México

El frente frío 2 amenaza con lluvias: Protección Civil reforzará atención en estos estados

La CFE restableció 90% del servicio eléctrico tras daños en 15 municipios y Conagua vigila ríos y presas por el fenómeno del Norte

Tijuana; Frente Frío; Clima
El clima en la ciudad de Baja California presentará afectaciones por el fenómeno del Frente Frío Número 15, provocando ambiente frío y bancos de niebla (Cuartoscuro)
Guardar

La Coordinación Nacional de Protección Civil encabeza la respuesta federal ante el Frente Frío número 2, que amenaza con lluvias superiores a 250 milímetros diarios, rachas de viento de hasta 110 km/h y oleaje de hasta seis metros en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presidió una reunión virtual con autoridades de los cuatro estados y se trasladó ese mismo día a Tabasco y Veracruz para fortalecer los puestos de mando.

PUBLICIDAD

En la reunión participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El frente frío se ubica en el sur de Veracruz con tendencia a estacionarse, lo que intensifica el riesgo para las zonas limítrofes con Tabasco, norte de Chiapas y Oaxaca.

Lluvias, vientos y oleaje previstos en el sur y sureste

Los acumulados podrían superar los 350 milímetros en el istmo de Tehuantepec. En Veracruz se prevé oleaje de cuatro a seis metros; en Tabasco, de dos a cuatro metros.

Las condiciones ya provocan inundaciones costeras y cortes carreteros en los municipios de Cárdenas y Paraíso, Tabasco. Conagua mantiene vigilancia especial sobre el sistema Grijalva y sobre presas en Veracruz y Oaxaca que vierten libremente por encima de 100% de su capacidad, aunque la mayoría de los ríos permanece por debajo de su nivel de desbordamiento.

PUBLICIDAD

Afectaciones y medidas de atención en Veracruz y Tabasco

En Veracruz, los municipios de Álamo y Papantla avanzan en la recuperación tras el anegamiento de 1,590 viviendas en Álamo, donde las familias fueron evacuadas oportunamente. La CFE reporta un avance de 90% en el restablecimiento del suministro eléctrico, luego de afectaciones por vientos y caída de torres en 15 municipios.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Activarán doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 19 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Tabasco activó sus 17 consejos municipales de Protección Civil para verificar la infraestructura crítica y los refugios temporales, con prioridad en las comunidades afectadas por erosión e inundaciones en Cárdenas y Paraíso. Velázquez Alzúa viaja acompañada de la Misión de Enlace y Coordinación Operativa (Misión ECO), que acudirá primero a Tabasco y después a Veracruz. Las autoridades estiman que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar a partir del próximo martes.

Temas Relacionados

Frente FríoNorteClima Méxicomexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival Paso de la Mariposa Monarca: dónde, cuándo y actividades para recibirla en México

La mariposa monarca inició su migración de otoño hacia México el 5 de octubre de 2026, cuando se confirmaron los primeros avistamientos en Coahuila

Festival Paso de la Mariposa Monarca: dónde, cuándo y actividades para recibirla en México

4 plantas rojas que le dan vida a tu casa y son fáciles de cuidar

Para sumar vegetación y contraste a los ambientes domésticos, las plantas de tonos rojos son una alternativa que combina impacto visual con cuidados simples

4 plantas rojas que le dan vida a tu casa y son fáciles de cuidar

Sendero de las Almas: vive el recorrido gratis entre catrinas, cempasúchil y chinampas en la CDMX

El Sendero de las Almas ofrece recorridos a pie por parcelas protegidas, donde las familias pueden adquirir flores de cempasúchil, adornos tradicionales de Día de Muertos y admirar catrinas monumentales

Sendero de las Almas: vive el recorrido gratis entre catrinas, cempasúchil y chinampas en la CDMX

Manifestantes entran al Palacio de Gobierno de Jalisco durante la marcha por el agua

Los inconformes prendieron fuego a la puerta del Congreso

Manifestantes entran al Palacio de Gobierno de Jalisco durante la marcha por el agua

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go darán conciertos gratuitos por Día de Muertos en el CENART

DEPORTES

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos

Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 y pone fin a los rumores sobre su salida