México

Receta de caldo de patitas: la sopa tradicional que ayuda a fortalecer huesos, cabello y piel por su colágeno natural

Este caldo tradicional mexicano brinda proteínas esenciales mediante un hervor paciente, lo que la convierte en una opción reconfortante y muy nutritiva para los días fríos del año

El colágeno se libera durante la cocción lenta, lo que le da al caldo su textura ligeramente espesa. (Visuales IA)
El colágeno se libera durante la cocción lenta, lo que le da al caldo su textura ligeramente espesa. (Visuales IA)
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En México, el caldo de patitas de pollo forma parte de la tradición culinaria popular, sobre todo en temporada de frío. Se prepara en casa como un platillo reconfortante y nutritivo.

El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano y representa casi el 25% de la proteína total del organismo.

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Los caldos elaborados con huesos, piel y patitas de ave son una de las principales fuentes alimentarias naturales de esta proteína.

Receta de caldo de patitas

El caldo de patitas es una sopa de consistencia ligeramente gelatinosa elaborada con patitas de pollo cocidas a fuego lento junto con verduras.

La técnica principal consiste en una cocción prolongada que extrae el colágeno de la piel y los cartílagos de las patitas, logrando un caldo sustancioso y reconfortante.

Olla de barro sobre una hornilla encendida con caldo, patas de pollo, papas, zanahorias, chayote y una cuchara de madera.
Es un platillo de aprovechamiento tradicional, típico de la cocina popular mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta base se suman algunas verduras como papa, chayote, zanahoria, apio y jitomate, ingredientes que aportan cuerpo y equilibran el sabor del caldo.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda la 1 hora y 30 minutos.

  • Preparación: 20 minutos (limpieza de las patitas y corte de verduras).
  • Cocción: 1 hora a 1 hora y 10 minutos aproximadamente.}
Cuenco con caldo de patas de pollo, papa y zanahoria sobre una mesa de madera, junto a tortillas, recipientes con salsa y una cuchara.
Una cocción más prolongada permite que el colágeno se libere en mayor cantidad hacia el caldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1.5 kilos de patitas de pollo, limpias y sin uñas
  2. 0.5 cebolla
  3. 4 dientes de ajo
  4. 3 jitomates, picados en cuadritos
  5. 7 cebollitas de cambray, partidas por la mitad
  6. 7 papas medianas, peladas y en cuadritos
  7. 2 chayotes, pelados y en cuatro pedazos
  8. 2 ramas de apio, en trozos pequeños
  9. 1 manojo de cilantro
  10. 1 cucharada de pimienta molida
  11. 1 cucharada de comino molido
  12. 1.75 cucharadas de sal
  13. Chiles serranos y cebolla picada al gusto, para acompañar
Mesa de madera con patas de pollo, papas, jitomates, cebolla, chayotes, apio, chiles verdes, hierbas y cuencos con sal y especias.
El cilantro fresco es rico en antioxidantes y se añade al final para conservar su aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer caldo de patitas, paso a paso

1. Lava y limpia bien las patitas de pollo, retirando las uñas. Déjalas remojar en agua con 2 cucharadas de vinagre blanco durante 10 minutos.

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2. Retira esa agua, enjuaga las patitas y colócalas en una olla con agua limpia. Agrega la cebolla, el ajo y 1.5 cucharadas de sal.

3. Deja cocer a fuego medio hasta que rompa el hervor: este paso inicial es clave para que la piel suelte el colágeno poco a poco.

4. Mientras las patitas se cocinan, corta las cebollitas de cambray y los jitomates en cuadritos. Pela y corta la papa en cuadritos, el chayote en cuatro pedazos y el apio en trozos pequeños.

5. Agrega al caldo el comino y la pimienta molidos.

6. Incorpora toda la verdura picada y continúa la cocción a fuego medio.

7. Prueba el caldo y ajusta la sal si es necesario. Verifica que el chayote y la papa estén suaves antes de retirar del fuego.

8. Sirve bien caliente, acompañado con chile serrano y cebolla picada al gusto.

Infografía con seis ilustraciones que muestran recipientes con patitas de pollo, verduras picadas, ollas al fuego y un plato hondo servido.
Agregar las verduras en distintos momentos evita que se deshagan por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones generosas, ideales para compartir en familia.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 195 kcal
  • Proteínas: 13 gramos
  • Carbohidratos: 22 gramos
  • Grasas: 7 gramos
  • Fibra: 4 gramos
  • Sodio: 520 miligramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Patas de pollo en un cuenco central junto a verduras cortadas, cilantro, sal, especias, chiles y limas sobre una mesa de madera oscura.
Esta receta es ideal para compartir en familia o convivios de fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El caldo de patitas de pollo se conserva en refrigeración hasta por 3 días en un recipiente hermético.

Para periodos más largos, congélalo hasta por 2 meses; al descongelar, caliéntalo a fuego lento para que recupere su textura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Refrigerar el caldo en un recipiente hermético ayuda a conservar mejor su sabor y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para consumir el caldo de patitas de forma segura

El caldo de patitas de pollo puede integrarse de forma cotidiana en una dieta equilibrada, pero conviene considerar algunos puntos.

Su contenido de purinas no lo hace recomendable para personas con gota o cálculos renales.

Ilustración de una olla plateada con vapor dorado y azul que se convierte en íconos de cadenas de ADN, moléculas, cristales minerales y huesos sobre fondo ocre.
Una dieta variada y equilibrada es clave para aprovechar los beneficios de cualquier alimento rico en colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen hipertensión o alguna enfermedad renal deben consultar a un profesional de la salud antes de consumirlo con regularidad, especialmente por la sal añadida.

Para la mayoría de las personas, disfrutarlo como parte de una alimentación variada, sin reemplazar otras fuentes de nutrientes, es la forma más segura de aprovechar sus beneficios.

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