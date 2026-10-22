Helicóptero para Manelyk desata polémica en La Granja VIP: qué sanciones contempla el reglamento

El hermano de Manelyk González envió un helicóptero de apoyo para la participante de La Granja VIP. IG: abyzav

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El sobrevuelo de un helicóptero en las instalaciones de La Granja VIP desató acusaciones contra Manelyk González por presunta violación al reglamento de aislamiento.

La acción aérea generó exigencias de sanciones económicas y pedidos de expulsión inmediata promovidos por el equipo de Niurka Marcos.

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La tripulación desplegó una lona de gran tamaño adherida al costado de la aeronave con el mensaje “¡Vamos Manelyk! ¡Estamos contigo!”.

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales mostraron que la operación aérea fue organizada por el propio hermano de la habitante del programa de TV Azteca.

El responsable de la aeronave documentó el trayecto desde el hangar hasta la propiedad rural, con gafas oscuras y equipo de comunicación aeronáutica en cabina, grabó el momento exacto en el cual despegó para aproximarse al perímetro restringido del reality show.

El sobrevuelo de un helicóptero con mensajes de apoyo hacia Manelyk González provocó reclamos de expulsión y sanciones en La Granja VIP. (Especial )

El helicóptero sobrevoló las instalaciones con propaganda para Manelyk

Los habitantes realizaban tareas cotidianas de limpieza y cuidado de animales en el patio central cuando el estruendo de los rotores interrumpió la jornada.

Al levantar la mirada hacia el cielo, los participantes observaron las maniobras a baja altura y la fotografía de la influencer.

La incursión aérea rompió de manera frontal con el cerco de incomunicación que rigió la emisión desde su estreno el 6 de septiembre.

El formato estableció la prohibición absoluta de recibir estímulos, recados o datos del exterior que pudieran orientar las estrategias de votación o modificar el estado anímico.

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Días antes de este acontecimiento, la propia González relató ante sus compañeros una experiencia previa ocurrida cinco años atrás en otro reality show.

En aquella conversación admitió que en esa ocasión también le enviaron arreglos florales desde una aeronave mientras permanecía recluida con otros competidores.

El hermano de la concursante documentó el vuelo desde la cabina antes de aproximarse al rancho. (IG: abyzav)

El Tío Pepe ordenó el encierro inmediato de los granjeros

El encargado operativo del rancho, conocido en la emisión como el Tío Pepe, activó los protocolos de seguridad en el patio.

El mayoral alzó la voz para exigir a los concursantes que abandonaran las áreas abiertas y evitaran mirar el mensaje suspendido en el aire.

La instrucción buscó contener la exposición visual de los granjeros de manera tajante.

El mayoral increpó a los presentes para resguardarlos bajo techo: “Ven Bebeshita, te voy a pedir que no estés aquí a la vista de no sé quién. Entra al corral allá, por favor”.

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La orden se extendió al resto de las figuras del elenco que permanecían en las inmediaciones del patio: “Señores, adentro de los corrales, nadie afuera, todos o se meten al hogar o se meten a los corrales. Aquí no los quiero”.

Los concursantes acataron el repliegue hacia las habitaciones y las áreas techadas de los establos.

Mientras ingresaban al encierro, varios integrantes manifestaron desconcierto ante la advertencia y comentaron la magnitud del mensaje aéreo dirigido a su compañera.

El mayoral de la granja exigió a los habitantes ingresar a los corrales y dormitorios para cortar la visibilidad hacia el helicóptero. (Captura de pantalla )

El equipo de Niurka Marcos denunció una presunta infracción contractual

La reacción del entorno de Niurka Marcos surgió a través de canales digitales oficiales.

Bruno, pareja de la actriz y vedette, emitió un reclamo formal en el que detalló los supuestos castigos pactados de manera contractual por la producción para quienes reciban apoyo externo no autorizado.

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El comunicado publicado por la pareja de la concursante subrayó la gravedad del hecho al citar las cláusulas de competencia: “El contrato dice: que el que reciba mensaje o apoyo por medio de helicóptero o Dron, invadiendo el espacio aéreo de la Granja. Tendrá multa económica de contrato, castigo y o EXPULSIÓN”.

Seguidores de Niurka Marcos respaldaron la exigencia y saturaron las plataformas digitales con peticiones a la televisora.

La audiencia argumentó que el sobrevuelo otorgó ventajas emocionales frente al resto de los competidores que permanecen bajo aislamiento absoluto sin contacto con sus familias.

El reclamo sostuvo que la participación del hermano en la logística del vuelo demostró la implicación de un círculo cercano.

De acuerdo con las quejas del público, la sanción no debe limitarse a un llamado de atención verbal sino reflejarse en las condiciones de competencia.

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Bruno, pareja de Niurka Marcos, señaló en redes sociales que el contrato del programa estipula multas o expulsión por violar el espacio aéreo. (Redes Sociales )

La producción de TV Azteca aplicó castigos severos en semanas previas

La disciplina en el programa derivó en medidas extremas durante las últimas semanas de transmisión.

El conductor Adal Ramones y el equipo de producción aplicaron la expulsión fulminante de la comediante Mónica Escobedo tras propinar un manotazo en la espalda a Niurka Marcos durante una dinámica de juego.

Escobedo tuvo que abandonar las instalaciones de forma inmediata sin derecho a despedirse de sus compañeros, la producción le negó el retorno al foro estelar y determinó la entrega de sus pertenencias personales en el exterior del complejo televisivo como sanción inapelable.

Mónica Escobedo argumentó frente al conductor que su acción representó un recurso defensivo menor ante el constante hostigamiento de su compañera dentro del reality. (Captura de pantalla )

El luchador Pimpinela Escarlata también recibió una sanción disciplinaria luego de expresar comentarios agresivos contra la propia Manelyk González.

La producción anuló sus posibilidades de salvación en la tabla de nominados y el voto del público determinó su salida definitiva del inmueble días después.

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Manelyk González quedó en la tabla de nominados de la semana siete tras enfrentar un duelo directo contra la exparticipante Azalia Ojeda.

El desenlace del reclamo formulado por el equipo de Marcos y seguidores del reality queda pendiente de resolución en la próxima gala en vivo que transmitirá Azteca Uno.