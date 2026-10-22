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Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

El operativo en la colonia Niza permitió asegurar dosis de posible marihuana y cristal, vehículos y una máquina contadora de billetes; autoridades sonorenses investigan si los bienes están relacionados con otras actividades ilícitas

El detenido fue identificado como Jesús Iván “N”, de 22 años. (Crédito: Fiscalía de Sonora)
El detenido fue identificado como Jesús Iván “N”, de 22 años. (Crédito: Fiscalía de Sonora)
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Un cateo en Guaymas, Sonora, dejó un detenido y el aseguramiento de 2 mil 889 envoltorios con presuntos narcóticos, además de dos vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se realizó en un inmueble de la colonia Niza, donde agentes también encontraron dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y diversos recipientes de plástico.

La operación se llevó a cabo la noche de este miércoles en una vivienda de la calle Turín, como parte de una investigación por posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

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En el inmueble fueron localizados mil 683 envoltorios con posible marihuana y mil 206 con una sustancia de características similares al cristal. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer la naturaleza de las sustancias y su posible relación con las actividades investigadas.

El operativo fue encabezado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal. El detenido fue identificado como Jesús Iván “N”, de 22 años.

Dos vehículos tenían reporte de robo en Estados Unidos

Entre los bienes asegurados se encuentra una Honda CR-V modelo 2021, reportada como robada en San Diego, California, en noviembre de 2024, y un Dodge Charger modelo 2022, color naranja, con reporte de robo en Tucson, Arizona, desde agosto de 2025.

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Las autoridades también incautaron dos motocicletas Italika sin placas de circulación y sin reporte de robo, que presuntamente eran utilizadas para distribuir droga. En el inmueble había, además, 99 recipientes tubulares de plástico vacíos, dinero en efectivo y diversos documentos.

La Fiscalía no precisó si los vehículos estaban vinculados con otros delitos ni si los objetos encontrados formaban parte de una estructura de distribución de narcóticos. Su posible relación con otras investigaciones será analizada por el Ministerio Público.

De San Carlos al Centro de Guaymas, así han sido algunos decomisos de droga en 2026

El 13 de septiembre, dos cateos en San Carlos, localidad de Guaymas, dejaron dos detenidos y el aseguramiento de 4 mil 464 dosis de presuntos narcóticos. Entre los arrestados estaba Dilan Peña, alias “London”, identificado por autoridades federales como presunto operador logístico de Los Salazar, grupo criminal vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. También fue detenido Emanuel Antonio Ibarra.

Las diligencias se realizaron en dos inmuebles de los sectores Posgeo y Bonita, como parte de la Operación Escudo “Componente Sable”. Los agentes aseguraron 882 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina y 3 mil 582 de posible marihuana, además de una pistola Glock calibre 10 milímetros, un arma corta de réplica, diez cartuchos y un cargador.

Entre los objetos incautados había cinco vehículos, tres motocicletas, 140 vapeadores y 4 mil 250 pesos en efectivo. Uno de los automóviles era un Kia Optima modelo 2015 con reporte de robo en San Diego, California, desde octubre de 2025. Las autoridades estimaron en más de 25.7 millones de pesos la afectación económica al grupo delictivo por los bienes asegurados.

El 2 de septiembre, otro cateo en la colonia Centro permitió asegurar 11 máquinas tragamonedas, diez envoltorios con una sustancia similar al cristal, una cámara de videovigilancia y un radio de comunicación. La intervención se realizó en un inmueble de la calle 16, esquina con avenida 12. Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

A inicios de septiembre, en la colonia Centro de Guaymas, autoridades aseguraron 11 máquinas tragamonedas, diez envoltorios con una sustancia similar al cristal, una cámara de videovigilancia y un radio de comunicación. (Crédito: Fiscalía de Sonora)
A inicios de septiembre, en la colonia Centro de Guaymas, autoridades aseguraron 11 máquinas tragamonedas, diez envoltorios con una sustancia similar al cristal, una cámara de videovigilancia y un radio de comunicación. (Crédito: Fiscalía de Sonora)

En junio también hubo detenciones por presunta posesión de narcóticos. El 16, dos hombres identificados como Claudio Alberto “N”, de 28 años, y Jesús Antonio “N”, de 26, fueron interceptados en la colonia Miguel Hidalgo cuando viajaban en un Nissan Altima blanco. En el vehículo, las autoridades encontraron una mochila con 138 envoltorios de una sustancia similar al cristal y 109 de posible marihuana.

Ese mismo día, en el bulevar Bacatete, en la colonia Ampliación Independencia I, fue detenido Fermín “N”, de 40 años, a quien le encontraron cinco envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina. La Fiscalía estatal informó posteriormente sobre las medidas judiciales impuestas a los tres imputados.

El 3 de junio, policías estatales y personal militar localizaron otros 201 envoltorios de presuntos narcóticos durante un recorrido de vigilancia sobre el camino hacia el aeropuerto de Guaymas. El aseguramiento incluyó 99 envoltorios con una sustancia granulada y 102 con hierba verde, además de una motocicleta.

Estos antecedentes muestran que durante 2026 las autoridades han reportado decomisos de drogas en distintos puntos de Guaymas, desde San Carlos hasta colonias de la zona urbana.

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