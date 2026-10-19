México

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

A tres meses del fallecimiento de Mauro Menéndez en Barbados, la actriz compartió un mensaje en redes sociales para expresar la dificultad de asimilar su ausencia

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
Aylín Mujica recordó a su hijo Mauro a tres meses de su muerte ocurrida en Barbados. (Foto: Instagram(Instagram)
Guardar

La actriz Aylín Mujica dedicó un emotivo mensaje a su hijo Mauro Menéndez a tres meses de su muerte ocurrida en Barbados. La artista cubana manifestó en sus redes sociales la dificultad para asimilar la ausencia de su hijo.

El mensaje fue publicado por la conductora en su cuenta oficial de Instagram, en la dedicatoria, Mujica señaló que existían momentos donde su corazón rechazaba la realidad de la pérdida.

PUBLICIDAD

“Tres meses sin poder abrazarte, sin escuchar tu voz, sin mirarte a los ojos y todavía hay momentos en los que mi corazón se niega a aceptar que ya no estás aquí”, escribió la presentadora en la plataforma digital.

La publicación de la conductora incluyó reflexiones sobre la presencia espiritual de su hijo. La artista aseguró que percibía a su hijo en el viento, la música y en cada latido de su corazón.

Sigo buscándote, hijo mío, te busco entre la gente, en los lugares, en los recuerdos, en mis sueños”, redactó la actriz en la misma entrada compartida con sus seguidores.

PUBLICIDAD

Diversas figuras del espectáculo reaccionaron a las palabras de la actriz, la costarricense Maribel Guardia expresó su solidaridad en la caja de comentarios de la publicación con un mensaje de acompañamiento para su compañera.

“Ay amiga los vamos a extrañar hasta el último aliento de nuestras vidas”, manifestó Guardia en la red social de la presentadora.

Aylín Mujica dedicó un mensaje en Instagram a tres meses del fallecimiento de su primogénito Mauro Menéndez.
Aylín Mujica dedicó un mensaje en Instagram a tres meses del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez. (IG: aylinmujic)

Aylín Mujica expresó su dolor en redes sociales a tres meses del deceso

Mauro Menéndez perdió la vida el 16 de julio de 2026 durante un viaje a las islas de Barbados. El joven era el hijo mayor de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez.

La artista se encontraba en Colombia durante las grabaciones de un programa de televisión cuando recibió la llamada telefónica con la noticia sobre el estado de salud de su hijo.

El joven músico, conocido en la industria de la música electrónica como DJ Maahez, tenía 30 años al momento de su deceso en el país caribeño.

La noticia conmocionó al medio artístico en México y en la comunidad hispana de Estados Unidos, donde la familia mantenía su residencia.

Mujica explicó en declaraciones a los medios que el joven había viajado a la isla caribeña a pesar de presentar malestares físicos previos en la ciudad de Miami.

Aylín Mujica
Mauro Menéndez perdió la vida el 16 de julio de 2026 durante un viaje a las islas de Barbados. (Captura de pantalla @aylunmujic)

Los análisis médicos confirmaron neumonía y complicaciones en Barbados

En septiembre de 2026, la actriz compartió los datos oficiales de la autopsia practicada a Mauro en las instalaciones de salud de Barbados.

El informe forense ratificó que la causa primaria de la muerte fue un fallo multiorgánico provocado por un cuadro severo de neumonía que no fue atendido a tiempo.

“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía”, declaró la actriz sobre los resultados médicos.

Los dictámenes especializados revelaron además la presencia de un coágulo en el pulmón. Este problema de salud se agravó debido al cambio de presión durante un trayecto aéreo previo.

“Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, precisó Mujica respecto al reporte de los médicos.

El informe de las autoridades descartó las especulaciones iniciales que vinculaban el fallecimiento del joven con el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

El informe forense ratificó que la causa primaria de la muerte fue un fallo multiorgánico provocado por un cuadro severo de neumonía. (ig/maahez)
El informe forense ratificó que la causa primaria de la muerte fue un fallo multiorgánico provocado por un cuadro severo de neumonía. (ig/maahez)

Mauro Menéndez enfrentó complicaciones de salud durante un viaje

La artista relató que los hechos ocurrieron mientras su hijo se encontraba en la zona costera junto a un grupo de amigos.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto”, explicó la conductora al reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Durante el infarto, el joven presentó convulsiones en tres ocasiones consecutivas antes de recibir atención médica de urgencia.

La demora en el traslado de la ambulancia provocó un cuadro de falta de oxigenación que derivó en daños sistémicos en el organismo del músico.

Los especialistas de guardia intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en cinco oportunidades antes de declarar el cese de signos vitales.

aylín mujica y mauro -México- 24 julio
La artista relató que los hechos ocurrieron mientras su hijo se encontraba en la zona costera junto a un grupo de amigos. (IG)

Las cenizas del productor musical reposarán en un cementerio bajo el mar

Los trámites legales y consulares entre las autoridades de Barbados y Estados Unidos concluyeron semanas después de la autopsia para autorizar el traslado de los restos.

La familia acordó que el cuerpo fuera cremado en el Caribe previo a la liberación de los certificados sanitarios internacionales.

Las cenizas del productor musical serán trasladadas al Cementerio Submarino Neptuno, un complejo ceremonial ubicado frente a las costas del estado de Florida.

Neptune Memorial Reef
La elección del lugar respondió a la afición que el joven productor tenía por los ecosistemas marinos y la fauna marina durante su trayectoria personal. (Archivo)

El recinto abarca estructuras sumergidas diseñadas en forma de arrecifes artificiales que albergan restos humanos bajo el océano Atlántico.

La elección del lugar respondió a la afición que el joven productor tenía por los ecosistemas marinos y la fauna marina durante su trayectoria personal.

El diseño del arrecife memorial incluye figuras alegóricas como leones y elementos vinculados a la estética visual que el músico utilizaba en sus proyectos discográficos.

Mauro Menéndez desarrolló su carrera como productor y DJ profesional en escenarios internacionales de Estados Unidos y Latinoamérica con el nombre artístico de Maahez.

La actriz mantiene vigente el recuerdo de Mauro Menéndez en sus canales digitales a través de la publicación de momentos familiares y extractos de las composiciones electrónicas que el joven lanzó durante su carrera artística.

Temas Relacionados

Aylín MujicaMauro MenéndezÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 18 de octubre: reabren Paseo de la Reforma tras el paso de la Marcha Zombie

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 18 de octubre: reabren Paseo de la Reforma tras el paso de la Marcha Zombie

Cáncer de mama inflamatorio: las señales en la piel que suelen confundirse con mastitis

La textura de “piel de naranja”, el aumento rápido de volumen y el calor inusual en una mama son algunas de las señales del cáncer de mama inflamatorio

Cáncer de mama inflamatorio: las señales en la piel que suelen confundirse con mastitis

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

El exseleccionado presentó la solicitud con el folio 13850-025 y deberá pasar las evaluaciones partidistas antes de acceder a una eventual candidatura en 2027

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Temblor hoy en México 18 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 18 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

Desde compartir datos a eliminar registros: el papel del director de reglamentos de Taxco en el secuestro del padre del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go darán conciertos gratuitos por Día de Muertos en el CENART

Amigos de Mariana Ochoa responden a Gema Garoa tras sold out en La Maraka: “¿Cómo te quedó el hocico?”

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026

DEPORTES

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos

Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 y pone fin a los rumores sobre su salida