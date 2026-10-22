México

Joy Huerta anuncia gira de conciertos como solista en 2027 tras separación con Jesse

La cantante señaló que la agrupación de Jesse & Joy continuará sin la presencia ni participación de su hermano Jesse

Joy Huerta confirmó el inicio de su carrera como solista y anunció la gira 'El amor de México' para 2027, con fechas en diversas ciudades del país como Toluca y la Ciudad de México, además de Estados Unidos y Canadá. El proyecto contempla previamente el espectáculo '¿Con quién se queda el reno?' en el Auditorio Nacional, marcando una etapa sin la presencia de Jesse Huerta.
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Luego de su último concierto juntos, Joy Huerta confirmó una serie de conciertos como solista tras la separación definitiva de su hermano, y añadió que la agrupación Jesse & Joy se mantiene sin la presencia, ni participación de Joy Huerta.

La gira de conciertos en el 2027 tendrá el nombre de “El amor de México” y arranca el 12 de febrero en Toluca y continúa por distintas ciudades de México entre febrero y marzo, con siete presentaciones en el país.

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La Ciudad de México recibe a Joy el 14 de febrero de 2027 en el Auditorio Nacional, coincidiendo con el Día del Amor y la Amistad. Tras las presentaciones en México, continuará con conciertos en Estados Unidos y Canadá.

La gira de Joy en solitario arranca en febrero con parada en el Auditorio Nacional

Joy Huerta
Joy Huerta

El 6 de diciembre, un día después de que Jesse concluya sus compromisos pactados con el dúo en Chihuahua, Joy presentará su primer espectáculo en solitario: “¿Con quién se queda el reno?”, un show navideño en el Auditorio Nacional.

Ese concierto marcará el preámbulo de la gira “El amor de México”, que Joy confirmó mediante un video en el que reflexiona sobre la etapa que comienza. “Jesse & Joy continúa sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke”, señala la descripción que acompaña la publicación.

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El cartel para México contempla siete presentaciones entre febrero y marzo, y esta es la lista completa de conciertos de Joy Huerta:

México

  • 12 de febrero — Toluca
  • 14 de febrero — Ciudad de México
  • 18 de febrero — Tuxtla
  • 20 de febrero — Querétaro
  • 25 de febrero — Los Mochis
  • 27 de febrero — Puebla
  • 12 de marzo — Veracruz

Estados Unidos y Canadá

  • 9 de abril — Denver, Colorado
  • 10 de abril — Salt Lake City, Utah
  • 12 de abril — Vancouver, Columbia Británica (Canadá)
  • 13 de abril — Seattle, Washington
  • 14 de abril — Portland, Oregon
  • 16 de abril — San Francisco, California
  • 23 de abril — Phoenix, Arizona
  • 25 de abril — El Paso, Texas
  • 27 de abril — Austin, Texas
  • 28 de abril — San Antonio, Texas
  • 30 de abril — Dallas, Texas
  • 1 de mayo — McAllen, Texas
  • 2 de mayo — Houston, Texas
Conciertos de Joy sin Jesse
Conciertos de Joy sin Jesse

El último concierto juntos terminó con un abrazo que dividió a los seguidores

El 21 de octubre, Jesse & Joy ofrecieron en el Auditorio Nacional su última presentación conjunta como parte de El Despecho Tour. El repertorio incluyó “¡Corre!”, “Dueles”, “La de la Mala Suerte”, “¿Con Quién se Queda el Perro?” y cerró con “Espacio Sideral”, tema de 2006.

Al final del show, los hermanos extendieron juntos una bandera de México y alzaron los brazos frente al público. Joy se cubrió con el lábaro patrio mientras Jesse se acercó, la abrazó, le dio un beso en la cabeza y le susurró algo al oído.

Joy permaneció mirando a los asistentes sin corresponder al gesto de la misma manera y después sacó una mano para lanzar besos al público. La escena generó opiniones divididas: “Lo incómoda que se pone Joy”, escribió un usuario, mientras otros defendieron que la cantante simplemente estaba concentrada en despedirse de su audiencia.

Jesse & Joy
El dúo ofreció un concierto cargado de nostalgia en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

Antes del concierto, Joy ofreció una mini conferencia de prensa en la que descartó que Mónica León, esposa de Jesse, hubiera influido en la separación. “La verdad es que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto. Yo me enteré 20 minutos antes de que todos ustedes se enteraran que Jesse decidía dejar la banda”, declaró la cantante.

Jesse Huerta firma con Virgin Records para su proyecto Jesse and the Supernovas

El 15 de septiembre, Jesse anunció en redes sociales una pausa en el dúo para cuidar su salud física y emocional. Semanas después, el 13 de octubre, formalizó su salto como solista al firmar un acuerdo de distribución global con Virgin Records para su nuevo proyecto, Jesse and the Supernovas.

La música del cantante se lanzará a través de Nebulosa Records, sello que él mismo fundó y con el que busca mantener “una dirección propia para su música, mientras que Virgin Records distribuye sus lanzamientos en distintos mercados”, según el comunicado difundido por el artista.

Jesse Huerta - (Instagram)
Jesse Huerta - (Instagram)

El primer álbum del proyecto, titulado Sombrero, fue escrito, grabado y producido íntegramente por Jesse en su estudio personal, “aprovechando los descansos de una de las giras más largas y exitosas de su carrera”, de acuerdo con el comunicado. El disco incorpora guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos.

El primer sencillo oficial, “Interestelar”, salió a plataformas digitales el 21 de octubre, antecedido por “Génesis”, una pieza instrumental dividida en tres movimientos. “Jesse and the Supernovas nace de la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí”, declaró Huerta.

El músico insiste en que el proyecto no es una reacción a la ruptura del dúo. “Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, aseguró en un comunicado.

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