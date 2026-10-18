Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 y pone fin a los rumores sobre su salida

Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 pese a rumores de su salida (X@ClubAmerica)

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Tras marcar el quinto gol del Club América ante León, Brian Rodríguez acordó una nueva extensión de su vínculo con las Águilas. El extremo uruguayo anotó a los 90 minutos de la jornada 12, después de superar con un amague a dos defensas del conjunto Esmeralda.

El Club América confirmó el 18 de octubre que Brian Rodríguez seguirá en la institución hasta el 30 de junio de 2030. El acuerdo agrega un año al contrato que tenía vigencia hasta 2029 y, por ahora, cierra las versiones sobre una posible salida del jugador uruguayo.

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El futbolista uruguayo Brian Rodríguez protagoniza un video institucional del Club América con motivo de su renovación contractual. La secuencia documenta al atacante en entrevistas oficiales, firmando documentos de extensión, viajando junto a la delegación del equipo, exhibiendo una camiseta conmemorativa por 150 partidos junto a la plantilla sobre el terreno de juego y celebrando anotaciones durante compromisos deportivos.

“¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila”, comunicó la institución en sus redes sociales.

La continuidad del futbolista llega después de un mercado en el que estuvo cerca de incorporarse a Cruzeiro y recibió varias propuestas durante el verano.

Renovación tras rumores de su salida

El uruguayo ya había ampliado su contrato con el América el 18 de octubre de 2025, cuando fijó su permanencia hasta 2029. La nueva negociación prolonga ese plazo y ratifica su lugar dentro del proyecto deportivo del equipo.

De acuerdo con reportes cercanos, Emilio Azcárraga le transmitió al atacante que lo considera una pieza fundamental para el presente y el futuro de las Águilas.

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Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 pese a rumores de su salida (X@ClubAmerica)

Rodríguez celebró la renovación tras su aporte en León. Su definición en el cierre del encuentro completó la goleada americanista y antecedió al anuncio sobre su continuidad.

Brian Rodríguez firma un Apertura 2026 destacado con el América

Brian Rodríguez mantiene un papel determinante en el ataque del Club América durante el Apertura 2026. A la altura de la Jornada 12, el uruguayo suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos disputados.

Su participación directa más reciente ocurre este fin de semana, durante la victoria 5-3 de las Águilas ante León. Rodríguez aporta un gol y una asistencia en el encuentro.

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

El atacante, quien porta el dorsal 7, acumula 165 partidos con América. En ese periodo registra 45 goles, 31 asistencias y 9,441 minutos en cancha.

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Con el club, Rodríguez forma parte de la etapa ganadora que consigue tres títulos de Liga MX: Apertura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2024. También levanta el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024.

Fin a los rumores

Los rumores sobre una posible salida de Rodríguez del América tomaron fuerza durante el mercado de verano, cuando el atacante uruguayo fue relacionado con equipos como Ajax, Cruzeiro y Vasco da Gama. La opción de volver al futbol europeo apareció entre las alternativas para el extremo, quien ya tuvo una etapa en el Almería de España.

El futuro del “Rayito” también quedó sujeto a las negociaciones entre el club, el representante del jugador y los equipos interesados. Rodríguez reconoció que existió una propuesta atractiva, aunque decidió mantener su concentración en los objetivos inmediatos de las Águilas antes de definir su siguiente paso.

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América terminó por cerrar las especulaciones el 18 de octubre al anunciar la renovación de Brian Rodríguez hasta el 30 de junio de 2030. La extensión confirmó la intención azulcrema de conservar al uruguayo como parte de su proyecto, aunque su nuevo contrato habría contemplado condiciones para una eventual transferencia al futbol europeo.