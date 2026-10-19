De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

La periodista también ha señalado a la presidenta de México de tener nexos con el narcotráfico. (Cuartoscuro | AP)

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó consumir marihuana el 13 de octubre, durante su primera transmisión en vivo por redes sociales. Lo hizo luego de que un usuario le escribiera que “parece adicta”, en medio de reclamos por el colapso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la inseguridad y los desaparecidos.

La periodista Anabel Hernández, en el episodio 116 de su pódcast Narcosistema, sostuvo que esa negativa contradice declaraciones previas de la propia mandataria y de integrantes de su equipo de gobierno. Según Hernández, esos colaboradores habían señalado que Sheinbaum consume marihuana y medicamentos para enfrentar el estrés que le generan los conflictos de su administración.

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La comunicadora argumentó que esa versión, sumada a los dichos anteriores de la propia presidenta, vuelve poco creíble el desmentido que ofreció en vivo. Hernández recordó que el tema ya había sido planteado en un episodio anterior de su programa, difundido en septiembre.

El 13 de octubre: la transmisión en vivo donde surgió la pregunta sobre la marihuana

Durante el live, un usuario le escribió directamente a Sheinbaum: “usted parece adicta”. La presidenta respondió con un murmullo: “¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas?”.

Sheinbaum atribuyó el señalamiento a “una periodista” y lo calificó de fake news, sin mencionar que, según Hernández, el origen real estaba en su propio círculo de colaboradores. La comunicadora señaló que la mandataria agradeció la pregunta para “aclarar el tema”, aunque en los hechos nadie le había formulado una pregunta, sino una afirmación de un usuario.

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Antes del comentario sobre la marihuana, la transmisión incluyó un momento en el que Sheinbaum pidió a sus seguidores que hicieran el gesto viral conocido como “six, seven” y se rió frente a la cámara. Hernández cuestionó esa reacción y recordó que, en un episodio previo de Narcosistema, ya había señalado una risa de la presidenta ante un cuestionamiento sobre las madres buscadoras de personas desaparecidas.

La periodista remarcó que la transmisión en vivo, a diferencia de las conferencias mañaneras, expuso a Sheinbaum a preguntas sin filtro de los asistentes. Por esa vía, la presidenta recibió además críticas directas sobre la crisis sanitaria y fue calificada por un usuario como “narcopresidenta”.

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Mikel Arriola, Elena Chávez y el consumo de marihuana que Sheinbaum reconoció en 2018

Hernández recordó que la propia Sheinbaum admitió haber consumido marihuana en una entrevista de 2018, durante la campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En ese registro, la entonces candidata afirmó: “Lo que dije es que la probé cuando estuve en la universidad”.

Anabel Hernández rechazó haber sido responsable del asilo otorgado a Ulises Bernabé García en Estados Unidos, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. (CUARTOCURO)

La periodista también citó al excandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola, quien en 2018 afirmó que Sheinbaum era consumidora de drogas y la retó a someterse a un examen toxicológico. Según Hernández, la entonces candidata no aceptó el reto y el episodio quedó sin resolución pública.

A esos antecedentes se suma el testimonio de la periodista Elena Chávez, colega de Hernández, quien relató que en 2015 visitó la oficina de Sheinbaum en la alcaldía de Tlalpan y percibió un fuerte olor a marihuana. Hernández subrayó que Sheinbaum no ha desmentido esa versión hasta la fecha de la emisión del episodio.

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La conductora de Narcosistema planteó que, si el consumo señalado en esos años provenía de marihuana adquirida en el mercado ilegal, esa droga tenía como origen a la delincuencia organizada. Hernández argumentó que el consumo de marihuana no constituye delito en México, pero la procedencia ilícita de la sustancia sí puede serlo.

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Con esos antecedentes, Hernández cuestionó por qué Sheinbaum, en lugar de explicar abiertamente su historia de consumo, optó por negar categóricamente cualquier uso de drogas en la transmisión del 13 de octubre. La periodista insistió en que esa actitud alimenta la desconfianza de los usuarios de redes sociales hacia la mandataria.

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Las fake news documentadas por Hernández: DEA, Juan Pablo Penilla, financiamiento de campaña e IMSS Bienestar

Hernández enmarcó la controversia sobre la marihuana dentro de un patrón más amplio de declaraciones de Sheinbaum que, según la periodista, no se ajustan a los hechos documentados. Como primer ejemplo, citó la respuesta de la presidenta en julio ante señalamientos del director de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que el narcotráfico controla partes de México y que políticos mexicanos tienen vínculos con los cárteles.

Sheinbaum calificó esos señalamientos de “declaración política” sin sustento. Hernández contrapuso ese rechazo con el caso del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, sancionado en abril por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos servicios al cártel del Noreste y por actuar como intermediario de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40.

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La periodista mostró fotografías de Penilla junto a figuras de Morena, entre ellas la propia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública Mario Delgado, el político Félix Salgado Macedonio y el dirigente Pedro Haces. Hernández usó ese material para cuestionar la afirmación presidencial de que no existen pruebas de vínculos entre la clase política y el crimen organizado.

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

El consumo de marihuana de Sheinbaum fue reconocido por ella misma en 2018, aunque la presidenta lo negó en octubre de 2026 durante una transmisión en vivo. La contradicción entre esas dos versiones, documentada por la periodista Anabel Hernández en su pódcast Narcosistema, explica por qué el desmentido generó escepticismo entre los usuarios de redes sociales.

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Otro episodio señalado por Hernández ocurrió cuando la periodista Reyna Haydeé Ramírez preguntó a Sheinbaum, en una conferencia mañanera, cómo había blindado su campaña presidencial de 2024 frente a recursos del crimen organizado. La presidenta respondió que el financiamiento de su campaña fue “perfectamente documentado” ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que “no hubo una sola observación”.

Hernández contrastó esa respuesta con sanciones del propio INE, que en enero de 2024 detectó 4,880 anuncios entre bardas y espectaculares no reportados durante el proceso interno de Morena. El organismo también había señalado, en 2023, al menos 1,368 bardas y espectaculares con la imagen de Sheinbaum pagados con recursos de origen no identificado.

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El funcionario electoral Felipe de la Mata explicó, según citó la periodista, que la sanción impuesta a Morena fue consecuencia de “acciones y omisiones” del partido y no una medida arbitraria. Hernández añadió que el entonces precandidato Marcelo Ebrard acusó, durante la contienda interna de Morena, el uso de recursos públicos y presiones sobre encuestados para favorecer a Sheinbaum.

La periodista arremetió contra la presidenta | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

El tercer caso expuesto por Hernández fue la afirmación de Sheinbaum, en su segundo informe de gobierno de septiembre, sobre un crecimiento de 106 % en consultas de especialidad del IMSS Bienestar respecto de 2022. La presidenta también aseguró, en esa misma intervención, que ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos.

Días después, el 13 de octubre, trabajadores del IMSS marcharon en la Ciudad de México para exigir aumento salarial, abasto de medicamentos e insumos y la destitución de su líder sindical. Hernández utilizó esa movilización, que partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia las oficinas centrales del instituto, como contraste directo con la cifra oficial difundida por la presidenta.

La periodista concluyó que la suma de estos episodios, sumada a las contradicciones sobre el consumo de marihuana, erosiona la credibilidad de los desmentidos presidenciales. Hernández insistió en que la desconfianza de los usuarios de redes sociales hacia Sheinbaum responde a un patrón repetido de declaraciones que, documentos oficiales y testimonios mediante, no resisten el contraste con los hechos.