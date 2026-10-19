El frente frío 2 amenaza con lluvias: Protección Civil reforzará atención en estos estados

El clima en la ciudad de Baja California presentará afectaciones por el fenómeno del Frente Frío Número 15, provocando ambiente frío y bancos de niebla (Cuartoscuro)

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La Coordinación Nacional de Protección Civil encabeza la respuesta federal ante el Frente Frío número 2, que amenaza con lluvias superiores a 250 milímetros diarios, rachas de viento de hasta 110 km/h y oleaje de hasta seis metros en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presidió una reunión virtual con autoridades de los cuatro estados y se trasladó ese mismo día a Tabasco y Veracruz para fortalecer los puestos de mando.

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En la reunión participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El frente frío se ubica en el sur de Veracruz con tendencia a estacionarse, lo que intensifica el riesgo para las zonas limítrofes con Tabasco, norte de Chiapas y Oaxaca.

Lluvias, vientos y oleaje previstos en el sur y sureste

Los acumulados podrían superar los 350 milímetros en el istmo de Tehuantepec. En Veracruz se prevé oleaje de cuatro a seis metros; en Tabasco, de dos a cuatro metros.

Las condiciones ya provocan inundaciones costeras y cortes carreteros en los municipios de Cárdenas y Paraíso, Tabasco. Conagua mantiene vigilancia especial sobre el sistema Grijalva y sobre presas en Veracruz y Oaxaca que vierten libremente por encima de 100% de su capacidad, aunque la mayoría de los ríos permanece por debajo de su nivel de desbordamiento.

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Afectaciones y medidas de atención en Veracruz y Tabasco

En Veracruz, los municipios de Álamo y Papantla avanzan en la recuperación tras el anegamiento de 1,590 viviendas en Álamo, donde las familias fueron evacuadas oportunamente. La CFE reporta un avance de 90% en el restablecimiento del suministro eléctrico, luego de afectaciones por vientos y caída de torres en 15 municipios.

Activarán doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 19 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Tabasco activó sus 17 consejos municipales de Protección Civil para verificar la infraestructura crítica y los refugios temporales, con prioridad en las comunidades afectadas por erosión e inundaciones en Cárdenas y Paraíso. Velázquez Alzúa viaja acompañada de la Misión de Enlace y Coordinación Operativa (Misión ECO), que acudirá primero a Tabasco y después a Veracruz. Las autoridades estiman que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar a partir del próximo martes.

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