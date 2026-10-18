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Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

El exseleccionado presentó la solicitud con el folio 13850-025 y deberá pasar las evaluaciones partidistas antes de acceder a una eventual candidatura en 2027

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León ( ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León ( ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
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El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió el registro de un nuevo aspirante para la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en León, Guanajuato. Y lo que sorprendió fue que se trata de Carlos El Gullit Peña, quien fue uno de los futbolistas que se quedó en promesa para el balompié nacional.

La vida de excesos, polémicas y su estilo de vida causó que el Gullit Peña perdiera protagonismo en el futbol mexicano hasta que su retiro silencioso en 2024 cuando dejó de jugar en un club de la Liga MX.

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Recientemente se dio a conocer que el Gullit Peña se registró en Morena para buscar la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en León, Guanajuato, aunque el trámite no le garantiza la postulación a la presidencia municipal en 2027. El exmediocampista de la Selección Mexicana deberá someter su aspiración a los mecanismos de evaluación y selección del partido, donde también compiten perfiles con experiencia en cargos públicos.

El registro quedó asentado con el folio 13850-025 y fecha del 16 de octubre de 2026. Además del formato digital, Peña envió una carta formal al presidente del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato, Ramón Rudel Oliva Hernández, para pedir que su solicitud sea canalizada ante la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Evaluadora de Incorporaciones del partido.

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¿Quién es Carlos “Gullit” Peña?

Carlos Gullit Peña es un exfutbolista mexicano, nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1990. Jugaba como mediocampista y tuvo su etapa más reconocida con el Club León. El Gullit empezó su carrera en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en 2010, posteriormente fue cedido a León donde vivió uno de sus momentos más sobresalientes en su carrera.

Con los Esmeraldas consiguió el ascenso a Primera División en 2012 y el bicampeonato de Liga MX en el Apertura 2013 y Clausura 2014. Ese rendimiento lo llevó a la Selección Mexicana, fue uno de los futbolistas más prometedores de aquella generación que compitió en el Mundial Brasil 2014 bajo la dirección de Miguel El Piojo Herrera.

Sin embargo, después de la Copa Mundial su rendimiento en la cancha bajó considerablemente y estuvo envuelto en controversias extra cancha, principalmente por las fiestas y excesos que protagonizó. En 2016 fue contratado por Chivas y el Rebaño desembolsó USD 8 millones, pero el consumo excesivo de alcohol afectó su desempeño en la cancha.

También militó en clubes como Chivas, Cruz Azul, Necaxa y Correcaminos, además de equipos de Guatemala, Honduras, Emiratos Árabes Unidos y Siria. En agosto de 2024 jugó por última vez en Primera División con el Hutteen SC de Siria, en su regreso a México fue captado en partidos de “talacha”, además, también empezó a verle en fiestas.

En 2025 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en calles de León, Guanajuato. A pesar de su arresto, fue liberado tras pagar la fianza.

De futbolista a político: el registro de Gullit Peña con Morena

La convocatoria para los aspirantes abrió el 8 de octubre y concluyó el 18 del mismo mes. Una vez recibida, la solicitud de Peña pasará por la valoración estatutaria de ambas comisiones antes de que el partido defina si le permite competir.

En su carta, El Gullit Peña expuso un diagnóstico de los retos que enfrenta el municipio: falta de agua, deficiencias en el transporte público, inseguridad, pobreza, desigualdad, marginación y falta de acceso a oportunidades. “Soy consciente de los grandes desafíos que enfrenta nuestro municipio, particularmente en materia del agua, transporte, seguridad, pobreza, desigualdad y acceso a oportunidades”, escribió.

El exfutbolista argumentó que años de residir y triunfar profesionalmente en León lo impulsan a retribuir a la comunidad el respaldo recibido. Destacó también su trabajo con jóvenes e infancias a través de clínicas y academias de futbol, y manifestó su adhesión a la Cuarta Transformación y al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De forma inusual para un aspirante político, Peña abordó abiertamente los tropiezos mediáticos de su carrera: reconoció haber cometido desaciertos que le dejaron aprendizajes y subrayó que las personas deben ser capaces de rectificar mediante acciones orientadas al bien común. Con esa declaración, el exseleccionado traslada su actividad de las canchas a un proceso partidista que todavía debe decidir si le abre las puertas a la contienda municipal.

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