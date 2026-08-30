México

Desayuno mexicano nutritivo y económico: huevos ahogados con nopales

Una alternativa casera, rendidora y llena de sabor; su preparación requiere ingredientes accesibles y pocos pasos

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Una alternativa casera, rendidora y llena de sabor; su preparación requiere ingredientes accesibles y pocos pasos
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Encontrar una receta económica que sea fácil de preparar y, al mismo tiempo, tenga el sabor característico de la cocina mexicana puede parecer complicado. Sin embargo, los huevos ahogados con nopales en salsa roja reúnen estas cualidades en un solo platillo.

Esta preparación combina ingredientes habituales de la cocina nacional, como el huevo, los nopales, el tomate, la cebolla, el ajo y el cilantro. Además, incorpora chile habanero para darle un toque picante y cebollitas cambray que enriquecen su sabor.

Aunque puede servirse a cualquier hora del día, se trata de una excelente alternativa para quienes buscan un desayuno mexicano sencillo, económico y rendidor. También puede acompañarse con arroz, frijoles o tortillas calientes para convertirlo en una comida más completa.

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¿Cómo preparar los nopales para quitarles la baba?

De acuerdo al TikTok de @RecetasenCasayfamiliatv, el primer paso consiste en cortar los nopales en tiras y colocarlos en una olla con un pedazo de cebolla, cilantro y sal. Estos ingredientes ayudan a disminuir la consistencia viscosa característica del nopal y permiten que quede suave antes de incorporarlo a la salsa.

Los nopales deben cocinarse durante algunos minutos, hasta alcanzar una textura tierna. Una vez listos, se escurren y se reservan mientras se prepara el resto del platillo.

Este procedimiento es importante porque permite que los nopales se integren mejor con la salsa roja y que su textura resulte más agradable al momento de servirlos.

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Una alternativa casera, rendidora y llena de sabor; su preparación requiere ingredientes accesibles y pocos pasos

Salsa roja con chile habanero para los huevos ahogados

Mientras los nopales se cocinan, se puede comenzar con la elaboración de la salsa. Para prepararla se utilizan tomates, cebolla y chile habanero, el cual aporta un sabor intenso y un nivel de picante particular.

Los ingredientes se licúan con agua, ajo, consomé de pollo, sal y pimienta hasta conseguir una mezcla uniforme. Debido a que el chile habanero puede ser muy picante, la cantidad puede ajustarse de acuerdo con las preferencias de cada familia.

Posteriormente, se coloca una cazuela al fuego con un poco de aceite y se vierte la salsa. Es necesario dejarla hervir para que los ingredientes se cocinen y todos los sabores se integren correctamente.

Cómo cocinar los huevos ahogados con nopales

Cuando la salsa roja haya hervido, se añaden los nopales previamente cocidos y algunas cebollitas cambray. Después se incorporan los huevos uno por uno, procurando colocarlos con cuidado y dejar suficiente espacio entre ellos.

La cazuela se tapa y los huevos se cocinan durante unos minutos, hasta que alcancen el punto deseado. El tiempo dependerá de si se prefiere una yema suave o completamente cocida.

Para terminar, se agrega cilantro fresco y cebolla picada. Estos ingredientes aportan frescura, color y una capa adicional de sabor al platillo.

Una receta económica para cualquier hora del día

Los huevos ahogados con nopales destacan por su facilidad de preparación y por utilizar pocos ingredientes. Además, es una receta que puede adaptarse según lo disponible en casa: el nivel de picante puede reducirse y las guarniciones pueden elegirse de acuerdo con el presupuesto.

Al momento de servir, el platillo puede acompañarse con frijoles, arroz o tortillas recién calentadas. De esta manera, se obtiene una comida casera y rendidora sin necesidad de invertir demasiado tiempo o dinero.

Por su combinación de sabores, los huevos ahogados con nopales en salsa roja son una opción ideal para disfrutar en familia. Se trata de un desayuno mexicano sencillo que también puede resolver el almuerzo o la cena con ingredientes cotidianos y una preparación práctica.

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