Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 22 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,97 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,37% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,68 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,4%, aunque en términos interanuales presenta una bajada del 0,71%.

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El euro ha presentado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos dos días, indicando una apreciación sostenida de la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro/peso mexicano se sitúa en 8,29%, superando la volatilidad de referencia del 6,1%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.