Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

Aylín Mujica recordó a su hijo Mauro a tres meses de su muerte ocurrida en Barbados. (Foto: Instagram(Instagram)

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La actriz Aylín Mujica dedicó un emotivo mensaje a su hijo Mauro Menéndez a tres meses de su muerte ocurrida en Barbados. La artista cubana manifestó en sus redes sociales la dificultad para asimilar la ausencia de su hijo.

El mensaje fue publicado por la conductora en su cuenta oficial de Instagram, en la dedicatoria, Mujica señaló que existían momentos donde su corazón rechazaba la realidad de la pérdida.

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“Tres meses sin poder abrazarte, sin escuchar tu voz, sin mirarte a los ojos y todavía hay momentos en los que mi corazón se niega a aceptar que ya no estás aquí”, escribió la presentadora en la plataforma digital.

La publicación de la conductora incluyó reflexiones sobre la presencia espiritual de su hijo. La artista aseguró que percibía a su hijo en el viento, la música y en cada latido de su corazón.

“Sigo buscándote, hijo mío, te busco entre la gente, en los lugares, en los recuerdos, en mis sueños”, redactó la actriz en la misma entrada compartida con sus seguidores.

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Diversas figuras del espectáculo reaccionaron a las palabras de la actriz, la costarricense Maribel Guardia expresó su solidaridad en la caja de comentarios de la publicación con un mensaje de acompañamiento para su compañera.

“Ay amiga los vamos a extrañar hasta el último aliento de nuestras vidas”, manifestó Guardia en la red social de la presentadora.

Aylín Mujica dedicó un mensaje en Instagram a tres meses del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez. (IG: aylinmujic)

Aylín Mujica expresó su dolor en redes sociales a tres meses del deceso

Mauro Menéndez perdió la vida el 16 de julio de 2026 durante un viaje a las islas de Barbados. El joven era el hijo mayor de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez.

La artista se encontraba en Colombia durante las grabaciones de un programa de televisión cuando recibió la llamada telefónica con la noticia sobre el estado de salud de su hijo.

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El joven músico, conocido en la industria de la música electrónica como DJ Maahez, tenía 30 años al momento de su deceso en el país caribeño.

La noticia conmocionó al medio artístico en México y en la comunidad hispana de Estados Unidos, donde la familia mantenía su residencia.

Mujica explicó en declaraciones a los medios que el joven había viajado a la isla caribeña a pesar de presentar malestares físicos previos en la ciudad de Miami.

Mauro Menéndez perdió la vida el 16 de julio de 2026 durante un viaje a las islas de Barbados. (Captura de pantalla @aylunmujic)

Los análisis médicos confirmaron neumonía y complicaciones en Barbados

En septiembre de 2026, la actriz compartió los datos oficiales de la autopsia practicada a Mauro en las instalaciones de salud de Barbados.

El informe forense ratificó que la causa primaria de la muerte fue un fallo multiorgánico provocado por un cuadro severo de neumonía que no fue atendido a tiempo.

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“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía”, declaró la actriz sobre los resultados médicos.

Los dictámenes especializados revelaron además la presencia de un coágulo en el pulmón. Este problema de salud se agravó debido al cambio de presión durante un trayecto aéreo previo.

“Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, precisó Mujica respecto al reporte de los médicos.

El informe de las autoridades descartó las especulaciones iniciales que vinculaban el fallecimiento del joven con el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

El informe forense ratificó que la causa primaria de la muerte fue un fallo multiorgánico provocado por un cuadro severo de neumonía. (ig/maahez)

Mauro Menéndez enfrentó complicaciones de salud durante un viaje

La artista relató que los hechos ocurrieron mientras su hijo se encontraba en la zona costera junto a un grupo de amigos.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto”, explicó la conductora al reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

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Durante el infarto, el joven presentó convulsiones en tres ocasiones consecutivas antes de recibir atención médica de urgencia.

La demora en el traslado de la ambulancia provocó un cuadro de falta de oxigenación que derivó en daños sistémicos en el organismo del músico.

Los especialistas de guardia intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en cinco oportunidades antes de declarar el cese de signos vitales.

La artista relató que los hechos ocurrieron mientras su hijo se encontraba en la zona costera junto a un grupo de amigos. (IG)

Las cenizas del productor musical reposarán en un cementerio bajo el mar

Los trámites legales y consulares entre las autoridades de Barbados y Estados Unidos concluyeron semanas después de la autopsia para autorizar el traslado de los restos.

La familia acordó que el cuerpo fuera cremado en el Caribe previo a la liberación de los certificados sanitarios internacionales.

Las cenizas del productor musical serán trasladadas al Cementerio Submarino Neptuno, un complejo ceremonial ubicado frente a las costas del estado de Florida.

La elección del lugar respondió a la afición que el joven productor tenía por los ecosistemas marinos y la fauna marina durante su trayectoria personal. (Archivo)

El recinto abarca estructuras sumergidas diseñadas en forma de arrecifes artificiales que albergan restos humanos bajo el océano Atlántico.

La elección del lugar respondió a la afición que el joven productor tenía por los ecosistemas marinos y la fauna marina durante su trayectoria personal.

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El diseño del arrecife memorial incluye figuras alegóricas como leones y elementos vinculados a la estética visual que el músico utilizaba en sus proyectos discográficos.

Mauro Menéndez desarrolló su carrera como productor y DJ profesional en escenarios internacionales de Estados Unidos y Latinoamérica con el nombre artístico de Maahez.

La actriz mantiene vigente el recuerdo de Mauro Menéndez en sus canales digitales a través de la publicación de momentos familiares y extractos de las composiciones electrónicas que el joven lanzó durante su carrera artística.