaciones que difunda la comunidad antes del encuentro.

PUBLICIDAD

La participación tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos por persona, destinada a trámites, permisos y logística. Para asistir será necesario contar con un número de socio de Chiwinity.

Las personas que no estén registradas podrán pedir información a través de la cuenta @chiwinitycdmx. El disfraz no será obligatorio, aunque el evento tendrá una temática de Día de Muertos y Halloween.

La jornada de chihuahuas incluirá picnic, rifas y fotografías individuales

La caminata grupal será la actividad principal del encuentro en Chapultepec. Los chihuahuas y sus familias recorrerán una parte del bosque antes de participar en una fotografía conmemorativa de la comunidad.

El programa incluirá sesiones de fotos individuales para que cada familia pueda obtener un retrato de su mascota. También habrá dinámicas, rifas y un picnic como cierre de la reunión.

PUBLICIDAD

El Bosque de Chapultepec se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo. La primera sección tiene accesos próximos a la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro, además de rutas de camión y Metrobús que llegan a los alrededores.

La comunidad Chiwinity busca consolidar un punto de convivencia recurrente para quienes tienen chihuahuas en la ciudad. La edición de octubre se desarrollará bajo la misma temática estacional que acompañará al encuentro de Shih Tzus del día anterior.

La caminata grupal será la actividad principal del encuentro en Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Octubre concentrará dos reuniones para perros de razas específicas

Las dos convocatorias tendrán elementos en común: caminatas, disfraces y fotografías grupales. La diferencia estará en el homenaje con velas LED para los Shih Tzus y en el picnic, las rifas y la cuota de participación de la reunión de chihuahuas.

PUBLICIDAD

El encuentro de Shih Tzus se realizará el sábado por la tarde con entrada libre en el Monumento a la Revolución. La reunión de chihuahuas continuará el domingo por la mañana en Chapultepec, con inscripción previa para los integrantes de Chiwinity.

Ambas actividades reflejan el crecimiento de las reuniones organizadas por comunidades de dueños de una raza determinada. Las celebraciones de Día de Muertos y Halloween se incorporarán como parte de la ambientación y de los disfraces de las mascotas.