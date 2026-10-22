Detienen al “Coco Ranas”, integrante de un brazo armado de Los Chapitos en Culiacán

El Coco Ranas, detenido en Sinaloa. Crédito: X - @crux1469

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en coordinación con el Grupo Interinstitucional que busca pacificar la entidad, detuvieron en Culiacán a cuatro hombres entre los que se encontraba un sujeto identificado como Joel Isaías Gaspar Magañas y/o Orlando Castañeda Torres, alias “Coco Ranas”, señalado como integrante de la célula Los Ranas, brazo armado que opera al servicio de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

A los detenidos les aseguraron fusiles, granadas, chalecos balísticos y una dosis de presunto fentanilo.

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La detención ocurrió el miércoles 21 de octubre por la noche, luego de que un reporte anónimo a través del número 089 alertara sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de la colonia Lomas del Sol. Al llegar al lugar, los tripulantes de un vehículo intentaron huir, pero fueron interceptados por el despliegue policial.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura en la calle Profesora Emilia Obeso

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, consultado este 22 de octubre por Infobae México, el “Coco Ranas” es descrito como masculino de complexión robusta, tez morena, con vestimenta negra.

La ficha registró la detención a las 10:50 de la noche del miércoles 21 de octubre, en la colonia Lomas del Sol, sobre la calle Profesora Emilia Obeso, con referencia “sobre la misma calle”. La autoridad que efectuó la captura fue el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, el cual está integrado en parte por exelementos federales de las fuerzas armadas.

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El Coco Ranas y parte del arsenal decomisado por autoridades. Crédito: SSP Sinaloa

El documento precisó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público y que su ubicación actual corresponde a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, con el estatus “en traslado”.

En redes sociales circuló una imagen adicional a la difundida de forma oficial por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en la que se observa a “El Coco Ranas” recibiendo atención médica, con cánula de oxígeno y conectado a un monitor de signos vitales.

La revisión de un domicilio y un auto arrojó armamento de uso exclusivo del Ejército

Según datos oficiales compartidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en sus canales oficiales, durante la inspección del vehículo y de un domicilio vinculado con los detenidos, los elementos aseguraron un fusil calibre 5.56x45 milímetros, un fusil M70 calibre 7.62x39 milímetros y dos carabinas calibre 5.56x45 milímetros.

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Hombres detenidos junto con el Coco Ranas en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

También se encontraron 25 cargadores para arma larga, 210 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, 540 cartuchos calibre 5.56x45 milímetros y 588 cartuchos del mismo calibre eslabonados.

Entre los objetos asegurados figuraron además dos granadas calibre 40 milímetros, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y el vehículo utilizado por los detenidos.

Rifles asegurados en el operativo contra el Coco Ranas. Crédito: SSP Sinaloa

En materia de narcóticos, los policías decomisaron 50 pastillas de presunto fentanilo, con un peso aproximado de 12 gramos, y 200 dosis de presunta cocaína, con un peso cercano a los 113 gramos. Sin embargo, únicamente fueron reveladas imágenes del armamento y los cuatro detenidos.

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