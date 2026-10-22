El mejor boleto calidad-precio para ver a U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX

U2 promete un show increíble en el nuevo Foro Sol.

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U2 se presenta en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 23, 26 y 28 de febrero de 2027, con precios que van de 1,597 a 8,959 pesos en entradas convencionales. Entre todas las secciones disponibles, Premier A y Premier B destacan como la opción que mejor equilibra cercanía al escenario y costo fijo dentro del recinto.

Ocesa publicó el mapa oficial de costos por sección antes de que la venta general arrancara este viernes 23 de octubre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, luego de que la banda irlandesa confirmara una tercera fecha por la alta demanda registrada en las dos primeras funciones.

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Premier A y Premier B comparten un precio fijo de 3,819 pesos

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

Las secciones Premier A y Premier B tienen un costo único de 3,819 pesos, sin variación por nivel ni ubicación específica dentro de cada zona. Esa cifra se ubica en un punto intermedio del mapa de precios, por debajo de Golden Circle y de las zonas más altas de GNP, pero con una posición dentro del recinto que ofrece mejor perspectiva que las gradas laterales.

El precio fijo de ambas secciones elimina la incertidumbre de otras zonas, donde el costo varía según el nivel exacto dentro de la misma área. Esa estabilidad, sumada a su ubicación, explica por qué Premier A y Premier B funcionan como referencia de valor frente al resto de la oferta del estadio.

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La sección RED comparte ese mismo precio de 3,819 pesos, por lo que las tres zonas quedan agrupadas en el mismo nivel de costo dentro del mapa general publicado por Ocesa para las tres fechas confirmadas de la banda.

Naranja C es la opción más barata, pero con mayor riesgo de obstrucción visual

Vista desde la sección Naranja C.

La entrada más económica para asistir a los conciertos de U2 corresponde a la sección Naranja C, con precios de 1,597, 1,917 y 2,396 pesos según el nivel elegido dentro de esa zona de gradas, la más alejada del escenario entre todas las disponibles.

Desde esa área también se obtiene una vista panorámica del escenario completo y del ambiente generado por el resto del público, un atractivo para quienes prefieren observar el espectáculo en conjunto más que los detalles de la banda en vivo.

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Entre las desventajas más señaladas por asistentes a conciertos previos en el recinto está la distancia al escenario, que dificulta apreciar los detalles de los artistas durante la presentación. La sección Naranja C se ubica, además, entre las zonas con mayor riesgo de obstrucción visual del Estadio GNP Seguros, junto con Verde C.

Verde C y Coca-Cola ocupan un rango de precio intermedio bajo

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La sección Verde C tiene costos de 2,341, 3,044 y 3,746 pesos según el nivel dentro de la zona, mientras que Coca-Cola va de 3,135, 4,076 y 4,702 pesos. Ambas secciones se ubican en un escalón de precio por debajo de Premier A y Premier B, aunque con mayor distancia respecto al escenario.

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Esa diferencia de ubicación es, según testimonios de asistentes a conciertos previos en el recinto, el factor que más pesa al comparar estas zonas con las secciones Premier, pese a que el ahorro económico resulta considerable frente a las áreas más cercanas al escenario.

Verde B y GNP concentran las opciones de precio alto dentro de la categoría general

La zona Verde B tiene un rango de 4,375, 5,688 y 6,562 pesos según el nivel elegido, mientras que la sección GNP concentra algunos de los boletos más caros dentro de la categoría general, con precios de 5,270, 7,378 y 8,959 pesos.

Esa sección se ubica frente al escenario y ofrece una visibilidad amplia, lo que explica su posición entre las más costosas del mapa de precios, por encima incluso del costo fijo de Premier A y Premier B en su nivel más alto.

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Golden Circle es la sección estándar más cara del recinto

U2

La sección Golden Circle, ubicada frente al escenario, tiene un costo fijo de 6,051 pesos para el acceso estándar, la cifra más alta entre las entradas de tipo general sin beneficios adicionales. Esa misma zona concentra también los paquetes VIP de mayor valor dentro de toda la oferta del recinto.

La zona Box tiene un costo fijo de 1,835 pesos, sin variación por ubicación específica dentro de esa área designada del estadio, y se mantiene como una de las opciones más económicas junto con Naranja C.

Los paquetes VIP superan los 22,000 pesos en la zona más exclusiva

Además de los boletos de acceso regular, el recinto ofrece paquetes con beneficios adicionales en varias secciones. El paquete VIP de la zona Premier alcanza los 9,903 pesos, mientras que el de la sección RED llega a 9,920 pesos, montos similares entre ambas categorías.

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En la sección GNP, el paquete VIP sube hasta 12,223 pesos, con beneficios que incluyen mejoras de acceso dentro del recinto respecto a la entrada estándar de esa misma zona. El costo más elevado de toda la oferta corresponde a los paquetes VIP de Golden Circle, que van de 19,996 a 22,800 pesos.

Los organizadores recomiendan revisar el contenido específico de cada paquete antes de la compra, ya que las diferencias de precio entre categorías responden a beneficios distintos dentro de cada zona, como acceso anticipado o mercancía exclusiva del espectáculo.

Por qué Premier A y Premier B destacan frente al resto del mapa de precios

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Comparadas con Naranja C y Verde C, las secciones Premier ofrecen mejor ubicación dentro del recinto a un costo que todavía se mantiene por debajo de Golden Circle y de los niveles más altos de GNP y Verde B. Esa diferencia las coloca como punto medio entre accesibilidad económica y cercanía al espectáculo.

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Frente a RED, que comparte el mismo precio fijo, Premier A y Premier B mantienen una posición equivalente dentro del mapa de costos, por lo que la elección entre esas tres secciones depende más de la disposición específica de asientos que de una diferencia real de valor.

Recomendaciones antes de comprar el boleto

La venta de boletos para la tercera fecha de U2 se desarrolla en etapas escalonadas durante esta semana de octubre, con preventas exclusivas para suscriptores del sitio oficial de la banda y para clientes de Banamex, antes de la apertura general del viernes 23 de octubre.

Participar en cualquiera de las etapas de preventa no garantiza la obtención de boletos, ya que la disponibilidad depende de la demanda registrada en cada sección y del inventario restante tras las dos primeras fechas del recinto.

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Se recomienda ingresar a la plataforma de Ticketmaster con anticipación, verificar los requisitos de acceso según el grupo correspondiente y completar la compra únicamente a través de los canales autorizados por Ocesa, evitando sitios de reventa no oficiales que no garantizan la validez del boleto.