Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el presidente de Santos Laguna es hospitalizado tras el partido contra Querétaro (YouTube/ Club Santos Laguna)

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Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, encendió las alarmas este domingo 18 de octubre, luego de que se informara su hospitalización tras la victoria de los Guerreros ante los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el cuadro lagunero informó el estado de salud del directivo, quien se volvió viral en las últimas semanas por el protagonismo en la reciente racha de victorias del club.

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Los aficionados de la Comarca Lagunera y del futbol mexicano se preocuparon por la salud del joven presidente de Santos, pero de momento se encuentra fuera de peligro tras ser sometido a una cirugía.

Qué le pasó a Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Santos Laguna president Alejandro Irarragorri Kalb is pictured inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con el comunicado en redes sociales del propio club, el directivo presentó “molestias físicas que requirieron atención médica” luego del partido celebrado en la cancha del Estadio TSM Corona.

Al ser atendido y valorado de inmediato por médicos, Aleco Irarragorri Kalb, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar durante la madrugada de este domingo, operación que fue realizada con éxito, según menciona el club.

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Santos Laguna señala en su comunicado que “los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar”. Además agregaron que mantendrán actualizando la información sobre la salud del presidente.

Comunicado Santos Laguna sobre la salud de Aleco Irarragorri

Qué es la vesícula biliar, órgano que le operaron a Aleco Irarragorri

La vesícula biliar es un órgano pequeño con forma de pera, ubicado debajo del hígado, en la parte superior derecha del abdomen. Su función principal es almacenar y concentrar la bilis, un líquido que produce el hígado y que ayuda a digerir las grasas en el intestino delgado.

Cuando una persona come alimentos con grasa, la vesícula se contrae y libera la bilis a través de un conducto hacia el duodeno, donde participa en el proceso digestivo.

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Problemas más comunes en la vesícula biliar

Cálculos biliares (colelitiasis). Son depósitos sólidos, generalmente de colesterol o bilirrubina, que se forman dentro de la vesícula. Pueden ser diminutos o del tamaño de una pelota de golf. Muchas personas los tienen sin presentar síntomas.

Un médico realiza una ecografía abdominal a un paciente recostado en una camilla para evaluar el sistema hepatobiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colecistitis. Es la inflamación de la vesícula, casi siempre provocada por un cálculo que bloquea el conducto cístico. Causa dolor intenso, fiebre y náuseas.

Coledocolitiasis. Ocurre cuando un cálculo migra y obstruye el conducto biliar común, lo que puede generar ictericia (piel y ojos amarillos) y, en casos graves, pancreatitis o infección.

Pólipos vesiculares. Crecimientos en la pared de la vesícula, en su mayoría benignos, aunque algunos requieren vigilancia por riesgo de malignidad.

¿Cuándo se necesita cirugía en la vesícula biliar?

Una infografía de Infobae detalla las causas sintomáticas y los factores de riesgo asintomáticos que requieren una colecistectomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía para extirpar la vesícula se llama colecistectomía, y hoy se realiza casi siempre por laparoscopía, con incisiones pequeñas y recuperación más rápida que la cirugía abierta tradicional. Se recomienda en estos casos:

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Cálculos sintomáticos. Cuando los cálculos provocan dolor recurrente en el abdomen superior derecho, conocido como cólico biliar, sobre todo después de comidas grasosas.

Colecistitis aguda. La inflamación activa de la vesícula suele requerir cirugía en los días siguientes al diagnóstico, para evitar complicaciones como perforación o infección generalizada.

Pancreatitis biliar. Si un cálculo provoca inflamación del páncreas, la extirpación de la vesícula previene episodios futuros.

Cálculos grandes. Los cálculos mayores a tres centímetros aumentan el riesgo de complicaciones, incluido el cáncer de vesícula, por lo que algunos médicos recomiendan cirugía aunque no haya síntomas.

Vesícula “en porcelana”. Es una condición en la que la pared del órgano se calcifica. Se asocia con mayor riesgo de cáncer y suele ser indicación de cirugía preventiva.

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Pólipos de riesgo. Los pólipos mayores a un centímetro, o que crecen con el tiempo, se extirpan como medida de precaución.

Quién es Aleco Irarragorri y por qué se volvió viral

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Santos Laguna president Alejandro Irarragorri Kalb is pictured inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Alejandro “Aleco” Irarragorri es presidente de Santos Laguna desde octubre de 2024, cuando asumió el cargo a los 24 años y se convirtió en el directivo más joven en la historia de la Liga MX. Es hijo de Alejandro Irarragorri, dueño de Grupo Orlegi, propietario del club. En las últimas semanas se volvió viral por sus celebraciones efusivas durante la racha de cuatro triunfos consecutivos del equipo en el Apertura 2026.

Las cámaras lo captaron festejando con euforia desde las gradas del estadio Alfonso Lastras durante el triunfo 2-1 ante Atlético San Luis, con brazos abiertos, contorsiones y hasta una coreografía. Después del partido publicó en sus redes sociales: “Remontamos por deporte, eso somos... Disfrútenlo, y los invito a confiar, creer, soñar y apoyar. Pero sobre todo, disfrutar”. El mensaje se compartió miles de veces y dividió opiniones entre la afición.

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En redes sociales lo comparan de forma constante con “Chava Iglesias”, el personaje de la serie Club de Cuervos que interpreta un heredero joven e inexperto al frente de un equipo de futbol. Irarragorri respondió directamente a esa comparación en un documental del club por estrenarse: “Yo no soy Chava Iglesias, yo soy Aleco”, dijo, al tiempo que prometió el título para su equipo.

Este domingo el Club Santos informó sobre una intervención quirúrgica a la que fue sometido, luego de sentirse mal tras la victoria de su equipo ante Querétaro. La operación salió bien y de momento se encuentra en recuperación.

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