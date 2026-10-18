Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

El cineasta tapatío abrió el micrófono en el FICM para dar voz a los reclamos por el suministro de agua en Guadalajara, en medio de jornadas de manifestación en el país (Especial )

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El cineasta Guillermo del Toro cedió el micrófono a un grupo de estudiantes que denunciaron la contaminación del agua potable en Guadalajara durante la presentación de su película en el Festival Internacional de Cine de Morelia este 18 de octubre.

El director mexicano detuvo su intervención en el Teatro Mariano Matamoros al conocer que las y los jóvenes padecieron síntomas de intoxicación por el consumo del suministro hídrico en la capital de Jalisco antes de viajar al encuentro cinematográfico.

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La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta denuncias en más de 320 colonias por la recepción de agua turbia y con olores fétidos que provocó malestares intestinales e irritaciones cutáneas en la población.

El encuentro ocurrió durante la exhibición de la versión restaurada de la cinta El laberinto del fauno, obra que cumple 20 años de su estreno original y que motivó la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM al realizador tapatío.

La exhibición de la cinta en el Festival de Cine de Morelia sirvió como foro para denunciar la crisis del agua en Jalisco. REUTERS/Mario Anzuoni

El cineasta tapatío respaldó la recolección de firmas e instó a los medios a difundir el reclamo

Frente a los asistentes congregados en el festival, el ganador del premio Oscar interrumpió la dinámica del foro para otorgar la palabra a estudiantes de la Universidad Panamericana (UP) que acudieron desde la capital jalisciense.

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Las manifestantes expusieron que la población en Guadalajara padece por recibir agua de color negro en los grifos de sus viviendas, situación que ha generado infecciones en la piel e intoxicaciones.

“Estamos enfermos, todos estamos intoxicados y no podemos bañarnos, no podemos comer”, denunciaron las jóvenes en el recinto cultural, donde además acusaron la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales e invitaron al público a firmar una iniciativa ciudadana para la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus.

Ante la exposición del conflicto, Guillermo del Toro respaldó la difusión de la problemática y pidió la atención de la prensa presente en el recinto.

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“Absolutamente. Y los medios que estén, que lo oigan”, externó el realizador mexicano al escuchar los testimonios sobre la crisis del agua y las movilizaciones en la entidad.

El director de El laberinto del fauno también apoyó la junta de firmas entre los asistentes al evento cinematográfico y reafirmó la importancia de utilizar los escenarios culturales como vía de expresión social.

“Tienen el papel para que haya más firmas al salir de aquí. Sí. Este es el lugar para hablar de esto”, concluyó Guillermo del Toro ante el aplauso de los asistentes.

Guillermo del Toro recibió la Medalla Filmoteca UNAM durante la 24.ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, escenario donde cedió el micrófono a las manifestantes tapatías. (ficm)

Las manifestaciones por el agua contaminada se extienden de Guadalajara a la Ciudad de México

La protesta presentada en la capital de Michoacán coincidió con una nueva jornada de movilizaciones sociales registrada este domingo 18 de octubre tanto en Jalisco como en la Ciudad de México.

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En la capital jalisciense, cientos de personas se concentraron en el Parque Revolución con la intención de marchar hacia el Palacio de Gobierno para reiterar la exigencia de agua limpia y denunciar abusos policiales ocurridos una semana antes.

La caminata en Guadalajara tuvo que suspenderse de manera preventiva sobre la avenida Juárez tras la incursión de grupos con el rostro cubierto que arrojaron petardos y afectaron comercios en el Centro Histórico.

De manera simultánea, colectivos ciudadanos en la Ciudad de México realizaron una caminata desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo bajo la consigna de defender el recurso hídrico y solidarizarse con los habitantes afectados en el occidente del país.

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Nueva jornada de movilizaciones sociales registrada este domingo 18 de octubre tanto en Jalisco como en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro

La crisis del agua en Jalisco genera movilizaciones masivas y cuestionamientos internacionales

La protesta presentada en la capital de se suma a la movilización registrada el pasado 11 de octubre, cuando 10,000 personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta la residencia oficial de Casa Jalisco.

La manifestación ciudadana exigía frenar la distribución de agua sin cloración adecuada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala.

Aquella jornada derivó en enfrentamientos entre elementos de las fuerzas de seguridad estatales y grupos de inconformes a las afueras de la sede del Ejecutivo estatal.

La CNDH y la ONU iniciaron investigaciones por el empleo de gases lacrimógenos y chorros de agua durante los operativos policiales desplegados afuera de Casa Jalisco. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

El operativo policial desplegado utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a la multitud tras la retirada de las vallas metálicas de protección.

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Las autoridades del estado de Jalisco informaron sobre la detención inicial de 39 personas, de las cuales 32 personas recuperaron la libertad en los días posteriores mientras continúan los procesos judiciales contra cuatro manifestantes.

El saldo de los disturbios incluyó 28 policías lesionados y decenas de civiles afectados que recibieron atención médica por golpes y contusiones en el lugar de las protestas.

El gobernador Pablo Lemus ordenó la suspensión del bombeo en el sistema antiguo de la presa Las Pintas por un periodo de seis meses e implementó un esquema de cortes rotativos en el suministro de la metrópoli.

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Los enfrentamientos registrados frente a la sede del Ejecutivo estatal dejaron decenas de personas lesionadas y acusaciones por detenciones arbitrarias. REUTERS/Stringer.

La relatora especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica, Gina Romero, solicitó una investigación independiente sobre los actos de dispersión e informes de probables detenciones arbitrarias.

Por su parte, la CNDH abrió el expediente de queja para dar seguimiento a los testimonios que señalan el uso desproporcionado de la fuerza pública durante el operativo en las inmediaciones de Casa Jalisco.

Las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia continuarán hasta el próximo 25 de octubre con proyecciones especiales y encuentros con realizadores, mientras que autoridades del estado de Jalisco y representantes de la Conagua prevén reunirse durante los próximos días para definir las obras de infraestructura hídrica requeridas en la entidad.

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