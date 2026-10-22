Mariana Ochoa se burla de los finalistas que sí fueron a Pinky Promise: “No traen agenda llena”

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa explicó ante los medios por qué no ha asistido al programa Pinky Promise, espacio al que acudieron otros participantes de La Casa de los Famosos México pese a que ella resultó la ganadora del reality. La cantante reveló que su equipo de management ya está en conversaciones con la producción para concretar una visita.

“Mi mánager está en pláticas con ellos porque va a ir una segunda parte de habitantes de La Casa de los Famosos, lo que pasa es que Karlita y Gema tienen el mismo mánager, entonces ahí pidieron algo de apoyo, pero está bien, el sol sale para todos”, declaró Mariana Ochoa durante un encuentro con la prensa.

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Mariana Ochoa lanza dardo a los finalistas

Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa explicó que existe una lógica interna detrás del orden en que los participantes del reality han sido invitados al programa. Según relató, el hecho de que dos excompañeras compartan representante influyó en que ellas accedieran primero a un espacio dentro de la producción.

“Lo está viendo mi oficina de management así que pues sí, estamos tratando de coordinar agendas porque algunas producciones tienen ciertos días de grabación. A mí me traen con calendario lleno. Traigo una agenda bien apretada, si se da que se dé y si no ni modo”, agregó la cantante, reiterando que su ausencia responde a temas de disponibilidad y no a un conflicto directo con la producción.

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Al ser cuestionada directamente sobre si le había molestado que Pinky Promise invitara a otros finalistas del reality antes que a la ganadora, Mariana Ochoa respondió con humor: “Pues no traen agenda llena”.

Otros habitantes del reality ya hablaron en Pinky Promise sobre la polémica del programa

(Captura de pantalla/YouTube)

La conversación sobre La Casa de los Famosos México ha seguido presente en Pinky Promise incluso sin la presencia de Mariana Ochoa. En una de las emisiones recientes, Gema Garoa, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Ese Pérez fueron invitados a reflexionar sobre las consecuencias de su paso por el reality.

Durante ese encuentro, Ese Pérez sostuvo que todos los habitantes salieron del programa con críticas negativas y que ningún participante quedó exento de la controversia generada tras la emisión. Ernesto Laguardia contrastó esa postura al afirmar que, en su caso particular, la experiencia posterior al reality resultó favorable.

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“Yo salí bastante bien”, aseguró Ernesto Laguardia durante la charla, además de agradecer a sus seguidores por el respaldo recibido tras su participación. Ante esa respuesta, Ese Pérez matizó su comentario inicial: “Sí, sí, sí. Yo vuelvo a repetir que quiero desear la buena vibra para todos los participantes”.

En esa misma conversación, Ese Pérez reconoció un arrepentimiento concreto de su paso por el programa. “Yo siento que la arruiné cuando me pasé con Massad, es algo que cambiaría y pues la neta que sí es una palabra muy grande que en la tele no se dice”, expresó sobre un episodio específico de tensión dentro de la competencia.

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Mariana Ochoa enfrentó además críticas por su voz durante un concierto reciente

Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia en Pinky Promise no fue el único tema que Mariana Ochoa abordó frente a la prensa. La cantante también respondió a los cuestionamientos que recibió tras su presentación en el centro nocturno La Maraka, donde algunos comentarios en redes sociales pusieron en duda su desempeño vocal durante el show.

Mariana Ochoa explicó que llegó a ese compromiso con laringitis y reconoció que su apretada agenda de trabajo le ha exigido más de lo habitual en términos físicos. Pese a los señalamientos, defendió su preparación artística y la confianza que mantiene en sus capacidades como intérprete.

“Cuando uno sabe quién es, qué haces, en mi caso, las clases de canto que tomo, a qué agudos llego, ¿no? Claro que nunca dudo de mí”, expresó la cantante ante los medios, dejando claro que las opiniones externas no modifican la seguridad que tiene en su trabajo vocal.

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La cantante reconoció que cantar y bailar al mismo tiempo exige condición física

Mariana Ochoa admitió que combinar canto y coreografía durante un espectáculo en vivo requiere una condición física que puede complicarse cuando la salud no acompaña el ritmo de trabajo. Esa combinación de exigencias físicas y vocales explicaría, según su propio testimonio, parte de las dificultades señaladas por el público durante su concierto en La Maraka.

La artista atraviesa una etapa de actividad intensa tras su participación en La Casa de los Famosos México, marcada por entrevistas, presentaciones en vivo y nuevos proyectos profesionales que buscan capitalizar la exposición mediática derivada de su triunfo en el reality.

Mariana Ochoa reveló planes para regresar a las telenovelas

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Además de sus compromisos musicales, Mariana Ochoa adelantó que contempla un regreso a la actuación, particularmente al formato de telenovelas. La cantante explicó que, en el pasado, la edad de sus hijos y la organización familiar influyeron en su decisión de no asumir proyectos que exigieran jornadas largas de grabación.

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“Estoy buscando este regreso a las telenovelas”, afirmó Mariana Ochoa, y detalló que mantiene conversaciones pendientes con productores de Televisa para revisar posibles proyectos de cara a febrero o marzo del próximo año. Hasta el momento, no ha confirmado una producción específica dentro de ese plan.

Quedó pendiente una conversación con Érika Zaba

Erika Zaba señala a Mariana Ochoa de manipular los relatos sobre OV7. (IG: erikazaba)

Durante el mismo encuentro con la prensa, Mariana Ochoa habló sobre el estado de su relación con Érika Zaba, otra de las figuras con quienes mantuvo tensiones durante su paso por el reality. Al preguntarle si ya habían resuelto sus diferencias, respondió entre risas: “No he tenido tiempo”.

La cantante aclaró que ambas han intercambiado mensajes por chat, pero que buscan reunirse en persona para conversar con calma. “Porque por chat no se arreglan las cosas”, explicó, reconociendo que el tema sigue pendiente de resolución pese al contacto que ya mantienen a distancia.

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Con una agenda que combina presentaciones musicales, la asistencia a los Latin Grammy y la posibilidad de regresar a las telenovelas, Mariana Ochoa cerró el encuentro reiterando que su equipo de management continúa en pláticas con la producción de Pinky Promise para definir, en los próximos meses, si su participación finalmente se concreta.